Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali

Margot Robbie je odraščala v Avstraliji, kjer je bilo njeno življenje precej bolj povezano z naravo, športom in dogodivščinami kot z glamurjem. V intervjuju za francoski Vogue je povedala, da niti ni prepričana, ali je kot deklica sploh imela svojo Barbie. Z lutkami se je igrala predvsem pri sestrični, sama pa je bila veliko bolj navdušena nad življenjem na prostem, med drugim nad traktorji. In prav deklica, ki ji rožnata Barbie ni bila posebej pomembna, je nekaj desetletij pozneje postala obraz ene največjih filmskih uspešnic o Barbie ter jo pomagala pripeljati na velika platna.

Kot otrok je trenirala v cirkusu

Če se vam zdi zgodba o traktorjih dovolj presenetljiva, ima Margot Robbie iz otroštva še eno precej nenavadno zanimivost. Kot otrok je obiskovala cirkuško šolo, kjer se je učila tudi zračne akrobatike. Pri komaj osmih letih je dobila celo certifikat za trapez. Kasneje je na to veščino za nekaj časa pozabila, dokler ni začela sanjati, da leti po zraku. Sanje so jo spodbudile, da je ponovno stopila na trapez in se v odrasli dobi vrnila k tej nenavadni otroški spretnosti. Njeno znanje ni ostalo zgolj zanimiv otroški spomin. Ko je iskala vloge, je bila njena sposobnost izvajanja akrobacij skoraj odločilna pri eni od filmskih priložnosti, Robbiejeva je kasneje povedala, da ji je cirkuško znanje skoraj pomagalo dobiti vlogo v filmu Queen of the Air, ki sicer na koncu žal ni bil posnet.

icon-expand Margot Robbie FOTO: Profimedia

Od trapeza do Hollywooda

Pri 17 letih se je preselila v Melbourne in dobila vlogo v priljubljeni avstralski nadaljevanki Neighbours. Pozneje je odšla v ZDA, sledile so vloge v filmih About Time in The Wolf of Wall Street, ki jo je izstrelil med najbolj prepoznavne mlade igralke. Zanimivo je, da je bila Robbiejeva pri svojem vzponu v Hollywoodu pogosto precej bolj samozavestna in ambiciozna, kot bi lahko sklepali iz njene današnje umirjene podobe. Že kot najstnica je med gledanjem televizije pomislila, da bi lahko sama odigrala bolje od ene od mladih igralk na zaslonu in se vprašala, zakaj ni ona tista, ki igra.

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Čeprav ni bila ljubiteljica barbik, jo je ravno vloga Barbie proslavila

Margot Robbie ni odraščala kot deklica, ki bi sanjala o rožnatem svetu lutk. Njeno otroštvo je bilo veliko bolj povezano s cirkuškim trapezom, naravo in traktorji. Nato pa je odrasla v igralko, producentko in eno ključnih ustvarjalk filma Barbie. Projekt je kot producentka pomagala pripeljati na velika platna, pri čemer je želela, da film preseže običajno predstavo o priljubljeni lutki.

icon-expand Margot Robbie, na premieri filma Barbie, oblečena v Balmain. FOTO: Profimedia

Ste mislili, da je Barbie samo za otroke? Pomislite še enkrat

Rožnata hišica, popoln svet, čudovite obleke in Ken, ki je vedno nekje v bližini. Na prvi pogled je Barbie videti kot lahkotna filmska zabava. A če ste film gledali kot odrasli, ste verjetno opazili, da se za bleščečim rožnatim svetom skriva precej več. Ste vedeli, da film odpira kar nekaj vprašanj, o katerih kot odrasli razmišljamo povsem drugače? O pričakovanjih, ki jih imamo do žensk, iskanju lastne vrednosti, popolnosti, materinstvu, odnosih in tem, kdo pravzaprav želimo biti. In seveda, vse skupaj je zavito v veliko humorja, glasbe, plesa in rožnate barve. Če ste film že videli, je morda zdaj pravi čas, da ga pogledate še enkrat. Če ga še niste, pa imate odličen razlog za filmski večer. V soboto ob 20.00 si na POP TV privoščite filmski večer z Barbie. Morda boste v zgodbi o Barbie prepoznali tudi del sebe.

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