Zaradi nje je v enem dnevu prekinil kar pet razmerij

Hollywoodski zvezdnik Michael Douglas je v novi avtobiografiji One Helluva Ride razkril doslej neznane podrobnosti o začetku zveze z igralko Catherine Zeta-Jones. Kot poroča revija People, mu je že na začetku dala jasno vedeti, da je ne zanima razmerje brez zaveze. Njegov odgovor? Opraviti je moral pet telefonskih klicev in prekiniti pet drugih razmerij.

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Ko jo je zagledal, je vedel, da je nekaj posebnega

Pred kratkim je Michael Douglas na družbenih omrežjih delil odlomek iz svoje nove knjige in ob rojstnem dnevu žene zapisal ganljivo posvetilo. V njem priznava, da se mu je zgodilo nekaj, česar prej ni doživel. "Še nikoli se nisem zaljubil v nekoga na filmskem platnu. Vse dokler nisem zagledal Catherine. Bila je čarobna – na način, ki je presegal zgolj lepoto. In bil sem prepričan – bolj kot v karkoli drugega v življenju –, da je ona tista prava. To je trenutek, ki se v življenju zgodi le enkrat, če imaš srečo. Tisti trenutek, ko brez kančka dvoma veš, da ti je nekdo usojen. Vse najboljše, Catherine! Ljubim te – vedno in za vedno," je zapisal. Igralec je dodal, da je bil prepričan, da je prav ona tista prava, in da je bil to eden redkih trenutkov v življenju, ko je brez dvoma vedel, da želi biti z določeno osebo.

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Catherine mu je postavila ultimat

Čeprav se danes zdita eden najtrdnejših hollywoodskih parov, začetek njune zveze ni bil povsem običajen. Po poročanju revije People je Catherine Zeta-Jones že na začetku jasno povedala, da jo zanima izključno monogamno razmerje.

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Takrat je bil Michael Douglas po ločitvi od prve žene še vedno samski in se je hkrati dobival s petimi različnimi ženskami. V knjigi priznava, da so vse vedele, da ni pripravljen na resno zvezo, saj je bil še vedno sredi ločitvenega obdobja.

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Ko mu je Catherine Zeta-Jones povedala, da mora izbrati, je bil njegov odgovor precej presenetljiv. "Počakaj trenutek, opraviti moram pet hitrih telefonskih klicev," je zapisal v knjigi.

icon-expand Catherine Zeta-Jones in Michael Douglas FOTO: Profimedia

Zaradi nje je končal vseh pet razmerij

Kot navaja People, je igralec isti dan poklical vseh pet žensk in jim povedal, da je spoznal nekoga posebnega ter da se ne bodo več videvali. Po njegovih besedah so novico sprejele presenetljivo dobro. "Poskrbel sem, da so vse živele v različnih mestih, kar se mi je zdel spoštljiv način prakticiranja ne-monogamije," še piše v svoji avtobiografiji.

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V knjigi tudi razkriva, da je takoj vedel, da je razmerje s Catherine Zeta-Jones drugačno od vseh prejšnjih. Prav zato se mu odločitev ni zdela težka.

icon-expand Catherine Zeta-Jones FOTO: Profimeda

Ljubezenska zgodba, ki traja že skoraj tri desetletja

Par se je spoznal leta 1998 na filmskem festivalu v Deauvillu. Kmalu zatem sta začela razmerje, se leta 1999 zaročila in leta 2000 stopila pred oltar. Skupaj imata dva otroka, sina Dylana in hčerko Carys. Njuna zveza je v preteklih letih prestala številne preizkušnje. Leta 2013 sta se za nekaj časa celo ločila, vendar sta se nato znova zbližala. V novi knjigi Michael Douglas priznava, da nikoli ni izgubil upanja na spravo in da jima je obdobje ločenega življenja pomagalo ponovno najti iskrico.

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Danes sta še vedno skupaj

Ob izidu knjige je igralec v več intervjujih poudaril, da sta danes v dobrem obdobju. Za britanski The Times je dejal, da sta morala skozi leta oba dozoreti in da je dolg zakon vedno povezan tudi z delom na odnosu.

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Njegova nedavna objava na Instagramu, v kateri je ženi javno izpovedal ljubezen, pa je še en dokaz, da je po vseh preizkušnjah prav Catherine Zeta-Jones ostala njegova največja življenjska ljubezen.

icon-expand Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones s hčerjo Carys FOTO: AP

icon-expand Carys Zeta Douglas, Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones FOTO: Profimedia

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