Skoraj 40 let zakona kljub bolezni: njuna zgodba navdihuje milijone

Michael J. Fox, ki ga svet najbolje pozna po filmski uspešnici Nazaj v prihodnost (Back to the Future), se je pojavil na tradicionalni dobrodelni prireditvi fundacije The Michael J. Fox Foundation v New Yorku. Tokrat ni bil sam, saj so ga spremljali žena Tracy Pollan ter njune tri hčerke Esmé, Aquinnah in Schuyler.
Družinska fotografija, ki je pritegnila pozornost
Družina je skupaj pozirala fotografom na dobrodelni gala prireditvi A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's, ki jo fundacija organizira za zbiranje sredstev za raziskave Parkinsonove bolezni. Kot poroča Yahoo Entertainment, je dogodek potekal v znamenitem hotelu Waldorf Astoria v New Yorku, udeležili pa so se ga številni podporniki fundacije in znana imena iz sveta zabave.
Ob strani mu stoji že skoraj štiri desetletja
Michael J. Fox in Tracy Pollan sta se spoznala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja med snemanjem priljubljene serije Family Ties, v kateri je Pollanova igrala dekle njegovega lika. Čeprav med njima sprva ni preskočila iskrica, sta se nekaj let pozneje ponovno srečala med snemanjem filma Bright Lights, Big City in takrat ugotovila, da med njima obstaja nekaj posebnega.
Leta 1988 sta se poročila, njun zakon pa velja za enega najuspešnejših in najstabilnejših v Hollywoodu. Skupaj sta prestala številne življenjske preizkušnje, med drugim tudi igralčevo diagnozo Parkinsonove bolezni, ki jo je prejel pri komaj 29 letih. Kljub težkim obdobjem sta večkrat poudarila, da ju je prav medsebojna podpora skozi leta še bolj povezala.
V zakonu so se jima rodili tudi štirje otroci, sin Sam in hčerke Aquinnah, Schuyler ter Esmé.
Ob njem stoji tudi v najtežjih trenutkih
Ko je Michael J. Fox leta 1998 javno razkril svojo diagnozo, je bila Tracy Pollan ena njegovih največjih opor. V številnih intervjujih je igralec poudaril, da si življenja brez njene podpore skoraj ne predstavlja.
Tudi na letošnji dobrodelni prireditvi je bilo opaziti, kako močna ostaja njuna vez. Tracy Pollan je za revijo People povedala, da se z možem osredotočata na to, da živita dan za dnem in cenita vsak dober trenutek. Takšen pogled na življenje jima pomaga ohranjati optimizem tudi po desetletjih soočanja z boleznijo.
Življenje s Parkinsonovo boleznijo
Michaelu J. Foxu so Parkinsonovo bolezen diagnosticirali leta 1991, ko je bil star komaj 29 let. Javnosti je diagnozo razkril sedem let pozneje, od takrat pa je postal eden najvidnejših zagovornikov raziskav in razvoja novih načinov zdravljenja te bolezni.
Njegova fundacija velja za največjo neprofitno organizacijo na svetu, ki financira raziskave Parkinsonove bolezni. Po navedbah fundacije je v raziskave doslej vložila že več kot tri milijarde dolarjev (približno 2,85 milijarde evrov).
Družinska podpora, ki veliko pomeni
Igralec je v preteklosti že večkrat poudaril, da mu največ moči daje prav družina. Tudi letošnja gala prireditev je pokazala, kako tesni ostajajo njihovi odnosi. Redke skupne fotografije z odraslimi hčerkami so zato navdušile številne oboževalce, ki so družino zasuli s prijaznimi komentarji in željami po zdravju.
Vir: Yahoo Entertainment, People, The Michael J. Fox Foundation
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