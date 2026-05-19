Tako je bila pred leti videti mama Grete Thunberg

Čeprav Greto Thunberg danes poznamo predvsem kot aktivistko, njena družina izhaja iz močnih glasbenih temeljev. Malena Ernman, njena mati, je bila že pred desetletjem uveljavljeno ime na Švedskem, svojo slavo pa je kronala leta 2009 z zmago na nacionalnem izboru Melodifestivalen, piše Net.hr.

Takrat je predstavljala Švedsko na največjem glasbenem tekmovanju v Evropi, kjer je z izjemnim vokalom poskušala združiti operne elemente s pop ritmi. Greta, ki je bila takrat stara komaj šest let, je odraščala ob mami, ki je bila vajena odrskih luči in močnega javnega izpostavljanja.