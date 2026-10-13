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michael douglas
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Ko je izgubil živce, je bilo med njima konec

S.B.
13. 10. 2026 04.00
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Michael Douglas se v novi avtobiografiji brez zadržkov vrača v najbolj divja obdobja svojega življenja. Med zgodbami, ki jih je danes 82-letni igralec razkril v knjigi One Helluva Ride, je tudi precej neprijetna prigoda z Julio Roberts, zaradi katere se je njuno prijateljstvo za vedno spremenilo.

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Zgodilo se je v začetku 90. let, ko sta Michael Douglas in Julia Roberts sodelovala pri filmu Flatliners. Julia je bila takrat ena najbolj zaželenih mladih igralk v Hollywoodu, Douglas pa je bil producent filma. Na eni od zabav po podelitvi zlatih globusov je bil igralec s svojim 13-letnim sinom Cameronom.

Po njegovih besedah je bila igralka takrat pri šanku, kjer je imela roko okoli njegovega sina in se mu približala na način, ki ga je Douglas napačno razumel.

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"Meni se je v tistem trenutku zdelo, da je videti osupel ... toda bil sem precej pijan," je zapisal v knjigi.

Umakni roke z mojega sina!

Douglas je v opitem stanju reagiral precej bolj burno, kot bi pričakovali od človeka, ki je bil hkrati producent filma, v katerem je nastopala Robertsova. Po njegovem spominu ji je dejal: "Umakni roke z mojega sina in vzemi ta zlati globus ter si ga zatakni, kamor sonce ne posije."

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Robertsova je bila takrat v zvezi s Kieferjem Sutherlandom, ki je bil prav tako del igralske zasedbe filma. Douglas je naslednje jutro hitro ugotovil, da je šel predaleč.

Njegov producent Rick Bieber ga je poklical in mu povedal, da se morata pogovoriti. "Prestopil sem mejo z najbolj iskano mlado igralko v Hollywoodu," se je Douglas spomnil v knjigi.

Julia in Michael sta skupaj snemala film Flatliners.
Julia in Michael sta skupaj snemala film Flatliners.FOTO: Profimedia

Naslednji dan je poslal vrtnice

Ko je spoznal, kaj je storil, se je Douglas odločil, da bo poskušal popraviti škodo. Julii je poslal vrtnice z opravičilom, nato pa se je osebno opravičil njej in Sutherlandu.

Očitno je bilo opravičilo dovolj, da je snemanje filma lahko potekalo naprej, vendar odnos z Robertsovo po tem nikoli več ni bil enak. "Na srečo sta mi odpustila toliko, da smo lahko dokončali film. S Kieferjem sem ostal prijatelj. Z Julio pa ne ravno," je zapisal Douglas.

Priznal je tudi, da ga je ta zelo neprijeten dogodek spremljal še dolga leta.

Julia je takrat veljala za nadobudno mlado igralko.
Julia je takrat veljala za nadobudno mlado igralko.FOTO: Profimedia

Douglas danes na tisto obdobje gleda drugače

Zgodba je del precej bolj iskrene izpovedi o njegovem življenju. Douglas v avtobiografiji odkrito piše tudi o obdobju, ko se je spopadal z odvisnostjo od alkohola in kokaina.

Priznal je, da je bilo njegovo življenje v tistem času vse prej kot urejeno in da je zaradi uspeha, pritiskov v karieri ter težav v zasebnem življenju postopoma začel posegati po vedno več drogah. Leta 1992 je odšel na zdravljenje.

Danes na številne dogodke iz tistega obdobja gleda z veliko več distance. Prav zato je želel v knjigi pokazati tudi manj popolno plat svojega življenja.

"Življenje je zapleteno in zato so takšni tudi nekateri deli te knjige," je zapisal na začetku avtobiografije.

Incident z Julio ostaja eden tistih trenutkov, ki bi jih Douglas najbrž najraje pozabil. A po več kot treh desetletjih se je odločil, da ga bo povedal sam, skupaj z neprijetnim priznanjem, da je bil tisti večer prav on tisti, ki je prestopil mejo.

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Vir: People.com

Michael Douglas Julia Roberts avtobiografija incident
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