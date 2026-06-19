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Maria Shriver
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Varal jo je v domači hiši, otroka mu je rodila tudi ljubica

N. Č.
19. 06. 2026 04.00
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Maria Shriver je lani v knjigi poezij z naslovom I Am Maria na subtilen način razkrila najtemnejše trenutke po odkritju Arnoldove nezvestobe in svojo pot do ponovne osebne svobode.

Maria Shriver je lani po dolgih letih molka spregovorila o podrobnostih svoje ločitve od nekdanjega kalifornijskega guvernerja Arnolda Schwarzeneggerja. Potem ko je leta 2011 izvedela, da ima Arnold sina z njuno dolgoletno gospodinjo Mildred Baeno, je vložila zahtevo za ločitev. V svoji novi knjigi "I Am Maria" razkriva, da jo je to spoznanje popolnoma dotolklo.

Proces ločitve je trajal celo desetletje, vse do leta 2021, Maria pa se je v tem času borila z izgubo lastne identitete, piše E! News. Par ima sicer štiri skupne otroke: Katherine, Christino, Patricka in Christopherja, ki so bili prav tako ujeti v središče tega družinskega škandala brez primere.

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Kaj je Maria razkrila v svoji knjigi poezij?

Maria se v knjigi spominja, kako jo je novica o aferi popolnoma paralizirala. "To mi je zlomilo srce, zlomilo mi je duha in tisto, kar je ostalo od mene," odkrito priznava. V tistem obdobju se namreč ni soočala le z izgubo moža, temveč tudi s krizo identitete, saj ni več vedela, kam spada.

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Arnold je priznal, da je novico razkril med zakonsko svetovalno uro, kar je Mario pahnilo v brezno obupa. Kljub temu da sta danes v korektnih odnosih in se pogosto družita na družinskih dogodkih, so bile posledice njegovega "poloma", kot se je izrazil v svojem dokumentarnem filmu z naslovom Arnold, dolgotrajne in uničujoče za celotno družino.

Arnold Schwarzenegger in Maria Shriver
Arnold Schwarzenegger in Maria ShriverFOTO: Profimedia

Boleča izpoved, ki še vedno reže v srce

"Ko sem sedela na tleh hotelske sobe v temi, prestrašena in sama, s solzami, ki so mi tekle po obrazu, sem si mislila: 'Maria, to ni nujno konec tebe. Ne more biti konec tebe. Naj bo to nov začetek tebe'," je zapisala v odlomku iz svoje knjige Jaz sem Maria.

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"Zdaj nisem bila prepričana, kdo sem, kam spadam. Iskreno povedano, bilo je brutalno in bila sem prestrašena," je še dodala in poudarila, da jo je prežemala žalost, občutila pa je tudi jezo, strah in tesnobo.

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Dolgotrajen postopek ločitve

Čeprav je uradna ločitev trajala od leta 2011 do 2021, je bila Mariina notranja pot prebolevanja prevare še daljša. "Svojih trikov za samozdravljenje ne bom podrobno opisovala, da vas ne bi utrujala," zapiše v knjigi in doda, da se je morala soočiti tudi z zmotnimi prepričanji o staranju in samoti. V preteklosti je namreč verjela, da je ženska brez partnerja manj vredna. Zdaj ve, da je resnica popolnoma drugačna, piše E! News.

Maria Shriver in Arnold Schwarzenegger
Maria Shriver in Arnold SchwarzeneggerFOTO: Profimeda

V kakšnem odnosu sta nekdanja zakonca danes?

Njuno današnje razmerje je presenetljivo toplo in stabilno, čeprav je bila pot do tja dolga. Maria Shriver je v več intervjujih potrdila, da sta z Arnoldom Schwarzeneggerjem po ločitvi našla način, kako ostati povezana zaradi otrok in vnukov. Leta 2025 je za People povedala, da se "še vedno veliko smejita, veliko pogovarjata in sta ponosna, da sta po skoraj 50 letih še vedno 'v pogovoru'."

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Arnold je podobno izjavil že leta 2023, ko je za The Hollywood Reporter dejal, da sta "res dobra prijatelja in da sta si zelo blizu" ter da sta "ponosna na način, kako sta vzgojila svoje otroke" .

Maria Shriver in Arnold Schwarzenegger na premieri filma Terminator leta 2003.
Maria Shriver in Arnold Schwarzenegger na premieri filma Terminator leta 2003.FOTO: Profimedia

Večkrat skupaj na družinskih dogodkih

V zadnjih letih sta se večkrat pojavila skupaj na družinskih praznovanjih, kar potrjujejo tudi fotografije z božičnega obdobja 2025, kjer sta bila nasmejana in sproščena v družbi hčerke Katherine Schwarzenegger.

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Maria je v intervjuju za People leta 2025 poudarila, da je danes "v zelo dobrem odnosu" in da je na njuno zgodovino pogledala z veliko mero odpuščanja, saj je "trdo delala na odpuščanju – sebi in drugim". Arnold pa je v več pogovorih izpostavil, da se pogosto slišita, predvsem zaradi otrok in vnukov, ter da je Maria "vedno bila njegova opora in sogovornica", čeprav med njima ni več romantičnega odnosa.

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Kljub burni preteklosti in Arnoldovemu "neuspehu", kot sam pravi aferi, se zdi, da sta bivša zakonca našla način, kako uskladiti svoje svetove in svojim otrokom ter vnukom ponuditi stabilno okolje.

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Vir: eonline.com, people.com, hollywoodreporter.com

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