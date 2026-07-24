Veljala je za seks simbol, danes je videti tako

Igralka Melody Anderson, ki jo večina pozna po vlogi Dale Arden v uspešnici iz leta 1980 Flash Gordon, se v zadnjem času redko pojavlja v javnosti. Nedavno so jo fotografi opazili v Los Angelesu med nakupovanjem, kar je takoj vzbudilo zanimanje javnosti, piše Net.hr.

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Zvezda kultnega filma Flash Gordon

Melody Anderson je svetovno prepoznavnost dosegla leta 1980, ko je zaigrala v vlogi Dale Arden v filmu Flash Gordon. Vloga ji je prinesla status ikone, saj je bila predstavljena kot pametna, pogumna in odločna junakinja, ki ni bila zgolj spremljevalka glavnega junaka, piše Profimedia. V filmu je igrala potovalno agentko iz New Yorka, ki se znajde na tujem planetu Mongo in pomaga Flashu Gordonu v boju proti zlobnemu cesarju Mingu.

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Film je postal kultna klasika, znana po izraziti stripovski estetiki, živih barvah in legendarni glasbeni podlagi skupine Queen. Anderson je vlogo zaznamovala s svojo energijo, karizmo in znamenitim vzklikom "Go Flash, go!", ki je postal eden najbolj prepoznavnih trenutkov filma.

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Kako je Melody Anderson videti danes?

Andersonova je danes stara 70 let in njen videz se je od vrhunca njene slave močno spremenil. Čeprav so številni komentatorji na spletu zapisali, da je na prvi pogled skoraj niso prepoznali, fotografije pričajo o mirnem prehodu v zrela leta. Igralka, ki je bila v 80. letih izjemno priljubljena, se je v sredini devetdesetih let namenoma umaknila iz igralskih vrst, da bi si poiskala nov poklicni izziv zunaj Hollywooda.

icon-expand Melody Anderson - danes FOTO: Profimedia

Posvetila se je socialnemu delu

Namesto da bi lovila nove vloge v filmih ali televizijskih serijah, se je Melody Anderson v 90. letih posvetila socialnemu delu, piše Net.hr. Izobraževala se je na področju družinske terapije in se specializirala za vprašanja odvisnosti. "Njena odločitev, da zapusti Hollywood in se posveti pomoči drugim, je zgled humanosti," so poudarili njeni sledilci na spletu.

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Danes kot terapevtka nudi oporo ljudem, ki se borijo z različnimi težavami, in o vplivih zasvojenosti na družinske odnose pogosto predava. Nekdanja zvezdnica je torej našla stabilno in izpolnjujoče življenje zunaj soja žarometov.

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Mirno življenje in vsakdanje obveznosti

Današnje fotografije 70-letne igralke kažejo, da Melody uživa v vsakdanjih opravilih brez strahu pred paparaci. Njen mirnejši način življenja ji ustreza, saj se redko udeležuje javnih dogodkov, še piše Net.hr.

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Čeprav javnost preseneča z neprepoznavnim videzom, njena prehojena pot od filma Flash Gordon do sobe za terapije potrjuje njeno močno voljo in neodvisnost. To mirno in stabilno obdobje življenja ji omogoča, da se popolnoma posveti svojemu delu v terapevtskih centrih in akademskim predavanjem o družinski problematiki.

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