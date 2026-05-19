Tako je bila pred leti videti mama Grete Thunberg

Čeprav Greto Thunberg danes poznamo predvsem kot aktivistko, njena družina izhaja iz močnih glasbenih temeljev. Malena Ernman, njena mati, je bila že pred desetletjem uveljavljeno ime na Švedskem, svojo slavo pa je kronala leta 2009 z zmago na nacionalnem izboru Melodifestivalen, piše Net.hr.
Takrat je predstavljala Švedsko na največjem glasbenem tekmovanju v Evropi, kjer je z izjemnim vokalom poskušala združiti operne elemente s pop ritmi. Greta, ki je bila takrat stara komaj šest let, je odraščala ob mami, ki je bila vajena odrskih luči in močnega javnega izpostavljanja.
Mama Grete Thunberg je nastopila na Evroviziji
Na evrovizijskem odru v Moskvi je leta 2009 švedska predstavnica Malena Ernman izvedla pesem 'La Voix'. Skladba je bila tehnično zahtevna, saj je zahtevala prehode med hitrimi pop deli in opernimi vrhunci. Kljub temu da je na Švedskem premagala vso konkurenco, se je v finalu tekmovanja uvrstila na 21. mesto s 33 prejetimi točkami, poroča Net.hr. Nastop je kljub skromnemu rezultatu ostal v spominu gledalcev predvsem zaradi njene vokalne moči in nenavadne kostumografije, ki je združevala modernost z opernim bliščem.
Zadnja leta so vse oči uprte v Greto
Potem ko je Greta Thunberg postala svetovna ikona podnebnih protestov, so mediji ponovno začeli raziskovati ozadje njene matere. Izkazalo se je, da se je Malena zaradi varovanja okolja odločila končati del svoje mednarodne pevske kariere, piše Net.hr. Operni svet zahteva veliko potovanj, Malena pa se je odločila, da ne bo več uporabljala letal, še dodajajo.
Vir: net.hr
