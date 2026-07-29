Delila redke fotografije svojega 44 let starejšega partnerja

Pevec Mick Jagger je 26. julija 2026 dopolnil 83 let. Ob tej priložnosti je njegova zaročenka Melanie Hamrick (39) na Instagramu delila novo fotografijo njunega skupnega življenja, na kateri je tudi njun devetletni sin Deveraux.
Par, ki se je spoznal pred več kot desetletjem, zdaj večino časa preživlja v Franciji, kjer njun najmlajši sin odrašča v okolju, ki združuje sprostitev in kulturno dediščino, piše People. Jagger, ki je sicer oče osmih otrok, s to potezo potrjuje, da mu družinske vezi kljub natrpanemu urniku pomenijo največ.
Par sta že več kot desetletje
Mick Jagger in Melanie Hamrick sta par od leta 2014, njun sin Deveraux pa se je rodil leta 2016. Čeprav so se govorice o poroki pojavljale že dlje časa, je Melanie v intervjuju za revijo Paris Match potrdila, da sta zaročena že nekaj let.
Večino časa živijo v Franciji, kjer je sin Deveraux decembra lani praznoval svoj 9. rojstni dan, piše People. Jagger ima sicer pestro družinsko drevo; njegovi otroci so poleg Deverauxa še Karis, Jade, Elizabeth, Georgia May, James, Gabriel in Lucas, vsi pa so znani po uspehih v svetu mode, filma in podjetništva.
Lani sta se skupaj udeležila podelitve oskarjev in zabave Vanity Fair
Par je veliko poznornosti pritegnil lansko leto, ko sta se skupaj udeležila podelitve oskarjev in tradicionalne zabave Vanity Fair. Še vedno namreč duhove buri njuna visoka starostna razlika, ki pa kot kaže, na njun odnos nima nekega posebnega vpliva, saj sta srečno zaljubljena že več kot desetletje. Več si lahko preberete TUKAJ!
Vir: people.com, parismatch.com
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