Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika

Margot Robbie in Jacob Elordi sta med snemanjem filma Viharni vrh razvila izjemno globoko medsebojno vez. Margot Robbie je odkrito spregovorila o občutku 'soodvisnosti' z Jacobom Elordijem.
Margot Robbie in Jacob Elordi sta se močno povezala
Kot je razkrila Margot Robbie v panelnem intervjuju za Fandango 14. januarja, se je ta nenavadna navezanost zgodila precej hitro, poroča Page Six. Spomnila se je: "Spomnim se prvih nekaj dni na snemanju, bil je vedno v moji bližini, v nekem kotu je opazoval. Tretji dan pa sem se že sama začela ozirati in gledati, kje je. Rekla sem si, 'no, očitno bo nekje v bližini. Kje pa je zdaj?'"
"Počutila sem se precej izgubljeno, kot otrok brez odeje ali nekaj podobnega," je še dodala. Elordi se strinja, da gre za 'vzajemno obsedenost' in dodaja: "Če imaš priložnost deliti filmski set z Margot Robbie, moraš ves čas biti oddaljen od 5 do 10 metrov in jo opazovati. Je elitna igralka."
To kaže na globoko vživetost v njuni vlogi in na vzajemno udobje, ki sta ga našla v bližini drug drugega. Takšna predanost projektu in soigralcu je bistvena za ustvarjanje verodostojne kemije na platnu, zlasti pri upodabljanju tako intenzivne ljubezenske zgodbe, kot je tista med Catherine in Heathcliffom.
Kontroverznost, ki spremlja omenjeni film
Prav Elordijeva izbira za Heathcliffa je izzvala največ kontroverznosti, saj je bil lik v knjigi opisan kot 'temnopolt', kar je sprožilo vprašanja o etnični avtentičnosti. Kljub temu se je Margot Robbie lani močno zavzela zanj.
V intervjuju za britanski Vogue decembra je povedala: "Videla sem ga igrati Heathcliffa. In on je Heathcliff. Rekla bi, samo počakajte. Verjemite mi, zadovoljni boste. Je lik, ki ima za seboj vrsto velikih igralcev, ki so ga igrali, od Laurencea Olivierja do Richarda Burtona in Ralpha Fiennesa do Toma Hardyja." Dodala je, da je Jacob 'neverjeten' in verjame, da je 'Daniel Day-Lewis naše generacije'.
Režiserka Emerald Fennell pa je v istem Vogueovem članku razkrila, da jo je prav Elordi prepričal, da se je sploh odločila za filmsko adaptacijo 'Viharnega vrha'. Ko ga je videla v kostumu kot Felixa Cattona v filmu 'Saltburn', si je rekla: "O moj bog, to je Heathcliff s platnice knjige, ki jo imam od najstniških let."
Je bila Margot Robbie prava izbira za Cathy?
Fennellova je prav tako branila izbiro Margot Robbie za Cathy, ki jo je za približno desetletje postarala, v primerjavi z izvirnim romanom, v katerem je Cathy v dvajsetih letih. "Cathy je zvezda. Je samovoljna, zlobna, rekreacijska sadistka, provokatorka," je dejala režiserka in dodala, da so iskali nekoga, ki bi mu gledalci oprostili kljub napakam.
Vir: pagesix.com, fandango.com, vogue.com
