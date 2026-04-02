Hrvaška lepotica ga je popolnoma očarala

Na dogodku v Zadru sta bila Maja Šuput in Šime Elez med najbolj opaženimi gosti večera. Pevka je blestela v izzivalni oprijeti obleki z živalskim vzorcem, ob njej pa je stal Šime, ki ni skrival svoje naklonjenosti. Med celotnim dogodkom jo je objemal, jo držal za roko in ji namenjal številne poglede, zaradi česar sta hitro postala glavna tema večera.
Ljubezenska zgodba, ki se je začela med snemanjem
Njuna romanca se je začela poleti 2025 med snemanjem videospota za Majino pesem Nisam ja za male stvari. Sprva je šlo le za sodelovanje, vendar se je med njima hitro razvila posebna energija, ki je prerasla v razmerje. Od takrat naprej sta pogosto skupaj na družabnih dogodkih, njune fotografije pa redno polnijo družbena omrežja in medijske naslovnice.
Prav zaradi sproščenosti in iskrenosti, s katero govorita o svoji zvezi, sta postala eden najbolj komentiranih parov na Hrvaškem. Pogosto poudarjata, da ju mnenja drugih ne zanimajo in da živita po svojih pravilih. Ta samozavesten pristop je še dodatno prispeval k njuni priljubljenosti, saj mnogi v njuni zgodbi vidijo dokaz, da ljubezen nima pravil.
Skupaj uživata tudi na potovanjih
Poleg skupnih nastopov na dogodkih Maja in Šime veliko časa preživita tudi na potovanjih. Veliko pozornosti sta v začetku letošnjega leta pritegnila s svojim dopustovanjem na Baliju, kjer jima je družbo delal tudi Majin sin Bloom iz zakona z Nenadom Tatarinovom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV