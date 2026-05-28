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Carla Ramos - ig
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Njo ljubi po lepotici bosanskih korenin

N. Č.
28. 05. 2026 09.51
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Mick Schumacher je javnosti predstavil svoje novo dekle Claro Ramos. Gre za izjemno uspešno študentko, violinistko in model, ki ima s slavno družino že veliko skupnega.

Dirkač Mick Schumacher (27) je minuli konec tedna izkoristil za pomembno osebno prelomnico. Na rdeči preprogi gala večera po legendarni dirki Indy 500 se je namreč prvič javno pojavil z novim dekletom, Claro Ramos, piše nemški portal Gala.

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S tem sta potrdila večmesečne govorice o njuni zvezi. Mick je na dogodku prejel tudi nagrado za najboljšega novinca sezone (Rookie of the Year), vendar je medijsko pozornost skoraj v celoti ukradla njegova nova spremljevalka, še dodajajo.

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Navdušila na rdeči preprogi

Za to posebno priložnost je Mick izbral temno zelen krojeni jopič, njegova izbranka pa dolgo, bleščečo obleko, ki je poudarila njeno postavo. Po poročanju portala Gala je to šele drugo dekle, ki ga je Mick uradno pokazal javnosti.

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Pred tem je bil namreč v zvezi z manekenko Lailo Hasanović, s katero so ju mediji konec leta 2024 celo povezovali s poročnimi zvonovi, a sta se nato kmalu razšla. Laila je zdaj srečna v objemu teniškega igralca Jannika Sinnerja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je Clara Ramos?

Kot piše nemški časnik Bild, ima Clara Ramos zelo zanimiv in pester življenjepis. Je akademsko ambiciozna, saj trenutno opravlja doktorat iz umetnostne zgodovine v Barceloni. Obenem dela kot fotomodel, violino pa strastno igra že od svojega petega leta. Njen vpliv na družbenih omrežjih je precejšen, saj ima na Instagramu že več kot 116.000 sledilcev, med katerimi sta tako Mick kot tudi njegova sestra Gina Schumacher.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ima veliko skupnega z dirkačevo družino

Novi par ima poleg medsebojne privlačnosti tudi veliko skupnega z dirkačevo družino. Clara Ramos obožuje jahanje, s tem pa si deli strast z Mickovo mamo Corinno in sestro Gino. Svojo ljubezen do Micka, ki začasno živi v ZDA, je nakazala že marca, ko je na omrežju Instagram delila videoposnetek s kavbojskim klobukom in pomenljivim pripisom, da je "našla svojega kavboja".

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Vir: gala.de, bild.de

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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