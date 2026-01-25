Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez

Kot poroča Entertainment Weekly, je Martin Short med poročnim slavjem skoraj uničil poročno torto, še preden sta mladoporočenca sploh imela priložnost, da jo uradno razrežeta.
Zvezdniška poroka v Santa Barbari
Selena Gomez in Benny Blanco sta si večno zvestobo obljubila 27. septembera 2025 na zasebni lokaciji v Santa Barbari. Po poročanju revije People je bila poroka elegantna, a zelo osebna, brez pretiranega blišča in z omejenim številom povabljencev. Med gosti so bili številni znani obrazi iz sveta zabavne industrije, med njimi Steve Martin, Paul Rudd, Taylor Swift in Ed Sheeran.
Martin Short in usodna napaka s poročno torto
Martin Short je v oddaji Jimmy Kimmel Live! priznal, da je približno uro pred uradnim rezanjem torte zagrešil precej nerodno napako. Prepričan je bil, da je torta namenjena gostom, zato je brez pomisleka odrezal kos in ga ponudil Stevu Martinu.
'Rekel sem mu, da ne more oditi, ne da bi poskusil torto,' se je spominjal Short. Šele ko so ga drugi povabljenci opozorili, da gre za pravo poročno torto Selene in Bennyja, je dojel, kaj je v resnici storil.
Kot piše AOL, je Steve Martin ob tem povsem onemel, medtem ko so ostali gostje hitro ugotovili, da se je zgodil neprijeten zaplet, ki bi lahko zasenčil enega najpomembnejših trenutkov večera.
Kuhar je moral reševati poročno slavje
Nerodni situaciji se Short ni znal pravočasno umakniti, temveč je skušal torto popraviti kar sam. Po poročanju NDTV je moral zato posredovati poročni kuhar, ki je torto na hitro estetsko popravil, da je bila še vedno primerna za fotografije in uradni trenutek rezanja.
Selena Gomez vse skupaj sprejela z veliko humorja
Čeprav bi takšna napaka marsikoga razjezila, je Selena dogodek sprejela presenetljivo sproščeno. Kot poroča People, je igralca ob koncu večera celo v šali nagovorila, da je slišala, da si je privoščil njeno poročno torto.
Čeprav poročna torta ni ostala popolna, je poroka Selene in Bennyja gostom ostala v spominu kot eno najbolj prijetnih in sproščenih zvezdniških slavij zadnjega časa.
Vir: Entertainment Weekly, NDTV, People, AOL
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV