Tako dobro je videti žena Lionela Messija

Lionel Messi in njegova žena Antonela Roccuzzo sta pred kratkim s spletnimi oboževalci delila fotografije, ki so povzročile pravo senzacijo. Antonela je na Instagramu objavila galerijo fotografij v rožnatem bikiniju, medtem ko je na eni od slik z njo poziral tudi Messi, ki je pokazal svoje mišice. Ta objava, objavljena 16. januarja, je v manj kot 24 urah prejela več kot 3,5 milijona všečkov, kar potrjuje izjemno priljubljenost para, kot poroča revija Sports Illustrated.

Objavljene fotografije so prikazovale Antonelo v kopalkah, na eni izmed fotografij pa se ji je pridružil tudi nogometni as, Lionel Messi, ki ob bazenu objema svojo ženo.

Kdo je Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo je argentinska manekenka in podjetnica. Rojena in odrasla je v Rosariu, tretjem največjem mestu v Argentini, v isti soseski kot Lionel Messi. Že od otroštva sta nerazdružljiva, saj ju je predstavil Messijev prijatelj in Antonelin bratranec, Lucas Scaglia, ki je igral z Messijem v mladinskih vrstah kluba Newell's Old Boys, kot navaja Grazia.

Njeno izobraževanje vključuje diplomo iz humanistike in družbenih ved, pozneje pa je začela študirati tudi podiplomski študij zobozdravstva. Kljub temu se je zaradi Messija preselila v Barcelono, kar je bila pomembna prelomnica v njeni karieri, še dodaja Grazia.

Sčasoma je postala uveljavljena manekenka, njena prisotnost na družbenih omrežjih pa je impresivna, saj ima več kot 26 milijonov sledilcev na Instagramu.

Lionel Messi in Antonela Roccuzzo

Njuna ljubezenska zgodba se je začela že v njunem otroštvu v Rosariu. Njuna zveza je bila potrjena leta 2009, kot pišejo različni viri, ko sta se uradno razkrila javnosti in se nato leta 2017 poročila na poroki, ki so jo mediji opisali kot 'poroka stoletja v Argentini'. Med povabljenci so bili tudi nekateri svetovno znani obrazi, kot je Messijev nekdanji soigralec Gerard Pique in njegova partnerica Shakira.

Družina Rodili so se jima trije sinovi: Thiago, Mateo in Ciro. Zdi se, da bo najstarejši sin Thiago sledil očetovim stopinjam, poroča Grazia. Več o njunih otrocih si lahko preberete na Bibaleze.si.

