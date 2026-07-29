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Melanie Hamrick - ig
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Delila redke fotografije svojega 44 let starejšega partnerja

N. Č.
29. 07. 2026 04.00
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Svetovna rock ikona Mick Jagger je ob svojem 83. rojstnem dnevu užival v intimnih trenutkih z zaročenko Melanie Hamrick in sinom Deverauxom. Melani je na ta poseben dan delila čudovite fotografije, ki jih še nimo videli.

Pevec Mick Jagger je 26. julija 2026 dopolnil 83 let. Ob tej priložnosti je njegova zaročenka Melanie Hamrick (39) na Instagramu delila novo fotografijo njunega skupnega življenja, na kateri je tudi njun devetletni sin Deveraux

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Par, ki se je spoznal pred več kot desetletjem, zdaj večino časa preživlja v Franciji, kjer njun najmlajši sin odrašča v okolju, ki združuje sprostitev in kulturno dediščino, piše People. Jagger, ki je sicer oče osmih otrok, s to potezo potrjuje, da mu družinske vezi kljub natrpanemu urniku pomenijo največ.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Par sta že več kot desetletje

Mick Jagger in Melanie Hamrick sta par od leta 2014, njun sin Deveraux pa se je rodil leta 2016. Čeprav so se govorice o poroki pojavljale že dlje časa, je Melanie v intervjuju za revijo Paris Match potrdila, da sta zaročena že nekaj let

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Večino časa živijo v Franciji, kjer je sin Deveraux decembra lani praznoval svoj 9. rojstni dan, piše People. Jagger ima sicer pestro družinsko drevo; njegovi otroci so poleg Deverauxa še Karis, Jade, Elizabeth, Georgia May, James, Gabriel in Lucas, vsi pa so znani po uspehih v svetu mode, filma in podjetništva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Lani sta se skupaj udeležila podelitve oskarjev in zabave Vanity Fair

Par je veliko poznornosti pritegnil lansko leto, ko sta se skupaj udeležila podelitve oskarjev in tradicionalne zabave Vanity Fair. Še vedno namreč duhove buri njuna visoka starostna razlika, ki pa kot kaže, na njun odnos nima nekega posebnega vpliva, saj sta srečno zaljubljena že več kot desetletje. Več si lahko preberete TUKAJ!

Mick Jagger in Melanie Hamrick
Mick Jagger in Melanie HamrickFOTO: Profimedia
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Vir: people.com, parismatch.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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