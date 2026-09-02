Že 20 let je edina ženska, ob kateri si želi zaspati in se zbuditi

V Hollywoodu, kjer so zveze pogosto kratkega daha, Matthew McConaughey in Camila Alves veljata za eno najbolj trdnih in občudovanih parov. Igralec je pred kratkim dejal, da je Camila "še danes edina ženska, s katero si želi iti na zmenek, zaspati in se zbuditi". Njuna zgodba se je začela pred skoraj dvema desetletjema, ko se je zdelo, da je hollywoodski zvezdnik že skoraj obupal nad iskanjem prave ljubezni.

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Ljubezen na prvi pogled

Matthew McConaughey in Camila Alves sta se spoznala leta 2006 v nočnem klubu Hyde v Los Angelesu. Igralec je pozneje večkrat priznal, da ga je Camila očarala v trenutku, ko jo je zagledal. Za revijo People je povedal, da se mu je zdelo, kot da lebdi skozi prostor, in da je takoj vedel, da je drugačna od vseh drugih žensk, ki jih je poznal.

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A njuna zgodba se ni razvila tako hitro, kot bi si morda želel. Camila ga je namreč sprva večkrat zavrnila. Kot je razkril McConaughey v preteklih intervjujih, je potreboval kar nekaj vztrajnosti, preden je privolila v zmenek.

icon-expand Matthew McConaughey in Camila Alves FOTO: Profimedia

Zaradi nje je pozabil na vse druge

Danes 56-letni igralec o svoji ženi še vedno govori z občudovanjem. Kot poroča revija HELLO!, je v svojem osebnem newsletterju Lyrics of Living zapisal: "Dvajset let pozneje je še vedno edina ženska, ki sem jo kadarkoli želel peljati na zmenek, z njo zaspati ali se ob njej zbuditi." Kot navaja HELLO!, je McConaughey v istem zapisu razmišljal tudi o svojih nekdanjih zvezah in priznal, da je šele ob Camili zares začutil, da je našel pravo osebo. To sicer ni prvič, da je javno spregovoril o svojih čustvih. Že leta 2020 je za revijo People povedal, da od večera, ko je spoznal Camilo, ni želel preživljati časa z nobeno drugo žensko in da si ni nikoli želel imeti otrok z nikomer drugim.

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Najprej družina, nato poroka

Njuna zveza je hitro postala resna. Leta 2008 sta pozdravila rojstvo sina Levija, dve leti pozneje se jima je rodila hči Vida, na božični dan leta 2011 pa je igralec pokleknil in jo zaprosil za roko. Junija 2012 sta se poročila na zasebni slovesnosti v Teksasu. Istega leta sta dobila še sina Livingstona.

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Danes imata tri otroke in veljata za enega najbolj stabilnih hollywoodskih parov. Medtem ko številne zvezdniške zveze ne zdržijo preizkusa časa, sta Matthew in Camila skupaj že skoraj dve desetletji.

icon-expand Matthew McConaughey in Camila Alves FOTO: AP

"Imava ljubezen, o kateri nikoli ne dvomiva"

V intervjuju za People je McConaughey njun odnos opisal z besedami, da imata "ljubezen, o kateri nikoli ne dvomita". Prav to naj bi bil eden od razlogov, da njuna zveza ostaja močna tudi po toliko letih.

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Tudi Camila je večkrat poudarila, kako pomembna sta ji družina in zakon. Ob eni od obletnic poroke je zapisala, da je šele ob Matthewu zares razumela pomen zakonske zveze in partnerstva.

icon-expand Levi McConaughey, Matthew McConaughey, Livingston McConaughey, Camila Alves McConaughey in Vida McConaughey. FOTO: Profimedia

Skoraj 20 let po prvem srečanju sta tako še vedno dokaz, da v Hollywoodu vendarle obstajajo ljubezenske zgodbe s srečnim koncem.

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