Skoraj 40 let zakona kljub bolezni: njuna zgodba navdihuje milijone

Michael J. Fox, ki ga svet najbolje pozna po filmski uspešnici Nazaj v prihodnost (Back to the Future), se je pojavil na tradicionalni dobrodelni prireditvi fundacije The Michael J. Fox Foundation v New Yorku. Tokrat ni bil sam, saj so ga spremljali žena Tracy Pollan ter njune tri hčerke Esmé, Aquinnah in Schuyler.

Preberi še Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov

Družinska fotografija, ki je pritegnila pozornost

Družina je skupaj pozirala fotografom na dobrodelni gala prireditvi A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's, ki jo fundacija organizira za zbiranje sredstev za raziskave Parkinsonove bolezni. Kot poroča Yahoo Entertainment, je dogodek potekal v znamenitem hotelu Waldorf Astoria v New Yorku, udeležili pa so se ga številni podporniki fundacije in znana imena iz sveta zabave.

icon-expand Michael J. Fox z družino. FOTO: Profimedia

Ob strani mu stoji že skoraj štiri desetletja

Michael J. Fox in Tracy Pollan sta se spoznala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja med snemanjem priljubljene serije Family Ties, v kateri je Pollanova igrala dekle njegovega lika. Čeprav med njima sprva ni preskočila iskrica, sta se nekaj let pozneje ponovno srečala med snemanjem filma Bright Lights, Big City in takrat ugotovila, da med njima obstaja nekaj posebnega.

icon-expand Tracy Pollan in Michael J. Fox FOTO: Profimedia

Leta 1988 sta se poročila, njun zakon pa velja za enega najuspešnejših in najstabilnejših v Hollywoodu. Skupaj sta prestala številne življenjske preizkušnje, med drugim tudi igralčevo diagnozo Parkinsonove bolezni, ki jo je prejel pri komaj 29 letih. Kljub težkim obdobjem sta večkrat poudarila, da ju je prav medsebojna podpora skozi leta še bolj povezala. V zakonu so se jima rodili tudi štirje otroci, sin Sam in hčerke Aquinnah, Schuyler ter Esmé.

Ob njem stoji tudi v najtežjih trenutkih

Ko je Michael J. Fox leta 1998 javno razkril svojo diagnozo, je bila Tracy Pollan ena njegovih največjih opor. V številnih intervjujih je igralec poudaril, da si življenja brez njene podpore skoraj ne predstavlja. Tudi na letošnji dobrodelni prireditvi je bilo opaziti, kako močna ostaja njuna vez. Tracy Pollan je za revijo People povedala, da se z možem osredotočata na to, da živita dan za dnem in cenita vsak dober trenutek. Takšen pogled na življenje jima pomaga ohranjati optimizem tudi po desetletjih soočanja z boleznijo.

Preberi še Rekli so, da ima še dve leti življenja, zdaj pa ...

Življenje s Parkinsonovo boleznijo

Michaelu J. Foxu so Parkinsonovo bolezen diagnosticirali leta 1991, ko je bil star komaj 29 let. Javnosti je diagnozo razkril sedem let pozneje, od takrat pa je postal eden najvidnejših zagovornikov raziskav in razvoja novih načinov zdravljenja te bolezni. Njegova fundacija velja za največjo neprofitno organizacijo na svetu, ki financira raziskave Parkinsonove bolezni. Po navedbah fundacije je v raziskave doslej vložila že več kot tri milijarde dolarjev (približno 2,85 milijarde evrov).

icon-expand Michael J. Fox FOTO: Profimedia

Družinska podpora, ki veliko pomeni

Igralec je v preteklosti že večkrat poudaril, da mu največ moči daje prav družina. Tudi letošnja gala prireditev je pokazala, kako tesni ostajajo njihovi odnosi. Redke skupne fotografije z odraslimi hčerkami so zato navdušile številne oboževalce, ki so družino zasuli s prijaznimi komentarji in željami po zdravju.

Preberi še Po boleči ločitvi je spet srečen, njegova nova ljubezen je 24 let mlajša

Prav zaradi takšnih trenutkov Michael J. Fox ostaja ena najbolj priljubljenih osebnosti v Hollywoodu. Ne le zaradi svoje igralske kariere, temveč tudi zaradi neomajne predanosti ozaveščanju o Parkinsonovi bolezni in zgleda, ki ga skupaj z družino daje številnim ljudem po svetu.

Preberi še Pri 29. letih so mu diagnosticirali neozdravljivo bolezen

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.