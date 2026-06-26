Ena najlepših žensk na svetu znova dviguje temperaturo

Priljubljena ameriška igralka Megan Fox je z novo objavo na svojem Instagram profilu poskrbela, da se o njej ponovno govori po vsem svetu. Na dveh objavljenih slikah 40-letnica pozira na mračnem stopnišču, oblečena pa je v opazen črn dvodelni komplet, ki ne dopušča veliko prostora domišljiji. Poseben dodatek k njenemu slogu je tokrat masivna ogrlica s špicami, ki ustvarja uporniški videz, piše Net.hr.

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Vendar pa pozornosti niso pritegnile le fotografije, temveč predvsem zagoneten napis v opisu slike. Citirala je misel: "Najdi tisto, kar ljubiš, in pusti, da te ubije." Gre za precej močne besede, ki so takoj spodbudile njene oboževalce k razmišljanju, ali se za temi besedami skriva kaj več kot le stilski izraz, zlasti glede na njeno preteklo ljubezensko življenje.

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Zakaj je njena objava dvignila toliko prahu?

Da bi razumeli, zakaj je ta objava dvignila toliko prahu, moramo pogledati njeno zgodovino z Machine Gun Kellyjem. Njuna zveza je bila od samega začetka polna drame – vse od zaročnega prstana z bodicami do novice, da sta po razhodu dobila hčerko.

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Zaradi teh dogodkov so se mnogi začeli spraševati, ali je njen citat o ljubezni, ki bi te morala "ubiti", dejansko priznanje težkih trenutkov v njeni zasebnosti. Ta vrsta sporočanja je za zvezdnice njenega kova precej pogosta, saj s pomočjo simboličnih misli svojim sledilcem na posreden način razkrivajo svoje notranje stanje, ne da bi jim bilo treba podati uradno izjavo.

icon-expand Je njuna zgodba res zaključena? Še ne dolgo nazaj so ju opazili skupaj! FOTO: Profimedia

Oboževalci v skrbeh

Ob znanem stavku, ki ga popularno pripisujejo pisatelju Charlesu Bukowskemu, je zvezdnica delila vrtiljak čutnih in umetniških fotografij, zaznamovanih z gotskimi in alternativnimi toni. 'Upam, da je v redu' ali 'Njene objave postajajo vse bolj moteče' pa so le nekatera od sporočil, ki so jih uporabniki zapisali v komentarjih in izrazili zaskrbljenost, piše Marca.

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V preteklosti je že delila podobne zapise

To ni edini tovrsten stavek, ki ga je napisala zvezdnica, saj je v zadnjih nekaj mesecih pod objavami pustila še druge podobne citate. 'Želim si stvari, ki me bodo na koncu uničile', 'Dvojno zadovoljstvo je prevarati prevaranta', 'Vse je lepše, ker smo obsojeni' in pa 'Ljubezen je najbolj divja pošast od vseh', so nekateri izmed njih, piše Marca.

icon-expand Megan Fox FOTO: Profimedia

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