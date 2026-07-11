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Margaret Qualley in Jack Antonoff
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Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona

N. Č.
11. 07. 2026 04.00
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Margaret Qualley in Jack Antonoff se razhajata po treh letih zakona. S težavami naj bi se soočala že nekaj časa, priljubljena igralka pa je iz svojega profila izbrisala poročne fotografije.

Po skoraj treh letih zakona sta se 31-letna igralka Margaret Qualley in 42-letni glasbenik Jack Antonoff razšla. O razhodu poročajo People in Us Weekly, ki navajata, da je par postal tarča intenzivnih ugibanj, potem ko se Antonoff julija 2026 ni pojavil na poroki svoje tesne prijateljice Taylor Swift v spremstvu žene, temveč sestre Rachel

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Kako vemo, da je ljubezni konec?

Čeprav uradnih izjav njunih zastopnikov še ni, so dejanja na družbenih omrežjih jasno nakazala, da se je v njunem odnosu zgodilo nekaj pomembnega. Qualleyjeva je namreč iz svojega Instagram profila izbrisala poročne fotografije, kar je sprožilo dodatna vprašanja o stanju njunega zakona.

Margaret Qualley
Margaret Qualley FOTO: Profimedia

Erozija zaupanja in naporni urniki

Po poročanju Us Weekly naj bi bili vzroki za razhod kompleksni in povezani predvsem z erozijo zaupanja ter neusklajenostjo njunih poklicnih poti. Viri blizu igralke navajajo, da je Qualleyjeva 'prva začutila, da njun odnos ne izpolnjuje več njenih čustvenih potreb'. Eden od virov je za revijo povedal, da so "rožnata očala padla", ko je igralka spoznala, da skupni vsakdan ne prinaša več občutka povezanosti, ki ga je potrebovala.

Intenzivna snemanja filmov in naporne svetovne turneje so po navedbah virov pustile močan pečat na njuni intimni bližini. Antonoff je bil večji del leta zaseden s turnejo Bleachers Forever, medtem ko se je Qualleyjeva posvečala preprodukciji svoje nove grozljivke Possession. Dolga obdobja ločenosti in polni koledarji naj bi postopoma načeli stabilnost njunega zakona.

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Težave, ki so trajale več kot dve leti

Čeprav je odločitev o razhodu sveža, težave niso nove. Po informacijah, ki jih navajata People in Us Weekly, naj bi se par s težavami soočal že zadnji dve leti. Pomanjkanje zaupanja je bilo ključno, napetosti pa so se stopnjevale zaradi neprestane odsotnosti in poklicnih obveznosti. Kljub poskusom reševanja zakona pred nekaj meseci sta ugotovila, da zveza preprosto ne deluje več.

Margaret Qualley in Jack Antonoff
Margaret Qualley in Jack AntonoffFOTO: Profimedia

Osredotočena na kariero in novo poglavje

Po razhodu se oba umetnika osredotočata na svoje profesionalne projekte. Jack Antonoff nadaljuje ambiciozno turnejo po ZDA in tujini, kjer ostaja predan svojemu občinstvu. Po poročanju People so ga še pred kratkim opazili z poročnim prstanom, kar nakazuje, da se proces razdružitve odvija postopoma.

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Margaret Qualley pa se pripravlja na zahtevno vlogo v novi različici grozljivke Possession. Njena odločitev, da iz družbenih omrežij umakne utrinke iz poročnega dne, kaže na željo po čustveni razbremenitvi in osredotočenosti na novo življenjsko poglavje.

Margaret Qualley in Jack Antonoff
Margaret Qualley in Jack AntonoffFOTO: Profimedia

Razhod brez pravnih dram

Za zdaj nihče od njiju še ni vložil uradne prošnje za ločitev, kar nakazuje, da se razhod odvija mirno in brez odvečnih pravnih zapletov. Antonoff bo s turnejo Bleachers zaposlen vse do oktobra, medtem ko se Qualleyjeva posveča filmu in postopni prenovi svojega javnega profila. 

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Vir: people.com, usmagazine.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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