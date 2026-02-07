Zadovoljna.si
Margot Robbie
Trači

Vroča lepotica v goli obleki jemlje dih

N. Č.
07. 02. 2026 04.00
0

Margot Robbie je na londonski premieri filma Viharni vrh zasijala v unikatni kreaciji Dilarine Findikoglu. Družbo na rdeči preprogi ji je delal soigralec Jacob Elordi.

Margot Robbie je na londonski premieri filma Vihrani vrh izstopala s svojo obleko, ki se je razlikovala od običajnih glamuroznih kreacij. Med celotno promocijsko turnejo za film je Margot izbirala modne kombinacije, ki so odražale motive romana Emily Brontë

Margot Robbie
FOTO: Profimedia

Vendar pa je obleka, ki jo je nosila 5. februarja v Londonu, bila resnično posebna. Njena obleka tokrat ni navdušila z veliko volumna, ampak s premišljeno simboliko in natančno izdelavo, poroča Tportal. 

Kakšno obleko je nosila Margot Robbie?

Za premiero v Londonu je Margot Robbie nosila obleko narejeno po naročilu turške oblikovalke Dilare Findikoglu. Oblika obleke je združevala viktorijanski korzet in elemente 'gole' estetike. V primerjavi z razkošnimi oblekami, ki jih je za promocijo tega filma nosila prej, je bil ta videz popolnoma drugačen.

Osrednji detajl obleke so bile zelenkaste pletenine, ki so sledile liniji telesa – od vratu, čez pas in boke, pa vse do meč. Pleteni elementi so se križali in se nalagali drug na drugega, spominjajoč na vrvi. To je ustvarjalo vtis napetosti in zadržanosti, kar je bilo v skladu z emocionalnim tonom filma. Korzet je ponudil zgodovinsko referenco, 'gola' estetika pa sodobno senzibilnost, kar je bila odlična kombinacija za igralko, ki predstavlja klasično literarno delo v moderni priredbi, poroča Tportal.

Simbolika obleke

Pletenice in korzet naj bi simbolizirale nadzor, zatrto strast in notranjo napetost, ki sta značilni za glavna lika Cathy in Heathcliffa. To odraža osrednjo emocionalno linijo zgodbe. 

Andrew Mukamal, stilist Margot Robbie, je skrbno izbral dizajn, ki po njegovih besedah ne osvaja na prvi pogled, ampak zahteva natančno opazovanje – enako kot roman, piše Tportal. Cilj je bil ustvariti vizualno izkušnjo, ki bi dopolnila kompleksnost literarnega dela in spodbudila občinstvo k razmišljanju o globljih sporočilih. Ta premišljena odločitev potrjuje, da so moda, film in literatura prepleteni na način, ki omogoča globlje razumevanje in doživetje umetniškega izraza. 

Margot Robbie
Margot RobbieFOTO: Profimedia
Nakit, ki je dopolnil videz

Celoten videz Margot Robbie je bil zaokrožen s skrbno izbranim nakitom, ki je bil na prvi pogled zadržan, vendar simbolično močan. Nosila je unikatne uhane, ki so bili izdelani iz poldragih kamnov in draguljev. S svojim sijajem so močno prispevali k mističnosti videza.

Posebno pozornost je pritegnila tudi zapestnica. Šlo je za repliko viktorijanskega nakita, izdelanega iz las Emily in Anne Brontë, kar je bila takrat pogosta praksa v obdobju žalovanja. Ta detajl ni bil zgolj okras, ampak močna zgodovinska referenca, poroča Tportal. 

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Margot Robbie rdeča preproga Jacob Elordi viharni vrh
