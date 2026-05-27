Zvezdnica Santa Barbare nujno potrebuje pomoč

Igralec A Martinez je na družbenih omrežjih sporočil, da ima njegova soigralka iz serije Santa Barbara, 64-letna Marcy Walker, resne zdravstvene težave. Walkerjeva, ki je v seriji NBC igrala vlogo Eden Capwell, se po njegovih besedah trudi okrevati, a so se ob bolezni pojavile tudi velike finančne težave zaradi stroškov zdravstvene oskrbe.
Kot piše revija People, je novica odjeknila 20. maja 2026, ko je Martinez pojasnil, zakaj je vstopnina za njun napovedani skupni spletni pogovor višja, kot so nekateri oboževalci sprva pričakovali. Namen dogodka je neposredna pomoč igralki pri plačilu visokih bolnišničnih računov.
Zdravstvene težave, ki so pretresle oboževalce
Igralec A Martinez je 20. maja 2026 na družbenih omrežjih razkril, da se njegova nekdanja soigralka Marcy Walker bori z resnimi zdravstvenimi težavami. People poroča, da se igralka, ki je v Santa Barbari upodobila ikonično Eden Capwell, trudi okrevati, a jo hkrati močno obremenjujejo visoki stroški zdravstvene oskrbe. Martinez je pojasnil, da je prav zato vstopnina za njun prihajajoči spletni pogovor višja, kot so oboževalci pričakovali, saj je celoten izkupiček namenjen kritju njenih bolnišničnih računov.
Finančni pritisk, ki ga prinaša ameriški zdravstveni sistem
Walkerjeva torej ne bije le bitke za zdravje, temveč tudi za finančno stabilnost. Martinez je na družbenih omrežjih poudaril, da se je igralka znašla v primežu "finančnih izzivov, ki tako pogosto pestijo tiste, ki v tej državi potrebujejo zdravstveno nego". Stroški zdravljenja so postali nevzdržni, kar dodatno otežuje njeno okrevanje. Po njegovih besedah razmišljajo celo o odprtju računa na GoFundMe, če trenutne aktivnosti ne bodo zadoščale za pokritje naraščajočih dolgov.
Dobrodelni 'livestream' za pomoč igralki
Dobrodelni livestream bo potekal v soboto, 7. junija, trajal pa bo približno dve uri. Vstopnina znaša 100 dolarjev (približno 85 evrov), kar je sprva sprožilo nekaj nezadovoljstva, a je Martinez hitro pojasnil, da je vsak cent namenjen Marcy Walker.
People poroča, da bo dogodek prva priložnost po dolgem času, da bosta igralca javno spregovorila o zakulisju snemanja Santa Barbare, kar bo za oboževalce prava poslastica. Hkrati pa bo dogodek pomemben korak k zagotavljanju sredstev, ki jih igralka nujno potrebuje.
Od zvezdniške kariere do umika iz javnosti
Marcy Walker in A Martinez sta v osemdesetih in devetdesetih letih veljala za enega najbolj priljubljenih televizijskih parov. Po koncu snemanja leta 1991 se je Walkerjeva posvetila drugim projektom, med katerimi izstopa vrnitev k vlogi Lize Colby.
Sredi prejšnjega desetletja se je odločila zapustiti Hollywood in se preselila v Severno Karolino, kjer je živela mirno in zasebno življenje, piše People.
Vir: people.com
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