Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone

Matthew Perry se je rodil 19. avgusta 1969 v ameriški zvezni državi Massachusetts. Svetovno prepoznavnost je dosegel leta 1994, ko je prevzel vlogo Chandlerja Binga v uspešnici Prijatelji, ki je postala ena najbolj priljubljenih serij vseh časov. Kot navaja Encyclopaedia Britannica, je prav ta vloga Perryja spremenila v enega najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov svoje generacije.

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Poleg uspeha v seriji je nastopil tudi v številnih filmih, med njimi v romantični komediji Fools Rush In ter uspešnici The Whole Nine Yards, pozneje pa še v serijah Studio 60 on the Sunset Strip, Go On in The Odd Couple.

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Za nasmehom se je skrivala huda stiska

Perry je večkrat odkrito spregovoril o svoji dolgoletni odvisnosti od alkohola in zdravil. V avtobiografiji Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, ki je izšla leta 2022, je razkril podrobnosti svojega boja, številnih rehabilitacij in zdravstvenih zapletov. Kot poroča Britannica, je prav zaradi iskrenosti o svojih težavah postal ena najpomembnejših javnih osebnosti na področju ozaveščanja o odvisnosti.

icon-expand Matthew Perry FOTO: Profimedia

Njegove besede so odmevale pri številnih ljudeh, ki so se znašli v podobnih življenjskih okoliščinah. Perry je tudi v omenjeni knjigi večkrat poudaril, da si želi, da bi se ga ljudje spominjali predvsem po tem, da je drugim pomagal na poti okrevanja.

Novica, ki je pretresla svet

Oktobra 2023 je svet pretresla novica o njegovi smrti. Igralec je umrl pri 54 letih, za njim pa so žalovali številni igralski kolegi, prijatelji in oboževalci. Njegovi soigralci iz serije Prijatelji so takrat objavili čustvena sporočila na družbenih omrežjih, iz katerih je bilo razvidno, da niso bili le igralska ekipa, ampak prava družina. Njegova smrt je sprožila val čustvenih odzivov po vsem svetu in ponovno opozorila na težave, s katerimi se pogosto soočajo ljudje za bliščem in slavo.

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Njegova zapuščina ostaja

Čeprav ga ni več med nami, njegovo delo še naprej navdušuje nove generacije gledalcev. Chandler Bing ostaja eden najbolj priljubljenih televizijskih likov vseh časov, Perryjev humor pa še vedno nasmeji milijone ljudi po vsem svetu. Na dan, ko bi dopolnil 57 let, se številni spominjajo ne le igralca, temveč tudi človeka, ki je s svojo iskrenostjo pomagal razbijati stigmo okoli duševnega zdravja in odvisnosti.

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Več o šokantnih podrobnostih njegove smrti si lahko preberete TUKAJ!

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icon-expand Matthew Perry FOTO: Profimedia

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