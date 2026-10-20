Igralka razkrila, kje se je prepustila strastem, Loren iz Love Island Adria je storila isto

Margot Robbie razkrila svojo najbolj nenavadno izkušnjo

Avstralska igralka Margot Robbie, ki jo poznamo predvsem po filmih Barbie, Jaz, Tonya, Viharni vrh in Volk z Wall Streeta, je spregovorila o enem najbolj nenavadnih krajev, kjer je imela spolni odnos.

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Kot poroča hrvaški medij Index, je 36-letna igralka na vprašanje o najbolj nenavadnem kraju za intimno srečanje odgovorila, da se je to zgodilo na vodnem skuterju. "Na vodnem skuterju. Ni se premikal, je pa bil v morju," je pojasnila igralka.

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Ni razkrila, ali je bil takrat z njo njen mož Tom Ackerley, s katerim sta se poročila leta 2016. Par je oktobra 2024 dobil prvega otroka, sina, svoje zasebno življenje pa večinoma ohranja stran od oči javnosti.

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Robbiejeva je ob tem spomnila tudi na nekaj zabavnih in nekoliko neprijetnih trenutkov s snemanj. Med drugim je govorila o intimnih prizorih v filmu Volk z Wall Streeta, v katerem je zaigrala ob Leonardu DiCapriu. Takšni prizori so namreč v resničnem življenju precej manj romantični, kot so videti na filmskem platnu.

icon-expand Margot Robbie FOTO: Profimedia

Podobno priznanje tudi v šovu Love Island Adria

Podobna izpoved pa je pred kratkim odmevala tudi v resničnostnem šovu Love Island Adria. Tekmovalka Loren je med igro resnice in izzivov razkrila, da je bil tudi zanjo vodni skuter prizorišče najbolj divje intimne dogodivščine.

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Njeno priznanje je v vili sprožilo smeh, posebno pozornost pa je pritegnil odziv njenega partnerja Roberta. Ta se je pošalil, da bi si rad izposodil vodni skuter, s čimer je poskrbel za enega bolj zabavnih trenutkov oddaje.

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