O njej trenutno govori celotna regija

Vzpon mladega pevca Jakova Jozinovića na regionalne lestvice je pritegnil ogromno pozornosti, še posebej ob izidu njegovega prvega albuma. Kot navaja Net.hr, so se oboževalci hitro osredotočili na dekle, ki igra glavno vlogo v njegovih najnovejših videospotih.
Mia Nikolić je tisti obraz, ki se pojavi v kar treh zaporednih projektih, kar je v svetu zabave precej redek pojav. Jozinović je znan po tem, da o svojem zasebnem življenju ne govori pogosto, vendar je izbira iste manekenke za več projektov spodbudila razprave o tem, zakaj je prav ona tista, ki redno dopolnjuje njegovo glasbo.
Kdo je Mia Nikolić?
Mia Nikolić prihaja iz modne agencije Fox Models Serbia, kjer gradi uspešno kariero manekenke. Njeno udejstvovanje v treh videospotih Jakova Jozinovića je hitro sprožilo vprašanja o njeni profesionalni poti. Kot piše Net.hr, so njene obrazne poteze in celotna podoba krivi za to, da jo mnogi primerjajo z mlado Kate Moss.
V industriji velja za model, ki odlično obvladuje prehod med statičnimi fotografijami in igranimi videi, kar je ključnega pomena za sodobno glasbeno industrijo, kjer videospoti služijo kot kratek film. Njeni dosežki v modni industriji se šele začenjajo, a sodelovanje z Jozinovićem ji je prineslo široko prepoznavnost.
Je med njima kaj več kot le profesionalno sodelovanje?
Debate na internetu so se razdelile v dva tabora. Na eni strani so oboževalci, ki so prepričani, da so iskrice med manekenko in pevcem več kot le igrana čustva v videospotu. Na drugi strani so tisti, ki menijo, da je Mia Nikolić preprosto profesionalen model, ki je svoje delo opravila z odliko. Kot navaja Net.hr, do tega trenutka ni uradne potrditve nobene strani.
Kljub temu dejstvo, da Mia nastopa v več videih hkrati, potrjuje, da sta z Jakovom vzpostavila močan delovni odnos, ki deluje prepričljivo in estetsko dovršeno. Njuna skupna zgodba ostaja odprta, interes javnosti pa kljub pomanjkanju dokazov o zasebni povezavi ne pojenja.
Vir: net.hr
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