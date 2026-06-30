Znani Slovenec uživa na hrvaškem otoku, ki ga morate obiskati

Matej Zemljič je objavil novo fotografijo, s katero je navdušil oboževalke. Na fotografiji, posneti na Iloviku, Matej sproščeno pozira ob ladijski lestvi, medtem ko iz kristalno čiste vode stopa na krov. Poletna estetika, sproščen nasmeh in njegova značilna mladostna energija so poskrbeli, da je objava hitro zaokrožila med sledilkami, ki so ga že v seriji Skrito v raju razglasile za enega najbolj simpatičnih televizijskih obrazov.
Vzpon priljubljenosti po vlogi Marka
Matej Zemljič je v seriji Skrito v raju upodobil Marka, glavno moško vlogo, ki je hitro postala ena najbolj priljubljenih med mlajšimi gledalkami. Njegov lik je brez dvoma izstopal, Matej pa je postal eden tistih igralcev, ki jih občinstvo spremlja tudi izven televizijskih ekranov.
Poletje, ki ga deli z oboževalkami
Njegove poletne objave pogosto prikazujejo sproščene trenutke ob morju, športne aktivnosti in pristno veselje do življenja. Prav ta kombinacija iskrenosti in mladostne energije je razlog, da se njegove fotografije hitro znajdejo med najbolj komentiranimi. Tokratna objava ni izjema – sledilke so navdušeno komentirale prizor, ki združuje poletje, morje in Matejevo prepoznavno karizmo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV