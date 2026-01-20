Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Antonela Roccuzzo - ig
Trači

Tako dobro je videti žena Lionela Messija

N. Č.
20. 01. 2026 04.00
0

Nedavne vroče fotografije Lionela Messija in Antonele Roccuzzo v rožnatem bikiniju so preplavile Instagram. Fotografije so zbrale 4 milijone všečkov, Messijeva žena pa je postala spletna senzacija.

Lionel Messi in njegova žena Antonela Roccuzzo sta pred kratkim s spletnimi oboževalci delila fotografije, ki so povzročile pravo senzacijo. Antonela je na Instagramu objavila galerijo fotografij v rožnatem bikiniju, medtem ko je na eni od slik z njo poziral tudi Messi, ki je pokazal svoje mišice. Ta objava, objavljena 16. januarja, je v manj kot 24 urah prejela več kot 3,5 milijona všečkov, kar potrjuje izjemno priljubljenost para, kot poroča revija Sports Illustrated.

Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
Preberi še
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli

Objavljene fotografije so prikazovale Antonelo v kopalkah, na eni izmed fotografij pa se ji je pridružil tudi nogometni as, Lionel Messi, ki ob bazenu objema svojo ženo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je Antonela Roccuzzo?

Antonela Roccuzzo je argentinska manekenka in podjetnica. Rojena in odrasla je v Rosariu, tretjem največjem mestu v Argentini, v isti soseski kot Lionel Messi. Že od otroštva sta nerazdružljiva, saj ju je predstavil Messijev prijatelj in Antonelin bratranec, Lucas Scaglia, ki je igral z Messijem v mladinskih vrstah kluba Newell's Old Boys, kot navaja Grazia.

Privlačna Hrvatica navdušila s fotografijami v kopalkah
Preberi še
Privlačna Hrvatica navdušila s fotografijami v kopalkah

Njeno izobraževanje vključuje diplomo iz humanistike in družbenih ved, pozneje pa je začela študirati tudi podiplomski študij zobozdravstva. Kljub temu se je zaradi Messija preselila v Barcelono, kar je bila pomembna prelomnica v njeni karieri, še dodaja Grazia.

Sredi zime navdušila s fotografijo v kopalkah
Preberi še
Sredi zime navdušila s fotografijo v kopalkah

Sčasoma je postala uveljavljena manekenka, njena prisotnost na družbenih omrežjih pa je impresivna, saj ima več kot 26 milijonov sledilcev na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lionel Messi in Antonela Roccuzzo

Njuna ljubezenska zgodba se je začela že v njunem otroštvu v Rosariu. Njuna zveza je bila potrjena leta 2009, kot pišejo različni viri, ko sta se uradno razkrila javnosti in se nato leta 2017 poročila na poroki, ki so jo mediji opisali kot 'poroka stoletja v Argentini'. Med povabljenci so bili tudi nekateri svetovno znani obrazi, kot je Messijev nekdanji soigralec Gerard Pique in njegova partnerica Shakira.

Slovenski nogometaš je poročil simpatično zdravnico
Preberi še
Slovenski nogometaš je poročil simpatično zdravnico

Družina

Rodili so se jima trije sinovi: Thiago, Mateo in Ciro. Zdi se, da bo najstarejši sin Thiago sledil očetovim stopinjam, poroča Grazia. Več o njunih otrocih si lahko preberete na Bibaleze.si.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: si.com, graziamagazine.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lionel Messi Antonela Roccuzzo nogomet instagram všečki kopalke v kopalkah žena postava
Trači

Lepotica o odnosu s 53 let starejšim

Oddaje

Pod vplivom pomirjeval razkrije dolgo varovano skrivnost

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
športnik66 20. 01. 2026 08.24
1 0
Ja, huda bejba. Dobro si je to Leo zrihtal. 😉
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1468