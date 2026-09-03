V usnjeni obleki ni pustila nikogar ravnodušnega

Britanska televizijska voditeljica Maya Jama je na londonski premieri druge sezone priljubljene serije The Gentlemen poskrbela za enega najbolj opaznih modnih trenutkov večera. V izjemno drzni črni obleki je pritegnila pozornost fotografov in gostov ter znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj spremljanih modnih ikon britanske zabavne scene.
Na premieri ukradla vso pozornost
Na svetovni premieri druge sezone serije The Gentlemen, ki je 2. septembra potekala v londonskem Guildhallu, je Maya Jama stopila na rdečo preprogo v po meri izdelani črni usnjeni obleki modne znamke R&M Leathers.
Obleka je izstopala z globokim izrezom, drznimi izrezi in oprijetim krojem, ki je poudaril njeno postavo. Modni portal Red Carpet Fashion Awards je zapisal, da pri tej kreaciji zagotovo ni igrala na varno, saj gre za eno najopaznejših modnih izbir večera.
Po poročanju britanskega tabloida Mirror je zgornji del obleke prekrival le najnujnejše, medtem ko je spodnji del zaradi sijočega materiala ustvarjal skoraj lakiran videz, ki je še dodatno poudaril drznost celotnega stajlinga.
Prva velika igralska vloga
Dogodek je bil za 32-letno Britanko še posebej poseben, saj je z drugo sezono serije The Gentlemen dočakala svojo prvo večjo igralsko vlogo. V uspešnici režiserja Guya Ritchieja igra lik Aishe, ki se pojavi že v prvi epizodi nove sezone. Britanski The Mirror poroča, da gre za samozavestno in vplivno žensko, povezano z bližnjevzhodnimi poslovnimi krogi.
Maya je pred premiero razkrila, da ji je bila vloga še posebej blizu, saj je v njej našla nekaj podobnosti tudi s svojo osebnostjo. O sodelovanju z Guyem Ritchiejem pa je govorila z velikim navdušenjem in ga označila za izjemno prijaznega ter navdihujočega režiserja.
Obraz priljubljenega Otoka ljubezni
Čeprav se zdaj podaja tudi v igralske vode, večina gledalcev Mayo Jamo še vedno najbolje pozna kot voditeljico britanskega resničnostnega šova Love Island oziroma Otok ljubezni. Zaradi svoje karizme, sproščenosti in smisla za humor je postala eden najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov v Združenem kraljestvu.
Viri: Mirror, ELLE UK, Red Carpet Fashion Awards
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