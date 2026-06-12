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Marinela - ig
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Tako je Marinela videti po operaciji prsi

N. Č.
12. 06. 2026 04.00
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Marinela Grljušić, ki smo jo spoznali v lanski sezoni hrvaškega šova Sanjski moški, je javno spregovorila o svoji estetski operaciji prsi. Razkrila je, da je bila odločitev presenetljivo spontana, okrevanje pa hitrejše, kot je pričakovala.

Marinela Grljušić, udeleženka četrte sezone hrvaške različice oddaje Sanjski moški Hrvaške, je nedavno v javnosti odkrito spregovorila o svoji odločitvi za estetsko operacijo prsi. O posegu ni sanjala leta, ampak se je za korak odločila po spontanem obisku pri dr. Ostojiću.

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Kot je razložila za Net.hr, je bil postopek hiter in profesionalen. Odločila se je za 350-mililitrske anatomske vsadke, ki so bili po mnenju kirurga najboljša izbira za njeno postavo.

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Marinela se je za operacijo odločila spontano

Marinela je za hrvaški portal Net.hr povedala, da o operaciji ni razmišljala več let, temveč se je odločitev zgodila precej nepričakovano. Obiskala je dr. Ostojića na posvet, kjer je hitro začutila, da je pripravljena na ta korak. Kot je pojasnila za Net.hr, je bil postopek v polikliniki izjemno profesionalen, termin za poseg pa je dobila hitreje, kot je pričakovala.

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Kirurg ji je priporočil 350-mililitrske anatomske vsadke, čeprav je sama sprva razmišljala o manjši velikosti. Po njegovem mnenju je bila ta izbira najbolj skladna z njeno postavo, Marinela pa je pozneje priznala, da je bila zdravniška presoja pravilna.

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Hitro okrevanje in presenetljivo dobra izkušnja

Kot poroča Net.hr, je Marinela okrevala hitreje od večine žensk, ki so ji pisale po objavi. Sama pravi, da je po operaciji čutila le blag pritisk v prsih, kar je povsem običajno zaradi novih vsadkov. Že nekaj dni po posegu je opravljala vsakodnevne obveznosti, deset dni pozneje pa je celo odpotovala v Egipt, kjer je nadaljevala okrevanje.

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Poudarila je, da lahko govori le iz lastne izkušnje, saj imajo nekatere ženske težje okrevanje, vendar je sama celoten proces opisala kot "presenetljivo lahek".

Podpora bližnjih in odzivi na družbenih omrežjih

Marinela je priznala, da je bila sprva najbolj zaskrbljena zaradi reakcije svoje mame, ki pa je novico sprejela izjemno dobro. Tudi prijatelji so jo podprli, čeprav so bili nekateri presenečeni, saj niso menili, da operacijo sploh potrebuje. Na Instagramu, kjer gradi svojo kariero, je prejela na stotine pozitivnih komentarjev. Kot je povedala za Net.hr, je bila to ena redkih objav, kjer ni bila deležna obsojanja. "Prvič v življenju me niso obsojali," je povedala za Net.hr.

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Marinela pa je v lanskem letu na družbenih omrežjih delila tudi svojo izkušnjo z aknami. Več o tem si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: net.hr

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