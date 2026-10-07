Že 33 let sta srečno poročena, za uspešen zakon pa prisegata na eno preprosto pravilo

Ljubezenska zgodba Michelle Pfeiffer in Davida E. Kelleyja se je začela leta 1993 na zmenku na slepo. Po poročanju revije People sta se hitro ujela, čeprav je bila igralka takrat že sredi postopka posvojitve hčerke Claudie. Ravno to, da je David skoraj takoj postal del družinskega življenja, je po besedah igralke pomagalo, da sta drug drugega spoznala v povsem drugačni luči kot večina parov.
Le nekaj mesecev po prvem srečanju sta se poročila, pozneje pa dobila še sina Johna Henryja. Danes veljata za enega najbolj stabilnih parov v Hollywoodu.
Pravilo, ki sta se ga držala več kot tri desetletja
Čeprav je David E. Kelley ustvaril nekatere najbolj uspešne televizijske serije zadnjih desetletij, med njimi tudi uspešnici Ally McBeal in Big Little Lies, zakonca vse do nedavnega nikoli nista sodelovala pri istem projektu.
Kot poročata Hello! in Parade, sta se zavestno odločila, da dela in zasebnega življenja ne bosta mešala. Igralka je v preteklosti priznala, da se jima je takšno pravilo zdelo preprosto preveč tvegano za zakon. "Nihče ne piše ženskih likov bolje kot on, a najin odnos mi pomeni več kot katerakoli vloga," je pred leti dejala igralka.
Po 32 letih sta pravilo vendarle prekršila
Šele leta 2026 sta prvič stopila na isto stran kamere. Michelle Pfeiffer je namreč sprejela vlogo v seriji Margo's Got Money Troubles, pri kateri je njen mož sodeloval kot scenarist in producent. Kot poroča Hello!, je bila prav ta vloga razlog, da sta po več kot treh desetletjih opustila svoje dolgoletno pravilo.
Igralka je pozneje priznala, da jo je projekt popolnoma osvojil in da si vloge ni mogla izbiti iz glave. Tudi David ni skrival navdušenja in je dejal, da si v tej vlogi ni predstavljal nikogar drugega.
V čem je skrivnost njune zveze?
Po poročanju več tujih medijev sta zakonca v preteklih letih pogosto poudarjala pomen medsebojnega spoštovanja, zaupanja in družine. Velik del kariere sta prilagajala tudi otrokom, da bi bila čim bolj prisotna v njihovem življenju.
Danes sta ponosna starša dveh odraslih otrok, pred kratkim pa sta postala tudi stara starša. Vir blizu para je za ameriške medije dejal, da sta vedno postavljala družino pred hollywoodski blišč, kar naj bi bil eden ključnih razlogov, da njun zakon ostaja trden tudi po več kot treh desetletjih.
Še vedno zaljubljena kot prvi dan
Lani je Michelle Pfeiffer ob 32. obletnici poroke na družbenih omrežjih objavila skupno fotografijo in zapisala: "Srečna v ljubezni že 32 let." Objava je požela številne odzive, marsikdo pa je izpostavil, da sta eden redkih hollywoodskih parov, ki jim je uspelo ohraniti zakon kljub pritiskom javnosti in zahtevnim karieram.
Viri: Net.hr, People, Hello!, Parade.
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