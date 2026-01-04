Razhod po skoraj 10 letih razmerja

Razhod po skoraj desetletju
Mel Gibson in Rosalind Ross sta v izjavi za People dejala, da je konec njune zveze žalosten, a hkrati tudi priložnost za nov začetek. Par ni razkril razlogov za razhod, a poudarila sta, da je njuno starševstvo sinu Larsu na prvem mestu.
Predstavnik Mela Gibsona je ločitev potrdil tudi za USA TODAY, kar potrjuje, da sta oba javno sprejela novico in sta pripravljena nadaljevati svoje življenje kot ločena starša.
Preteklost Mela Gibsona
Mel Gibson je bil prej poročen z Robyn Denise Moore, s katero se je spoznal konec sedemdesetih let po snemanju filma Mad Max. Par je imel skupaj sedem otrok in se ločil leta 2006 po 26 letih zakona.
Po tem je bil Gibson od leta 2007 do 2010 v razmerju z rusko pevko in tekstopisko Oksano Grigorievo, s katero sta leta 2009 dobila hčerko. Ta hčerka je Gibsonova osma, pred Larsom pa je imel že sedem otrok iz prvega zakona.
Gibson je v intervjuju leta 2016 priznal, da ju loči 34 let, vendar je poudaril, da starost ni ovira. Rossovo je opisal kot "res posebno osebo". Par je že na začetku poudaril, da sta si všeč in da jima kemija med njima omogoča stabilno zvezo kljub razlikam in morebitnim predsodkom iz okolice.
Skupni filmski projekt
Njuna kemija se je prenesla tudi na filmsko platno. Gibson je nastopil v športni drami Father Stu iz leta 2022, ki jo je napisala in režirala Rossova. V filmu so igrali tudi Mark Wahlberg, Jacki Weaver in Teresa Ruiz, po svetu pa je zaslužil 21,6 milijona dolarjev.
Ta projekt je bil dokaz, da jima je uspelo združiti poklicno in osebno življenje, čeprav je bilo delo zahtevno in naporno, kar je le še poudarilo njuno medsebojno podporo.
Vir: eu.usatoday.com, people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV