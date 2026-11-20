Meg Ryan je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja poosebljala zlati standard hollywoodske romantične komedije. Z nepozabnimi vlogami v kultnih klasikah, kot so 'Ko je Harry srečal Sally', 'Romanca v Seattlu' in 'Čaka te pošta', si je prislužila laskavi naziv ameriške ljubljenke.

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Občinstvo po vsem svetu je očarala z nalezljivo dekliško energijo, prefinjenim šarmom in pristno toplino. Toda medtem ko so njeni filmski liki na velikih platnih dosledno doživljali srečne konce, je bila njena osebna življenjska zgodba precej bolj kompleksna in daleč od idealizirane filmske pravljice.

icon-expand Meg Ryan, Dennis in Jack Quiad FOTO: Profimedia

Poročila sta se na valentinovo, leto pozneje se jima je pridružil sin

Pomemben del njenega življenja je bil igralec Dennis Quaid. Spoznala sta se leta 1987 med snemanjem filma 'Notranji svet' in se kmalu zaljubila. Ključni mejniki njune zveze so bili: poroka na valentinovo, 14. februarja 1991, ter rojstvo sina Jacka leta 1992, ki je danes prav tako uveljavljen igralec. Čeprav sta v javnosti delovala kot izjemno stabilen par, sta junija 2000 sporočila, da se ločujeta. Njun predstavnik za stike z javnostmi je takrat potrdil, da sta se razšla že približno šest tednov pred uradno objavo. Quaid je kmalu zatem vložil zahtevo za ločitev, po kratkem in neuspešnem poskusu sprave pa je enako storila tudi Meg. Zakon je bil uradno končan leta 2001, piše Story.hr.

Ločitev je presenetila javnosti, a težave so bile prisotne dlje časa

Javnost je menila, da je zakon razpadel čez noč, vendar je igralka pozneje pojasnila, da so težave trajale že dlje časa. V enem prvih intervjujev po razhodu je Meg Ryan poudarila, da je bil zakon v resnici končan že precej preden so mediji začeli poročati o njenem razmerju z drugim moškim.

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Takrat je izjavila, da javnost pravega razloga za ločitev ne bo nikoli izvedela, saj sta se z Dennisom Quaidom dogovorila, da o podrobnostih ne bosta govorila v medijih. Kljub temu prvotnemu dogovoru pa so v naslednjih letih na dan prišle informacije, ki so razkrile resnične vzroke za konec njune desetletne zakonske zveze.

icon-expand Meg Ryan, Dennis in Jack Quiad FOTO: Profimedia

Očaral jo je igralski kolega, širile so se govorice o aferi

V času ločitve je Meg Ryan začela razmerje z avstralskim igralcem Russellom Crowom, s katerim sta takrat skupaj snemala film 'Dokaz življenja' (Proof of Life). Njuna bližina je hitro postala glavna tema tabloidov, še posebej po objavi fotografij, na katerih se poljubljata. Zaradi tega se je igralka znašla pod plazom kritik. Javnost jo je začela dojemati kot žensko, ki je zapustila moža zaradi novega moškega. Kljub negativni medijski podobi in obtožbam je Ryanova ves čas vztrajno trdila, da Crowe ni bil razlog za razpad njenega zakona z Quaidom, saj so bile težave med zakoncema prisotne že dolgo pred tem snemanjem.

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Leta pozneje očrnila partnerja in razkrila pravi razlog za ločitev

Čeprav je sprva trdila, da bosta z bivšim soprogom prave razloge za razhod odnesla v grob, se je Meg Ryan leta 2008 vendarle odločila prekiniti molk in osvetliti temno plat njunega zakona. V izjemno iskrenem izpovednem intervjuju je razkrila šokantno resnico o Quaidovi kronični nezvestobi, ki je dolga leta spodkopavala temelje njunega odnosa. "Dennis mi dolgo ni bil zvest in to je bilo zelo boleče. Nekatere stvari sem izvedela šele po ločitvi," je takrat priznala igralka. Njene besede so razumljivo izzvale odziv Dennisa Quaida, ki je izrazil obžalovanje nad tem, da njegova bivša soproga javno obuja bolečo preteklost. Poudaril je predvsem skrb za njunega sina Jacka, ki je moral ob teh medijskih razkritjih ponovno podoživljati travmo ob razpadu družine.

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Nezvestoba ni bila edini razlog za razhod priljubljenega para

Poleg nezvestobe je obstajal še en pomemben razlog za propad zakona, ki ga je Dennis Quaid razkril šele leta 2018. Igralec je takrat priznal, da se je zelo težko spopadal z dejstvom, da je Meg Ryan postala veliko večja filmska zvezda od njega. Opisal je konkretne situacije iz njunega vsakdana, ko so ljudje na ulici pristopali le k njej, jo klicali in prosili za njeno pozornost. Zaradi njene izjemne priljubljenosti se je počutil, kot da živi v njeni senci. To dejstvo je bilo zanj psihološko zelo težko sprejeti, kar je dodatno obremenilo njun odnos in na koncu pripomoglo k dokončni odločitvi za ločitev leta 2001.

icon-expand Meg Ryan in Dennis Quaid. FOTO: Profimedia

icon-expand Meg Ryan in Dennis Quaid FOTO: Profimedia

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