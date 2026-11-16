Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Tracy Pollan in Michael J. Fox
Trači

Skoraj 40 let zakona kljub bolezni: njuna zgodba navdihuje milijone

N. Č.
16. 11. 2026 11.26
0

Michael J. Fox se je v New Yorku udeležil dobrodelnega dogodka za raziskave Parkinsonove bolezni, ob njem pa so stali najpomembnejši ljudje v njegovem življenju. Igralec se je na rdeči preprogi pojavil z ženo Tracy Pollan in tremi hčerkami, fotografija pa je hitro pritegnila pozornost oboževalcev.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Michael J. Fox, ki ga svet najbolje pozna po filmski uspešnici Nazaj v prihodnost (Back to the Future), se je pojavil na tradicionalni dobrodelni prireditvi fundacije The Michael J. Fox Foundation v New Yorku. Tokrat ni bil sam, saj so ga spremljali žena Tracy Pollan ter njune tri hčerke Esmé, Aquinnah in Schuyler.

Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov
Preberi še
Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov

Družinska fotografija, ki je pritegnila pozornost

Družina je skupaj pozirala fotografom na dobrodelni gala prireditvi A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's, ki jo fundacija organizira za zbiranje sredstev za raziskave Parkinsonove bolezni. Kot poroča Yahoo Entertainment, je dogodek potekal v znamenitem hotelu Waldorf Astoria v New Yorku, udeležili pa so se ga številni podporniki fundacije in znana imena iz sveta zabave.

Michael J. Fox z družino.
Michael J. Fox z družino.FOTO: Profimedia

Ob strani mu stoji že skoraj štiri desetletja

Michael J. Fox in Tracy Pollan sta se spoznala v osemdesetih letih prejšnjega stoletja med snemanjem priljubljene serije Family Ties, v kateri je Pollanova igrala dekle njegovega lika. Čeprav med njima sprva ni preskočila iskrica, sta se nekaj let pozneje ponovno srečala med snemanjem filma Bright Lights, Big City in takrat ugotovila, da med njima obstaja nekaj posebnega.

Tracy Pollan in Michael J. Fox
Tracy Pollan in Michael J. Fox FOTO: Profimedia

Leta 1988 sta se poročila, njun zakon pa velja za enega najuspešnejših in najstabilnejših v Hollywoodu. Skupaj sta prestala številne življenjske preizkušnje, med drugim tudi igralčevo diagnozo Parkinsonove bolezni, ki jo je prejel pri komaj 29 letih. Kljub težkim obdobjem sta večkrat poudarila, da ju je prav medsebojna podpora skozi leta še bolj povezala.

V zakonu so se jima rodili tudi štirje otroci, sin Sam in hčerke Aquinnah, Schuyler ter Esmé.

Ob njem stoji tudi v najtežjih trenutkih

Ko je Michael J. Fox leta 1998 javno razkril svojo diagnozo, je bila Tracy Pollan ena njegovih največjih opor. V številnih intervjujih je igralec poudaril, da si življenja brez njene podpore skoraj ne predstavlja.

Tudi na letošnji dobrodelni prireditvi je bilo opaziti, kako močna ostaja njuna vez. Tracy Pollan je za revijo People povedala, da se z možem osredotočata na to, da živita dan za dnem in cenita vsak dober trenutek. Takšen pogled na življenje jima pomaga ohranjati optimizem tudi po desetletjih soočanja z boleznijo.

Rekli so, da ima še dve leti življenja, zdaj pa ...
Preberi še
Rekli so, da ima še dve leti življenja, zdaj pa ...

Življenje s Parkinsonovo boleznijo

Michaelu J. Foxu so Parkinsonovo bolezen diagnosticirali leta 1991, ko je bil star komaj 29 let. Javnosti je diagnozo razkril sedem let pozneje, od takrat pa je postal eden najvidnejših zagovornikov raziskav in razvoja novih načinov zdravljenja te bolezni.

Njegova fundacija velja za največjo neprofitno organizacijo na svetu, ki financira raziskave Parkinsonove bolezni. Po navedbah fundacije je v raziskave doslej vložila že več kot tri milijarde dolarjev (približno 2,85 milijarde evrov).

Michael J. Fox
Michael J. Fox FOTO: Profimedia

Družinska podpora, ki veliko pomeni

Igralec je v preteklosti že večkrat poudaril, da mu največ moči daje prav družina. Tudi letošnja gala prireditev je pokazala, kako tesni ostajajo njihovi odnosi. Redke skupne fotografije z odraslimi hčerkami so zato navdušile številne oboževalce, ki so družino zasuli s prijaznimi komentarji in željami po zdravju.

Po boleči ločitvi je spet srečen, njegova nova ljubezen je 24 let mlajša
Preberi še
Po boleči ločitvi je spet srečen, njegova nova ljubezen je 24 let mlajša

Prav zaradi takšnih trenutkov Michael J. Fox ostaja ena najbolj priljubljenih osebnosti v Hollywoodu. Ne le zaradi svoje igralske kariere, temveč tudi zaradi neomajne predanosti ozaveščanju o Parkinsonovi bolezni in zgleda, ki ga skupaj z družino daje številnim ljudem po svetu.

Pri 29. letih so mu diagnosticirali neozdravljivo bolezen
Preberi še
Pri 29. letih so mu diagnosticirali neozdravljivo bolezen
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Yahoo Entertainment, People, The Michael J. Fox Foundation

Michael J. Fox Tracy Pollan Parkinsonova bolezen ljubezenska zgodba družinska fotografija
Trači

Prepoznal je ni skoraj nihče: za vse je bil kriv njen modni dodatek

Trači

Pri 57 letih skoraj gola stopila na oder in navdušila občinstvo

24ur.com Michael J. Fox se veseli prihodnosti: 'Moja hči se bo poročila'
24ur.com Michael J. Fox presenetil na podelitvi baft in mnoge spravil v jok
24ur.com Michael J. Fox kljub bolezni ohranja optimizem: Čutim pozitivnost
Moskisvet.com Ganljiv zapis Ryana Reynoldsa, zaradi katerega mnogi točijo solze
Moskisvet.com Izpoved igralca: Tako je živeti s Parkinsonovo boleznijo
24ur.com Michael J. Fox o bolezni: Postaja vse težje, ne bom dočakal 80 let
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2072