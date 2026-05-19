Malena Ernman - yt
Trači

Tako je bila pred leti videti mama Grete Thunberg

N. Č.
19. 05. 2026 04.00
0

Malena Ernman, mama Grete Thunberg, je leta 2009 s pesmijo 'La Voix' osvojila Švedsko in nastopila na Evroviziji. Danes s hčerko Greto sodeluje pri okoljskem aktivizmu in spreminja svoj življenjski slog.

Čeprav Greto Thunberg danes poznamo predvsem kot aktivistko, njena družina izhaja iz močnih glasbenih temeljev. Malena Ernman, njena mati, je bila že pred desetletjem uveljavljeno ime na Švedskem, svojo slavo pa je kronala leta 2009 z zmago na nacionalnem izboru Melodifestivalen, piše Net.hr.

Takrat je predstavljala Švedsko na največjem glasbenem tekmovanju v Evropi, kjer je z izjemnim vokalom poskušala združiti operne elemente s pop ritmi. Greta, ki je bila takrat stara komaj šest let, je odraščala ob mami, ki je bila vajena odrskih luči in močnega javnega izpostavljanja.

Mama Grete Thunberg je nastopila na Evroviziji

Na evrovizijskem odru v Moskvi je leta 2009 švedska predstavnica Malena Ernman izvedla pesem 'La Voix'. Skladba je bila tehnično zahtevna, saj je zahtevala prehode med hitrimi pop deli in opernimi vrhunci. Kljub temu da je na Švedskem premagala vso konkurenco, se je v finalu tekmovanja uvrstila na 21. mesto s 33 prejetimi točkami, poroča Net.hr. Nastop je kljub skromnemu rezultatu ostal v spominu gledalcev predvsem zaradi njene vokalne moči in nenavadne kostumografije, ki je združevala modernost z opernim bliščem.

Zadnja leta so vse oči uprte v Greto

Potem ko je Greta Thunberg postala svetovna ikona podnebnih protestov, so mediji ponovno začeli raziskovati ozadje njene matere. Izkazalo se je, da se je Malena zaradi varovanja okolja odločila končati del svoje mednarodne pevske kariere, piše Net.hr. Operni svet zahteva veliko potovanj, Malena pa se je odločila, da ne bo več uporabljala letal, še dodajajo. Več si lahko preberete TUKAJ!

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Greta Thunberg Malena Ernman Evrovizija 2009 Švedska La Voix evrovizija
