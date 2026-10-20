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Margot Robbie
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Igralka razkrila, kje se je prepustila strastem, Loren iz Love Island Adria je storila isto

S.B.
20. 10. 2026 04.00
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Hollywoodska igralka Margot Robbie je razkrila eno svojih najbolj nenavadnih intimnih izkušenj in s svojim priznanjem poskrbela za precej pozornosti. Zvezdnica je povedala, da se je ljubezenski strasti prepustila na vodnem skuterju.

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Margot Robbie razkrila svojo najbolj nenavadno izkušnjo

Avstralska igralka Margot Robbie, ki jo poznamo predvsem po filmih Barbie, Jaz, Tonya, Viharni vrh in Volk z Wall Streeta, je spregovorila o enem najbolj nenavadnih krajev, kjer je imela spolni odnos.

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Kot poroča hrvaški medij Index, je 36-letna igralka na vprašanje o najbolj nenavadnem kraju za intimno srečanje odgovorila, da se je to zgodilo na vodnem skuterju.

"Na vodnem skuterju. Ni se premikal, je pa bil v morju," je pojasnila igralka.

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Ni razkrila, ali je bil takrat z njo njen mož Tom Ackerley, s katerim sta se poročila leta 2016. Par je oktobra 2024 dobil prvega otroka, sina, svoje zasebno življenje pa večinoma ohranja stran od oči javnosti.

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Robbiejeva je ob tem spomnila tudi na nekaj zabavnih in nekoliko neprijetnih trenutkov s snemanj. Med drugim je govorila o intimnih prizorih v filmu Volk z Wall Streeta, v katerem je zaigrala ob Leonardu DiCapriu. Takšni prizori so namreč v resničnem življenju precej manj romantični, kot so videti na filmskem platnu.

Margot Robbie
Margot RobbieFOTO: Profimedia

Podobno priznanje tudi v šovu Love Island Adria

Podobna izpoved pa je pred kratkim odmevala tudi v resničnostnem šovu Love Island Adria. Tekmovalka Loren je med igro resnice in izzivov razkrila, da je bil tudi zanjo vodni skuter prizorišče najbolj divje intimne dogodivščine.

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Njeno priznanje je v vili sprožilo smeh, posebno pozornost pa je pritegnil odziv njenega partnerja Roberta. Ta se je pošalil, da bi si rad izposodil vodni skuter, s čimer je poskrbel za enega bolj zabavnih trenutkov oddaje.

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Vir: Index.hr

Margot Robbie seks loren love island otok ljubezni vodni skuter avantura
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