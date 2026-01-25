Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez

Kot poroča Entertainment Weekly , je Martin Short med poročnim slavjem skoraj uničil poročno torto, še preden sta mladoporočenca sploh imela priložnost, da jo uradno razrežeta.

Selena Gomez in Benny Blanco sta si večno zvestobo obljubila 27. septembera 2025 na zasebni lokaciji v Santa Barbari. Po poročanju revije People je bila poroka elegantna, a zelo osebna, brez pretiranega blišča in z omejenim številom povabljencev. Med gosti so bili številni znani obrazi iz sveta zabavne industrije, med njimi Steve Martin, Paul Rudd, Taylor Swift in Ed Sheeran .

Martin Short je v oddaji Jimmy Kimmel Live! priznal, da je približno uro pred uradnim rezanjem torte zagrešil precej nerodno napako. Prepričan je bil, da je torta namenjena gostom, zato je brez pomisleka odrezal kos in ga ponudil Stevu Martinu.

'Rekel sem mu, da ne more oditi, ne da bi poskusil torto,' se je spominjal Short. Šele ko so ga drugi povabljenci opozorili, da gre za pravo poročno torto Selene in Bennyja, je dojel, kaj je v resnici storil.

Kot piše AOL, je Steve Martin ob tem povsem onemel, medtem ko so ostali gostje hitro ugotovili, da se je zgodil neprijeten zaplet, ki bi lahko zasenčil enega najpomembnejših trenutkov večera.