Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika

Kot je razkrila Margot Robbie v panelnem intervjuju za Fandango 14. januarja, se je ta nenavadna navezanost zgodila precej hitro, poroča Page Six. Spomnila se je: "Spomnim se prvih nekaj dni na snemanju, bil je vedno v moji bližini, v nekem kotu je opazoval. Tretji dan pa sem se že sama začela ozirati in gledati, kje je. Rekla sem si, 'no, očitno bo nekje v bližini. Kje pa je zdaj?'"

"Počutila sem se precej izgubljeno, kot otrok brez odeje ali nekaj podobnega," je še dodala. Elordi se strinja, da gre za 'vzajemno obsedenost' in dodaja: "Če imaš priložnost deliti filmski set z Margot Robbie, moraš ves čas biti oddaljen od 5 do 10 metrov in jo opazovati. Je elitna igralka."

To kaže na globoko vživetost v njuni vlogi in na vzajemno udobje, ki sta ga našla v bližini drug drugega. Takšna predanost projektu in soigralcu je bistvena za ustvarjanje verodostojne kemije na platnu, zlasti pri upodabljanju tako intenzivne ljubezenske zgodbe, kot je tista med Catherine in Heathcliffom.