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Meghan Trainor - ig
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32-letnica je postala neprepoznavna

N. Č.
22. 09. 2026 04.00
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Meghan Trainor v zadnjih letih ni spremenila le svojega življenjskega sloga, temveč tudi svoj videz. Zvezdnica, ki je zaslovela s hitom All About That Bass, je po dveh nosečnostih opravila impresivno preobrazbo, odzivi oboževalcev na spremenjen videz pa so različni.

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Ameriška pevka Meghan Trainor se je v zadnjih letih precej spremenila. Kot piše portal Net.hr, je 32-letna glasbenica po dveh nosečnostih sprejela odločitev, da se bo bolj posvetila svojemu zdravju, telesni pripravljenosti in dobremu počutju.

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Njena preobrazba je v zadnjem času še posebej opazna. Ta teden se je pojavila v novi epizodi humoristične serije Drunk History, kjer upodablja mlado Madonno v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, piše Net.hr. Ob tem je znova pokazala vitko postavo, ki je med oboževalci hitro postala tema pogovorov.

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Po dveh nosečnostih je želela narediti spremembo

Kot poroča Net.hr, je Trainorjeva po rojstvu otrok želela pridobiti več energije in se bolje počutiti v svojem telesu. Pri tem naj bi sodelovala s strokovnjaki za prehrano in telesno vadbo, postopoma spremenila svoje prehranske navade in treninge ter v proces vključila tudi zdravilo Mounjaro, še dodajajo.

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Pevka je v preteklosti večkrat poudarila, da ji je pomembno predvsem zdravje in dobro počutje, ne zgolj številka na tehtnici. Njena preobrazba zato ni temeljila le na izgubi kilogramov, ampak tudi na spremembi življenjskega sloga.

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Ob strani ji je stal mož

Pomembno vlogo pri njeni poti naj bi odigral tudi njen mož, igralec Daryl Sabara. Kot navaja Net.hr, ji je v obdobju sprememb predstavljal veliko oporo in podporo.

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Par velja za enega bolj priljubljenih hollywoodskih parov, pevka pa pogosto poudarja, kako pomembna ji je družina. Prav skrb za otroke in želja po bolj aktivnem življenju naj bi bila eden glavnih motivov za spremembe, ki jih je uvedla v svoje vsakdanje življenje.

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Mnenja oboževalcev so deljena

Čeprav so številni oboževalci navdušeni nad novo podobo Meghan Trainor, njena preobrazba ni naletela zgolj na pozitivne odzive. Pevka se je v preteklih mesecih na družbenih omrežjih soočila tudi s kritikami in ugibanji o svoji izgubi telesne teže. Kot smo že poročali na Zadovoljna.si, so nekateri sledilci menili, da je zvezdnica postala skoraj neprepoznavna, drugi pa so ji očitali, da je pretirano shujšala. Več si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: net.hr

Meghan Trainor preobrazba hujšanje neprepoznavna shujšala
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