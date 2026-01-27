Zadovoljna.si
Margot Robbie in Tom
Trači

Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika

N. Č.
27. 01. 2026 04.00
1

Margot Robbie in Jacob Elordi sta med snemanjem Viharnega vrha razvila 'soodvisnost' in močno povezanost. Mnogi se sprašujejo, kaj si o njunem odnosu misli njen mož.

Margot Robbie in Jacob Elordi sta med snemanjem filma Viharni vrh razvila izjemno globoko medsebojno vez. Margot Robbie je odkrito spregovorila o občutku 'soodvisnosti' z Jacobom Elordijem.

Margot Robbie in Jacob Elordi v filmu Viharni vrh.
Margot Robbie in Jacob Elordi v filmu Viharni vrh. FOTO: Profimedia

Margot Robbie in Jacob Elordi sta se močno povezala

Kot je razkrila Margot Robbie v panelnem intervjuju za Fandango 14. januarja, se je ta nenavadna navezanost zgodila precej hitro, poroča Page Six. Spomnila se je: "Spomnim se prvih nekaj dni na snemanju, bil je vedno v moji bližini, v nekem kotu je opazoval. Tretji dan pa sem se že sama začela ozirati in gledati, kje je. Rekla sem si, 'no, očitno bo nekje v bližini. Kje pa je zdaj?'"

"Počutila sem se precej izgubljeno, kot otrok brez odeje ali nekaj podobnega," je še dodala. Elordi se strinja, da gre za 'vzajemno obsedenost' in dodaja: "Če imaš priložnost deliti filmski set z Margot Robbie, moraš ves čas biti oddaljen od 5 do 10 metrov in jo opazovati. Je elitna igralka."

To kaže na globoko vživetost v njuni vlogi in na vzajemno udobje, ki sta ga našla v bližini drug drugega. Takšna predanost projektu in soigralcu je bistvena za ustvarjanje verodostojne kemije na platnu, zlasti pri upodabljanju tako intenzivne ljubezenske zgodbe, kot je tista med Catherine in Heathcliffom.

Film, ki ga je režirala Emerald Fennell, bo izšel prihodnji mesec (11. februarja 2026), predpremierne objave pa že vzbujajo precejšnje zanimanje.

Kontroverznost, ki spremlja omenjeni film

Prav Elordijeva izbira za Heathcliffa je izzvala največ kontroverznosti, saj je bil lik v knjigi opisan kot 'temnopolt', kar je sprožilo vprašanja o etnični avtentičnosti. Kljub temu se je Margot Robbie lani močno zavzela zanj.

V intervjuju za britanski Vogue decembra je povedala: "Videla sem ga igrati Heathcliffa. In on je Heathcliff. Rekla bi, samo počakajte. Verjemite mi, zadovoljni boste. Je lik, ki ima za seboj vrsto velikih igralcev, ki so ga igrali, od Laurencea Olivierja do Richarda Burtona in Ralpha Fiennesa do Toma Hardyja." Dodala je, da je Jacob 'neverjeten' in verjame, da je 'Daniel Day-Lewis naše generacije'.

Režiserka Emerald Fennell pa je v istem Vogueovem članku razkrila, da jo je prav Elordi prepričal, da se je sploh odločila za filmsko adaptacijo 'Viharnega vrha'. Ko ga je videla v kostumu kot Felixa Cattona v filmu 'Saltburn', si je rekla: "O moj bog, to je Heathcliff s platnice knjige, ki jo imam od najstniških let."

Margot Robbie in Jacob Elordi v filmu Viharni vrh.
Margot Robbie in Jacob Elordi v filmu Viharni vrh.FOTO: Profimedia

Je bila Margot Robbie prava izbira za Cathy?

Fennellova je prav tako branila izbiro Margot Robbie za Cathy, ki jo je za približno desetletje postarala, v primerjavi z izvirnim romanom, v katerem je Cathy v dvajsetih letih. "Cathy je zvezda. Je samovoljna, zlobna, rekreacijska sadistka, provokatorka," je dejala režiserka in dodala, da so iskali nekoga, ki bi mu gledalci oprostili kljub napakam.

Margot Robbie - častni oskarji
Margot Robbie - častni oskarjiFOTO: Profimedia
Vir: pagesix.com, fandango.com, vogue.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Margot Robbie Jacob Elordi kemija na setu viharni vrh kemija romanca
Oddaje

Dekleta niso pričakovala tega preobrata

Trači

Po ločitvi naj bi se objemal s to lepotico

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa 27. 01. 2026 09.24
0 0
Podn od igranja. Sploh ne zna igrat. DA ne govorim o postarani Barbie in premajhni. Dobesedno mi ni v nobeni vlogi kredibilna. Tole zgodbo so za zasral.
ODGOVORI
