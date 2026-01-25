Zadovoljna.si
Selena Gomez in Benny Blanco
Trači

Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez

L.G.
25. 01. 2026 04.00
0

Poroka Selene Gomez in glasbenega producenta Bennyja Blanca je bila ena najbolj skrivnostnih in hkrati zvezdniško obiskanih porok v preteklem letu. A kot zdaj razkrivajo tuji mediji, je bil eden od trenutkov slavja skoraj zaznamovan z neprijetnim zapletom za katerega je poskrbel legendarni komik Martin Short.

Kot poroča Entertainment Weekly, je Martin Short med poročnim slavjem skoraj uničil poročno torto, še preden sta mladoporočenca sploh imela priložnost, da jo uradno razrežeta.

Njuna ljubezen se je razvila iz prijateljstva
Zvezdniška poroka v Santa Barbari

Selena Gomez in Benny Blanco sta si večno zvestobo obljubila 27. septembera 2025 na zasebni lokaciji v Santa Barbari. Po poročanju revije People je bila poroka elegantna, a zelo osebna, brez pretiranega blišča in z omejenim številom povabljencev. Med gosti so bili številni znani obrazi iz sveta zabavne industrije, med njimi Steve Martin, Paul Rudd, Taylor Swift in Ed Sheeran

Martin Short in usodna napaka s poročno torto

Martin Short je v oddaji Jimmy Kimmel Live! priznal, da je približno uro pred uradnim rezanjem torte zagrešil precej nerodno napako. Prepričan je bil, da je torta namenjena gostom, zato je brez pomisleka odrezal kos in ga ponudil Stevu Martinu.

'Rekel sem mu, da ne more oditi, ne da bi poskusil torto,' se je spominjal Short. Šele ko so ga drugi povabljenci opozorili, da gre za pravo poročno torto Selene in Bennyja, je dojel, kaj je v resnici storil.

Kot piše AOL, je Steve Martin ob tem povsem onemel, medtem ko so ostali gostje hitro ugotovili, da se je zgodil neprijeten zaplet, ki bi lahko zasenčil enega najpomembnejših trenutkov večera.

Martin Short, Selena Gomez in Steve Martin.
Martin Short, Selena Gomez in Steve Martin.FOTO: Profimedia

Kuhar je moral reševati poročno slavje

Nerodni situaciji se Short ni znal pravočasno umakniti, temveč je skušal torto popraviti kar sam. Po poročanju NDTV je moral zato posredovati poročni kuhar, ki je torto na hitro estetsko popravil, da je bila še vedno primerna za fotografije in uradni trenutek rezanja.

Selena Gomez vse skupaj sprejela z veliko humorja

Čeprav bi takšna napaka marsikoga razjezila, je Selena dogodek sprejela presenetljivo sproščeno. Kot poroča People, je igralca ob koncu večera celo v šali nagovorila, da je slišala, da si je privoščil njeno poročno torto. 

Čeprav poročna torta ni ostala popolna, je poroka Selene in Bennyja gostom ostala v spominu kot eno najbolj prijetnih in sproščenih zvezdniških slavij zadnjega časa.

Vir: Entertainment Weekly, NDTV, People, AOL

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
selena gomez belly blanco poroka hollywood steve martin Martin Short poročna torta
Trači

Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'

