Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Maya Jama
Trači

V usnjeni obleki ni pustila nikogar ravnodušnega

N. Č.
03. 09. 2026 13.49
0

Priljubljena voditeljica Maya Jama je stopila na rdečo preprogo v oprijeti črni usnjeni obleki po meri. S svojim drznim videzom na premieri nove sezone serije The Gentlemen je poskrbela za modni trenutek, o katerem se bo še dolgo govorilo.

Britanska televizijska voditeljica Maya Jama je na londonski premieri druge sezone priljubljene serije The Gentlemen poskrbela za enega najbolj opaznih modnih trenutkov večera. V izjemno drzni črni obleki je pritegnila pozornost fotografov in gostov ter znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj spremljanih modnih ikon britanske zabavne scene.

Razhod slavnega para polni naslovnice
Preberi še
Razhod slavnega para polni naslovnice

Na premieri ukradla vso pozornost

Na svetovni premieri druge sezone serije The Gentlemen, ki je 2. septembra potekala v londonskem Guildhallu, je Maya Jama stopila na rdečo preprogo v po meri izdelani črni usnjeni obleki modne znamke R&M Leathers

Maya Jama
Maya Jama FOTO: Profimedia

Obleka je izstopala z globokim izrezom, drznimi izrezi in oprijetim krojem, ki je poudaril njeno postavo. Modni portal Red Carpet Fashion Awards je zapisal, da pri tej kreaciji zagotovo ni igrala na varno, saj gre za eno najopaznejših modnih izbir večera.

Po poročanju britanskega tabloida Mirror je zgornji del obleke prekrival le najnujnejše, medtem ko je spodnji del zaradi sijočega materiala ustvarjal skoraj lakiran videz, ki je še dodatno poudaril drznost celotnega stajlinga.

Prva velika igralska vloga

Dogodek je bil za 32-letno Britanko še posebej poseben, saj je z drugo sezono serije The Gentlemen dočakala svojo prvo večjo igralsko vlogo. V uspešnici režiserja Guya Ritchieja igra lik Aishe, ki se pojavi že v prvi epizodi nove sezone. Britanski The Mirror poroča, da gre za samozavestno in vplivno žensko, povezano z bližnjevzhodnimi poslovnimi krogi.

Očarala v čudoviti obleki, a vse oči so bile uprte v njena stopala
Preberi še
Očarala v čudoviti obleki, a vse oči so bile uprte v njena stopala

Maya je pred premiero razkrila, da ji je bila vloga še posebej blizu, saj je v njej našla nekaj podobnosti tudi s svojo osebnostjo. O sodelovanju z Guyem Ritchiejem pa je govorila z velikim navdušenjem in ga označila za izjemno prijaznega ter navdihujočega režiserja.

Maya Jama
Maya JamaFOTO: Profimedia

Obraz priljubljenega Otoka ljubezni

Čeprav se zdaj podaja tudi v igralske vode, večina gledalcev Mayo Jamo še vedno najbolje pozna kot voditeljico britanskega resničnostnega šova Love Island oziroma Otok ljubezni. Zaradi svoje karizme, sproščenosti in smisla za humor je postala eden najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov v Združenem kraljestvu.

Ljubezenska pustolovščina Otok ljubezni Adria se začenja
Preberi še
Ljubezenska pustolovščina Otok ljubezni Adria se začenja

Platforma VOYO to jesen ekskluzivno prinaša Otok ljubezni Adria. Regionalna različica globalnega hita televizije ITV bo kmalu zaživela tudi pri nas, tekmovalce pa bo skozi šov vodila priznana beograjska igralka Dragana Mićalović

 

Otok ljubezni k nam prihaja že 13. septembra, do takrat pa si lahko na VOYO ogledate britansko, ameriško in avstralsko različico.

Razkrivamo, kdo bo voditeljica ljubezenskega šova Love Island Adria
Preberi še
Razkrivamo, kdo bo voditeljica ljubezenskega šova Love Island Adria
Mailing
Moda
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Mirror, ELLE UK, Red Carpet Fashion Awards

Maya Jama The Gentlemen modne ikone usnjena obleka rdeča preproga otok ljubezni love island
Moda slavnih

Težko je odvrniti pogled od nje: v tej obleki je zasijala v Benetkah

Moskisvet.com Nepogrešljivi modni dodatki za moške
Zadovoljna.si Ko tista mala črna obleka ne zadostuje! – Ugotovi, kako Gaja Prestor in ostale vplivnice na Zalandu izberejo svoj stil
Zadovoljna.si Eden najbolj privlačnih moških navdušil v ženskih oblačilih
Zadovoljna.si Alternativna moda osvaja svet visoke mode
Zadovoljna.si Zvezdnica pokazala dekolte v drzni obleki
24ur.com Oblikovalka in modna stilistka Tine Gaber Golob: Obleka izžareva klasiko
Zadovoljna.si Kateri zvezdnici je obleka bolje pristajala?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1928