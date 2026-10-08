Po desetletju burne ljubezni je konec: igralka vložila zahtevo za ločitev

32-letna Mia Goth je na sodišču v Los Angelesu vložila zahtevo za ločitev od 40-letnega Shie LaBeoufa. Kot razlog za razpad zakona je navedla nepremostljive razlike, v dokumentih pa zapisala, da sta se partnerja dejansko razšla že julija 2025.
Poleg ločitve želi pridobiti primarno skrbništvo nad njuno štiriletno hčerko Isabel. Prav tako je sodišče zaprosila, naj nobenemu od njiju ne prisodi zakonske preživnine.
Spoznala sta se na snemanju filma
Njuna zgodba se je začela leta 2012 na snemanju filma Nymphomaniac: Vol. II, kjer sta se spoznala in kmalu tudi zaljubila, poroča ABC News. V naslednjih letih sta postala eden bolj opaznih hollywoodskih parov, čeprav njuno razmerje nikoli ni bilo povsem mirno.
Leta 2016 sta se poročila v Las Vegasu, njuna poroka pa je takrat pritegnila veliko pozornosti medijev.
Razšla sta se že leta 2018, a znova našla pot drug do drugega
Prvi večji pretres je sledil leta 2018, ko je v javnost prišla novica, da se razhajata. Takrat so njuni predstavniki zatrjevali, da je razhod sporazumen. Mnogi so verjeli, da je njune ljubezenske zgodbe dokončno konec.
A nekaj let pozneje so ju fotografi ponovno ujeli skupaj. Leta 2020 sta sprožila govorice o spravi, ko sta bila opažena z poročnima prstanoma, kmalu zatem pa sta ponovno zaživela kot družina.
Rojstvo hčerke je pomenilo nov začetek
Leta 2022 sta postala starša hčerke Isabel. Takrat se je zdelo, da sta za seboj pustila najtežje obdobje in da sta našla novo ravnovesje, piše ABC News.
V javnosti sta sicer redko govorila o svojem zasebnem življenju, zato je bilo o njunem odnosu znanega razmeroma malo. Kljub temu so številni opazovalci menili, da je rojstvo otroka pomenilo nov začetek za njuno družino, piše Us Magazine.
O razhodu je spregovoril tudi on
Čeprav je Mia Goth o razhodu molčala, je Shia LaBeouf letos javno priznal, da je njegov zakon propadel. V intervjuju je dejal, da je prišlo do napak z njegove strani in da je moral prevzeti odgovornost za dogajanje v razmerju. Obenem je poudaril, da si z nekdanjo partnerico prizadevata za uspešno sostarševstvo.
Takrat je o nekdanji ženi govoril spoštljivo in jo opisal kot dobro osebo, s katero želita predvsem poskrbeti za dobrobit svoje hčerke.
Ljubezenska zgodba polna preobratov
Zgodba Mie Goth in Shie LaBeoufa je bila vse od začetka zaznamovana z razhodi, spravami in novimi začetki. Od snemanja filma leta 2012 do poroke, prvega razhoda, ponovne združitve in rojstva otroka sta večkrat dokazala, da njuno razmerje ne sledi običajnim pravilom.
Viri: People, AP News/ABC News, Us Weekly, HOLA!, USA Today
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