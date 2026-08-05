Hči slavnih staršev ukradla vso pozornost, lepoto je podedovala po mami

Michael Douglas se je v Palmi de Mallorci udeležil posebnega dogodka, na katerem je prejel priznanje za ambasadorja otoka, a pozornost številnih zbranih ni bila usmerjena le v hollywoodskega zvezdnika, piše Profimedia. Na slovesnost je namreč pripeljal tudi svojo 23-letno hčerko Carys, ki je s svojo eleganco hitro pritegnila poglede.

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Prejel posebno priznanje

Igralec, ki Mallorco že dolga leta smatra za svoj drugi dom, je prejel priznanje za dolgoletno promocijo španskega otoka. Zvezdnik je z otokom tesno povezan tudi zaradi posestva S'Estaca, ene najbolj prepoznavnih nepremičnin na tem območju, še dodajajo.

icon-expand Michael Douglas in hči Carys FOTO: Profimedia

Ob pomembnem trenutku mu je družbo delala hči Carys, ki jo ima z oskarjevko Catherine Zeta-Jones.

Vse oči uprte v Carys

Mlada Carys je na dogodku navdušila v prefinjeni črni kombinaciji. Izbrala je oprijet top brez naramnic in ohlapne hlače, videz pa dopolnila z minimalističnim nakitom. Njena naravna lepota in preprost, a eleganten slog nista ostala neopažena. Na fotografijah je videti, da je večer preživela ob očetu, s katerim sta ves čas ostajala tesno povezana. Skupni prihod na dogodek je še enkrat pokazal, kako močne družinske vezi ohranjata Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones s svojima otrokoma.

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Počasi stopa po stopinjah slavnih staršev

Carys je pred kratkim zaključila študij na prestižni univerzi Brown, že pred tem pa je opozorila nase tudi z gledališkim prvencem v New Yorku, piše Profimedia. Čeprav za zdaj še ne razkriva podrobnosti o svojih kariernih načrtih, številni opažajo, da vse pogosteje stopa v svet zabavne industrije.

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Ni presenetljivo, da ji številni napovedujejo svetlo prihodnost. Po mami je podedovala izjemno lepoto, po obeh starših pa ustvarjalni talent in karizmo, ki ju je pokazala tudi ob nedavnem nastopu v Palmi de Mallorci.

icon-expand Michael Douglas in hči Carys FOTO: Profimedia

Družina, ki drži skupaj

Michael Douglas in Catherine Zeta-Jones že vrsto let veljata za enega najbolj prepoznavnih hollywoodskih parov, njuna otroka Dylan in Carys pa sta kljub odraščanju pod žarometi javnosti večinoma ohranjala zasebnost. Kljub temu pa sta se oba že večkrat staršema pridružila na rdečih preprogah in drugih pomembnih dogodkih.

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