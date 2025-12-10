Izgubila je skoraj 45 kilogramov, tako je videti danes

Ameriška igralka Melissa McCarthy (55) je navdušila gledalce oddaje Saturday Night Live, kjer je nedavno pokazala svojo novo postavo, poroča E! News. Po izgubi skupno približno 45 kilogramov je z neverjetno vitko linijo, ki jo je poudarila v črnem kombinezonu, videti povsem drugače. Pred preobrazbo naj bi njena teža namreč znašala 125 kilogramov, piše hrvaški portal Story.

Po njenem nastopu na Saturday Night Live 6. decembra 2025 so družbena omrežja preplavili številni pozitivni komentarji glede njenega videza. 'Melissa izgleda fantastično', 'Kakšna impresivna transformacija', 'Melissa McCarthy nikoli ni izgledala bolje', so le nekateri izmed njih, ki jih lahko najdemo pod Instagram objavo portala E! News.

Ugibanja glede uporabe Ozempica

Ob tem so se takoj pojavila tudi številna ugibanja o morebitni uporabi Ozempica, česar pa 55-letna igralka zaenkrat ni želela komentirati. Njena drastična sprememba je hitro postala glavna tema, a o natančnih metodah hujšanja igralka še molči, poročajo številni tuji mediji.

Z nihanjem teže se bori že celo življenje

Melissina zgodba ni le zgodba o nedavni preobrazbi, temveč o celoživljenjskem boju z nihanjem telesne teže. V pogovoru za Us Weekly je nekoč priznala, da je v življenju nosila že praktično vsako konfekcijsko številko, v pogovoru za People pa se je spomnila tudi kritičnih opazk vodstva v začetku kariere, ko so ji rekli, da nikoli ne bo uspela v Hollywoodu, če ne shujša.

icon-expand Melissa McCarthy - 8. december 2025 FOTO: Profimedia

V času snemanja 'Gilmore Girls' leta 2003 se je celo odločila za ekstremno, zdravniško nadzorovano, tekočo dieto s 500 kalorijami na dan, s katero je v štirih mesecih izgubila približno 30 kilogramov, a to izkušnjo je za People opisala z besedami: "Nikoli ne bi tega ponovila, počutila sem se lačno in napol noro."

Sprememba v razmišljanju

Bistven preobrat v Melissinem dojemanju lastnega telesa se je zgodil v njenih 30-ih letih. Veliko vlogo pri samosprejemanju in doseganju notranjega miru je imel tudi njen mož, Ben Falcone. Za People ga je leta 2023 opisala kot ljubeznivega in prijaznega. Ta nesebična podpora ji je pomagala, da se je končno počutila udobno v svoji koži, ne glede na zunanja pričakovanja. Poleg zakonske skupnosti je pomembno vlogo pri tem odigralo tudi materinstvo, poroča People. Z rojstvom hčerk, Vivian in Georgette, se je spremenila njena perspektiva glede hujšanja. Namesto hitre izgube teže in stremenja k določeni številki se je osredotočila na zdravje in uravnotežen način življenja. Želela je postati zgled svojim otrokom, da jim pokaže, kako ohraniti zdrav življenjski slog, namesto da bi jih obremenjevala z nerealnimi lepotnimi ideali.

icon-expand Melissa McCarthy s soprogom Benom Falconom FOTO: AP

