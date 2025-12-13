Tako je slavna igralka videti danes

Hollywoodska zvezdnica Mayim Bialik, ki jo večina pozna kot Amy Farrah Fowler iz serije Veliki pokovci (The Big Bang Theory), je pred kratkim dopolnila 50 let. Njeno pot je zaznamovalo nekaj presenetljivih odločitev, saj ni samo igralka, ampak ima tudi doktorat iz nevroznanosti.
Vloga v najstniški seriji Blossom
Preden je postala slavna kot Amy, je imela vidno vlogo že v kultni najstniški seriji Blossom. Šlo je za prelomno vlogo, ki jo je dobila leta 1991, poroča revija People. V seriji je igrala živahno, inteligentno in nenavadno naslovno junakinjo. Oboževalci so jo lahko spremljali vseh pet sezon.
Odločila se je za študij
Vendar je svojo kariero na televiziji prekinila, saj se je odločila za študij. Sledila je akademska pot, ki jo je pripeljala do doktorata iz nevroznanosti na University of California, Los Angeles (UCLA), piše Net.hr. Njena specializacija na tem področju ni bila naključna, saj se je vedno zanimala za delovanje možganov in človeško psiho.
Nazaj v igralske vode
Po diplomi se je ponovno vrnila pred kamere in nadaljevala z uspehi, vključno z več nominacijami za emmyje, piše Net.hr. Takrat je zaslovela z vlogo Amy Farrah Fowler v uspešnici Veliki pokovci. Njeno upodabljanje genialne, a socialno nerodne nevrobiologinje, ki postane Sheldonova partnerica, je bilo izjemno dobro sprejeto pri kritikih in občinstvu. Kljub temu da je njena akademska izobrazba morda nekoliko v ozadju v očeh javnosti, je zagotovo pripomogla k poglobljenemu razumevanju lika Amy. Danes poleg igranja tudi piše, se angažira v aktivizmu in poudarja pomen duševnega zdravja.
Znano je, da daje prednost preprostemu življenju, stran od blišča Hollywooda, in se posveča vzgoji svojih dveh sinov ter sodeluje pri projektih, ki so ji resnično blizu. To kaže na njeno edinstveno osebnost in prioritete, ki niso tipične za zvezdnice.
Vir: people.com, net.hr
