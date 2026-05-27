Razhod slavnega para polni naslovnice

Konec razmerja po obdobju skupnega življenja
Po poročanju portala The Sun sta se Maya Jama in Rúben Dias odločila za sporazumen razhod, pri čemer naj med njima ne bi bilo večjih konfliktov ali drame. Oba naj bi v zadnjih tednih začela odstranjevati skupne fotografije z družbenih omrežij, kar je dodatno sprožilo govorice o koncu zveze.
Par naj bi se spoznal konec leta 2024, kmalu zatem pa začel zvezo, ki je hitro postala medijsko zelo izpostavljena. Oba sta imela izjemno zahtevni karieri, Jama kot voditeljica oddaje Love Island (Otok ljubezni), Dias pa kot nogometaš Manchester Cityja in portugalske reprezentance.
Različni življenjski ritmi kot glavni razlog
Po navedbah virov blizu para naj bi bil glavni razlog razhoda predvsem usklajevanje kariere in zasebnega življenja. Oba sta pogosto potovala in imela natrpane urnike, kar je otežilo vzdrževanje stabilne zveze. Kljub razhodu naj bi med njima ostalo spoštovanje, prijateljski odnosi in pozitivni spomini na skupno obdobje.
Pretekle zveze Maye Jame
Maya je v preteklosti že večkrat polnila naslovnice zaradi svojega ljubezenskega življenja. Najbolj znana je njena dolga, večkrat prekinjena zveza z britanskim raperjem Stormzyjem, s katerim sta bila skupaj, se razšla in ponovno združila večkrat med letoma 2014 in 2024.
Vmes je bila povezana tudi z nekaterimi drugimi znanimi športniki in javnimi osebnostmi, zaradi česar njeno zasebno življenje pogosto spremljajo mediji in oboževalci.
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