Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Margot Robbie
Trači

Kot deklica je počela nekaj, česar od nje ne bi pričakovali

S.B.
12. 09. 2026 04.00
0

Danes si Margot Robbie težko predstavljamo brez povezave z eno najbolj znanih lutk vseh časov. Kot producentka in glavna igralka je bila namreč ena ključnih oseb pri nastanku velike filmske uspešnice Barbie. A zanimivo je, da sama kot deklica sploh ni bila velika oboževalka Barbie. Pravzaprav je bilo njeno otroštvo precej drugačno od sveta, ki ga danes povezujemo z njo.

Margot Robbie je odraščala v Avstraliji, kjer je bilo njeno življenje precej bolj povezano z naravo, športom in dogodivščinami kot z glamurjem. V intervjuju za francoski Vogue je povedala, da niti ni prepričana, ali je kot deklica sploh imela svojo Barbie. Z lutkami se je igrala predvsem pri sestrični, sama pa je bila veliko bolj navdušena nad življenjem na prostem, med drugim nad traktorji.

In prav deklica, ki ji rožnata Barbie ni bila posebej pomembna, je nekaj desetletij pozneje postala obraz ene največjih filmskih uspešnic o Barbie ter jo pomagala pripeljati na velika platna.

Kot otrok je trenirala v cirkusu

Če se vam zdi zgodba o traktorjih dovolj presenetljiva, ima Margot Robbie iz otroštva še eno precej nenavadno zanimivost.

Kot otrok je obiskovala cirkuško šolo, kjer se je učila tudi zračne akrobatike. Pri komaj osmih letih je dobila celo certifikat za trapez. Kasneje je na to veščino za nekaj časa pozabila, dokler ni začela sanjati, da leti po zraku. Sanje so jo spodbudile, da je ponovno stopila na trapez in se v odrasli dobi vrnila k tej nenavadni otroški spretnosti.

Njeno znanje ni ostalo zgolj zanimiv otroški spomin. Ko je iskala vloge, je bila njena sposobnost izvajanja akrobacij skoraj odločilna pri eni od filmskih priložnosti, Robbiejeva je kasneje povedala, da ji je cirkuško znanje skoraj pomagalo dobiti vlogo v filmu Queen of the Air, ki sicer na koncu žal ni bil posnet.

Margot Robbie
Margot RobbieFOTO: Profimedia

Od trapeza do Hollywooda

Pri 17 letih se je preselila v Melbourne in dobila vlogo v priljubljeni avstralski nadaljevanki Neighbours. Pozneje je odšla v ZDA, sledile so vloge v filmih About Time in The Wolf of Wall Street, ki jo je izstrelil med najbolj prepoznavne mlade igralke.

Zanimivo je, da je bila Robbiejeva pri svojem vzponu v Hollywoodu pogosto precej bolj samozavestna in ambiciozna, kot bi lahko sklepali iz njene današnje umirjene podobe. Že kot najstnica je med gledanjem televizije pomislila, da bi lahko sama odigrala bolje od ene od mladih igralk na zaslonu in se vprašala, zakaj ni ona tista, ki igra.

To so najlepši 'Barbie' stajlingi, v katerih je blestela Margot Robbie
Preberi še
To so najlepši 'Barbie' stajlingi, v katerih je blestela Margot Robbie

Čeprav ni bila ljubiteljica barbik, jo je ravno vloga Barbie proslavila

Margot Robbie ni odraščala kot deklica, ki bi sanjala o rožnatem svetu lutk. Njeno otroštvo je bilo veliko bolj povezano s cirkuškim trapezom, naravo in traktorji.

Nato pa je odrasla v igralko, producentko in eno ključnih ustvarjalk filma Barbie. Projekt je kot producentka pomagala pripeljati na velika platna, pri čemer je želela, da film preseže običajno predstavo o priljubljeni lutki.

Margot Robbie, na premieri filma Barbie, oblečena v Balmain.
Margot Robbie, na premieri filma Barbie, oblečena v Balmain.FOTO: Profimedia

Ste mislili, da je Barbie samo za otroke? Pomislite še enkrat

Rožnata hišica, popoln svet, čudovite obleke in Ken, ki je vedno nekje v bližini. Na prvi pogled je Barbie videti kot lahkotna filmska zabava. A če ste film gledali kot odrasli, ste verjetno opazili, da se za bleščečim rožnatim svetom skriva precej več.

Ste vedeli, da film odpira kar nekaj vprašanj, o katerih kot odrasli razmišljamo povsem drugače? O pričakovanjih, ki jih imamo do žensk, iskanju lastne vrednosti, popolnosti, materinstvu, odnosih in tem, kdo pravzaprav želimo biti.

In seveda, vse skupaj je zavito v veliko humorja, glasbe, plesa in rožnate barve. 

Če ste film že videli, je morda zdaj pravi čas, da ga pogledate še enkrat. Če ga še niste, pa imate odličen razlog za filmski večer.

V soboto ob 20.00 si na POP TV privoščite filmski večer z Barbie. Morda boste v zgodbi o Barbie prepoznali tudi del sebe.

Mama je zanjo tvegala vse, ona pa ji je povrnila na najlepši način
Preberi še
Mama je zanjo tvegala vse, ona pa ji je povrnila na najlepši način

 Vir: Vogue, People

Margot Robbie Barbie filmska uspešnica zanimivosti o zvezdnikih POP TV
Trači

Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat

Oddaje

Te tri samske lepotice bodo ljubezen iskale na Tenerifih

24ur.com Margot Robbie: Kot otrok nisem bila ljubiteljica Barbie
24ur.com Ali je lutka Barbie v resnici ponaredek?
Moskisvet.com Tako je Margot Robbie videti brez ličil
Zadovoljna.si Svet jo pozna kot 'grdo račko', zdaj pa je vse pustila brez besed
24ur.com Promocija filma Barbie: modni poklon legendarni lutki
Moskisvet.com Margot Robbie ima nenavaden skriti talent
24ur.com Shakira nima dobrega mnenja o filmu Barbie: Moja sinova ga ne marata
Priporoča
  • Carousel 309├ù513px
  • Carousel 309├ù513px 2
  • Carousel 309├ù513px 3
  • Carousel 309├ù513px 4
  • Carousel 309├ù513px 5
  • Carousel 309├ù513px 6
  • Carousel 309├ù513px 7
  • Carousel 309├ù513px 8
  • Carousel 309├ù513px 9
  • Carousel 309├ù513px 10
  • Carousel 309├ù513px 11
  • Carousel 309├ù513px 12
  • Carousel 309├ù513px 13
  • Carousel 309├ù513px 14
  • Carousel 309├ù513px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1954