Pokazal je 23 let mlajšo ženo, ki je osvojila njegovo srce

Britanski igralec Martin Freeman, ki ga gledalci poznajo po vlogah v serijah Sherlock in The Office ter filmski trilogiji Hobit, se je na skrivaj poročil z dolgoletno partnerico Rachel Benaissa. Novico je potrdil njegov predstavnik, potem ko sta se zakonca skupaj pojavila na rdeči preprogi londonskega filmskega festivala.
Novico je potrdil njegov predstavnik
Kot poroča revija People, se je 55-letni Martin Freeman letos na skrivaj poročil s francosko scenaristko, producentko in igralko Rachel Benaissa, s katero je povezan od leta 2020. Informacijo je za revijo potrdil igralčev predstavnik.
Tudi časnik The Independent piše, da sta zakonca svojo poroko razkrila med redkim skupnim nastopom na rdeči preprogi londonskega filmskega festivala, kjer sta oba nosila poročna prstana.
Poročila naj bi se že pred časom
Po poročanju revije People naj bi se par poročil že v začetku letošnjega leta, vendar podrobnosti o poroki nista razkrila javnosti. Novica je prišla na dan šele ob premieri filma A Long Winter, v katerem nastopa Freeman. Takrat so fotografi opazili zlat poročni prstan na njegovi roki, medtem ko je Benaissa nosila vpadljiv prstan na poročnem prstu.
Kdo je Rachel Benaissa?
Kot piše The Independent, je Rachel Benaissa rojena v francoskem Toulousu, odraščala pa je v Londonu. Nastopila je v seriji Normal People, komični seriji This Way Up in romantičnem filmu Irish Wish.
Poleg igralskega dela se ukvarja tudi s pisanjem in produkcijo. S soprogom sta tudi soustanovitelja produkcijskega podjetja One Trick Poné, poroča revija People.
Ljubezensko zgodbo skrivata pred javnostjo
Par je skupaj od leta 2020, njuno zvezo pa javnost le redko vidi v soju žarometov. Kljub temu je igralec v preteklosti nekajkrat spregovoril o njunem skupnem življenju. Kot navaja revija People, je v podkastu Table Manners povedal, da rada skupaj kuhata.
Pred zvezo z Benaissa je bil Freeman kar 16 let v razmerju z igralko Amanda Abbington, svojo soigralko iz serije Sherlock. Nekdanji par ima dva otroka, hčerko Grace in sina Joeja.
Viri: People, The Independent
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