Razhod po skoraj 10 letih razmerja

Mel Gibson in Rosalind Ross sta v izjavi za People dejala, da je konec njune zveze žalosten, a hkrati tudi priložnost za nov začetek. Par ni razkril razlogov za razhod, a poudarila sta, da je njuno starševstvo sinu Larsu na prvem mestu.

Predstavnik Mela Gibsona je ločitev potrdil tudi za USA TODAY, kar potrjuje, da sta oba javno sprejela novico in sta pripravljena nadaljevati svoje življenje kot ločena starša.

Poročen je bil 31 let, ustalil se je ob 34 let mlajši

Mel Gibson je bil prej poročen z Robyn Denise Moore, s katero se je spoznal konec sedemdesetih let po snemanju filma Mad Max. Par je imel skupaj sedem otrok in se ločil leta 2006 po 26 letih zakona.

Po tem je bil Gibson od leta 2007 do 2010 v razmerju z rusko pevko in tekstopisko Oksano Grigorievo, s katero sta leta 2009 dobila hčerko. Ta hčerka je Gibsonova osma, pred Larsom pa je imel že sedem otrok iz prvega zakona.