Antonella Salvucci
Trači

Njegovo srce je osvojila 26 let mlajša italijanska igralka

N. Č.
18. 05. 2026 04.00
1

Hollywoodski zvezdnik Mel Gibson uživa v italijanski prestolnici s 26 let mlajšo kolegico.

Hollywoodski zvezdnik Mel Gibson je ponovno v središču pozornosti zaradi svojega ljubezenskega življenja. 70-letni igralec je bil ujet na zmenku v Rimu s 44-letno italijansko igralko Antonello Salvucci. Po poročanju Daily Maila sta si privoščila večerjo v restavraciji z morskimi sadeži Micalusi Real Fish, nato pa se odpravila na romantičen sprehod po mestu.

Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Gibson je v Italiji zaradi delovnih obveznosti, saj trenutno snema film The Resurrection of the Christ: Part One. Prisotni so opazili, da sta se brez zadržkov objemala in poljubljala, kar potrjuje, da sta več kot le prijatelja.

Mel Gibson
Mel GibsonFOTO: Profimedia

Drzna modna izbira njegove izbranke

Slog para na rimskih ulicah ni mogel ostati neopažen. Italijanska igralka Antonella Salvucci se je odločila za eleganten, a drzen videz: nosila je rjav usnjen kombinezon s pasom in visokimi petami. V hladnejšem delu večera si je nadela bel blazer. Njena ličila so bila v bronastih odtenkih, ki so poudarili njen obraz.

Poročen je bil 31 let, ustalil se je ob 34 let mlajši
Mel Gibson pa se za modne zapovedi očitno ni preveč zmenil. Izbral je udobne džins hlače, srajco z gumbi in kapo s šiltom, pozornost pa je pritegnila tudi njegova obutev – beli natikači Crocs. Kljub slogovnim razlikam sta delovala zelo usklajeno in srečno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dolga zgodovina odmevnih razmerij

Mel Gibson ima za sabo dolgo zgodovino odmevnih razmerij. Pred Antonello je bil od leta 2014 v zvezi z Rosalind Ross, s katero ima sedemletnega sina Larsa. Par se je razšel že leta 2024, vendar so to uradno potrdili šele konec leta 2025 z izjavo za revijo People.

V svojo mrežo je ulovila 31 let mlajšega
Igralec je sicer oče devetih otrok. Iz prvega zakona z Robyn Moore ima sedem otrok, ki so že odrasli, s pevko Oksano Grigorievo pa ima 16-letno hčerko Lucio. Gibsonov obisk Italije in nova romanca kažeta, da je igralec po koncu dolgoletne zveze z Rossovo ponovno našel srečo v objemu Antonelle Salvucci.

Antonella Salvucci.
Antonella Salvucci.FOTO: Profimedia
Antonella Salvucci
Antonella SalvucciFOTO: Profimedia
Vir: dailymail.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8 18. 05. 2026 11.38
0 0
Smrtonosno orožje👍💪
ODGOVORI
