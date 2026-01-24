Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'

Ameriška pop zvezdnica Meghan Trainor, znana po uspešnici All About That Bass", se je ponovno znašla v središču pozornosti, ko je na Instagramu delila intimno fotografijo svoje tretje hčerke Mikey Moon Trainor, ki se je rodila s pomočjo nadomestne matere.

Na fotografiji v naročju drži svojo novorojeno hčerko in joka, vendar namesto čestitk je s tem dejanjem nehote sprožila val negativnih odzivov. Pevka, ki ima z možem, igralcem Darylom Sabaro, sicer že dva sinova, Rileyja (4) in Barryja (2), je bila v komentarjih deležna žaljivih komentarjev, ki se nanašajo na dejstvo, da hčerke ni rodila sama.

Zakaj se je Meghan Trainor odločila za nadomestno materinstvo?

Odkrita izpoved Meghan Trainor, kot poroča People, razkriva razloge za odločitev o nadomestnem materinstvu, ki je daleč od lahkomiselnosti ali izbire zaradi udobja, kot so to nekateri žaljivo interpretirali. Pevka, ki je z igralcem Darylom Sabaro, poznanim iz filma 'Spy Kids', v zakonu že od leta 2018, sta se za surogatstvo odločila po številnih zdravniških posvetih in analizah, ki so jima dale jasno sliko o najvarnejši poti do tretjega otroka. Njuna prva dva sinova, Riley in Barry, sta se rodila naravno, a njene pretekle nosečnosti so bile polne izzivov. Več o njenih izzivih si lahko preberete na Bibaleze.si.

Žaljivi komentarji pod njeno fotografijo novorojenke

Objava fotografije z novorojenko je sprožila val negativnih komentarjev, poroča Net.hr. Zanimivo je, da je nekatere kritike sprožila že sama ideja o nadomestnem materinstvu, ki se nekaterim zdi moralno sporna.

Komentarji, kot so: "Gola in jokajoča, kot da je sama rodila tega otroka." "Zakaj se Meghan obnaša, kot da je ona rodila?", "Najemanje tuje maternice je sramota." in "Te fotografije so tako odigrane in lažne." "Če nisi rodila otroka, to ni tvoj otrok," pričajo o globokem nerazumevanju procesa nadomestnega materinstva in pomanjkanju empatije do staršev, ki so se odločili za to pot.

icon-expand Meghan Trainor FOTO: Profimedia

Izstopa tudi komentar "To je storila samo, da se ne bi ponovno zredila", ki se navezuje na njeno nedavno izgubo telesne teže. Že s samo izgubo telesne teže je povzročila val neodobravanja, saj so se njeni oboževalci začeli spraševati o njenih nekdanjih prepričanjih, zaradi katerih so jo na začetku vzljubili. Več o tem si lahko preberete TUKAJ!

Meghan Trainor v bran nadomestnemu materinstvu

V odgovor na kritike je po poročanju revije People povedala: "Želim, da ljudje vedo, da je nadomestno materinstvo samo še en prekrasen način ustvarjanja družine. To ni nekaj, o čemer je treba šepetati ali soditi." Lepe besede je namenila tudi nadomestni materi, s pomočjo katere je prišla do svojega tretjega otroka. Opisala jo je kot "eno izmed najnesebičnejših, najmočnejših in najskrbnejših oseb, ki sem jih kdajkoli spoznala," in dodala, da je občutila močno povezanost skozi celoten proces, poroča People. "Darovala nam je največji dar v življenju," je še dodala Meghan.

icon-expand Meghan Trainor leta 2019 in letos. FOTO: Profimedia

