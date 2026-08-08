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Matt Damon z družino na premieri v Seulu.
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Hčerki slavnega igralca sta ukradli vso pozornost

N. Č.
08. 08. 2026 04.00
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Matt Damon je s soprogo Luciano in hčerama zasijal na premieri Odiseje v Seulu, kjer so v elegantnih opravah ponosno kazali tesno družinsko povezanost.

Matt Damon je v Seulu predstavil težko pričakovani film Odiseja, a na rdeči preprogi niso bili v središču pozornosti le igralec in njegov najnovejši projekt. Veliko pogledov sta namreč pritegnili tudi njegovi hčerki Gia in Stella, ki sta mu poleg žene Luciane delali družbo na rdeči preprogi.

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Družina skupaj na veliki premieri

Na veliki premieri filma Odiseja, ki je 4. avgusta potekala v južnokorejski prestolnici, se je 55-letnemu Mattu Damonu pridružila žena Luciana Barroso ter njuni mlajši hčerki Gia in Stella. Družina je skupaj pozirala fotografom na rdeči preprogi pred kompleksom Yeongdeungpo Time Square.

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Damon je za dogodek izbral elegantno rdečkasto obarvano obleko, Luciana pa je navdušila v oprijeti kobaltno modri kreaciji. Kljub temu pa sta največ pozornosti poželi prav Gia in Stella, ki sta se na fotografijah samozavestno postavili ob bok staršema in s svojim videzom hitro pritegnili zanimanje medijev ter oboževalcev.

Matt Damon z družino na premieri v Seulu.
Matt Damon z družino na premieri v Seulu.FOTO: Profimedia

Družina ostaja na prvem mestu

Čeprav Matt Damon velja za enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev, večkrat poudari, da mu največ pomeni družina. Skupaj z Luciano vzgajata štiri hčerke: Alexio, Isabelle, Gio in Stello.

Igralec je v preteklosti že razkril, da imajo doma eno pomembno pravilo, od katerega ne odstopajo. Ne glede na službene obveznosti in snemanja se trudijo, da bi bili vsak večer skupaj pri družinski večerji. Prav ta rutina jim pomaga ohranjati občutek normalnosti tudi v času največjih kariernih projektov.

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"Vsak večer imamo družinsko večerjo – o tem se ne pogajamo in tako je bilo že od nekdaj," je nekoč povedal za revijo People.

Matt Damon z družino.
Matt Damon z družino.FOTO: Profimedia

Snemanje filma je bilo izjemno zahtevno

Najnovejši film Odiseja, ki ga je režiral Christopher Nolan, je od Damona zahteval večmesečno snemanje in številne odsotnosti od doma. Igralec je priznal, da je bil projekt precej zahtevnejši, kot je sprva pričakoval.

Zato je bilo zanj še toliko bolj posebno, da so ga na premieri podprli najbližji. Kot je poudaril, so bile hčerke med nastajanjem filma ves čas pomemben del njegove zgodbe, saj so ga obiskovale na snemanjih in mu nudile podporo v zakulisju. Zdaj so lahko končni rezultat končno videle tudi na velikem platnu.

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"Čudovito je, saj so morale tudi one veliko žrtvovati za ta projekt," je za revijo People povedal na londonski premieri in dodal: "Za nekaj časa sem odšel, one so me prišle obiskat, a vse skupaj je bilo precej naporno. Film je bil zelo dolg, snemanje pa izjemno zahtevno."

Matt Damon v družbi žene in hčera.
Matt Damon v družbi žene in hčera.FOTO: Profimedia
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Vir: people.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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