Njun zakon je trajal le leto dni, v postelji jo je našel z drugim

Nekoč sta veljala za enega najbolj odmevnih parov svojega časa, a se je njun zakon hitro spremenil v eno najbolj burnih hollywoodskih ljubezenskih zgodb. Leta pozneje je Mike Tyson razkril dogodek, na katerega ni nikoli pozabil, v središču zgodbe pa sta se znašla njegova nekdanja žena Robin Givens in hollywoodski zvezdnik Brad Pitt.

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Ljubezen, ki se je začela zelo hitro

Ko sta se spoznala Mike Tyson in Robin Givens, sta bila oba na vrhuncu svoje prepoznavnosti. Tyson je veljal za enega največjih boksarskih zvezdnikov na svetu, medtem ko si je Robin gradila igralsko kariero v Hollywoodu. Njuna zveza je napredovala zelo hitro, kmalu pa sta stopila tudi pred oltar.

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A že kmalu po poroki so se začele pojavljati težave, piše Story.hr. Navzven je njun zakon deloval glamurozno, v resnici pa so odnosi postajali vse bolj napeti. Le leto po poroki je Robin vložila zahtevo za ločitev.

icon-expand Mike Tyson in Robin Givens FOTO: Profimedia

Ločitev, ki je polnila naslovnice

Njuna ločitev je bila ena najbolj odmevnih v tistem obdobju, piše Story.hr. Robin Givens je v intervjujih javno spregovorila o težavah v zakonu, medtem ko je Mike Tyson pozneje priznal, da ni bil idealen partner, a je zavračal del njenih obtožb.

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Čeprav je bilo njune ljubezenske zgodbe že konec, Tyson trdi, da je v času ločitvenega postopka še vedno obiskoval nekdanjo ženo in upal, da bi morda lahko rešila svoj odnos.

icon-expand Mike Tyson FOTO: AP

Nato se je v zgodbi pojavil Brad Pitt

Prav v tem obdobju se je začelo ugibati o povezavi med Robin Givens in igralcem Bradom Pittom. Kot je več let pozneje pripovedoval Tyson, naj bi nekega dne nepričakovano naletel na nekdanjo ženo in slavnega igralca skupaj, še poročajo.

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V svoji avtobiografiji je Tyson opisal, da ga je prizor močno prizadel in razjezil. Dogodek je pozneje večkrat omenjal v intervjujih, kjer je trdil, da je bil Pitt ob srečanju zelo prestrašen.

icon-expand Brad Pitt FOTO: Profimedia

Robin ima drugačno različico zgodbe

Z leti je zgodba postala ena najbolj znanih hollywoodskih anekdot, vendar ni povsem enoznačna. Medtem ko Mike Tyson vztraja pri svoji različici dogodkov, je Robin Givens pozneje potrdila le, da ju je Tyson zalotil skupaj, odločno pa je zanikala trditve, da bi bila z Bradom Pittom v postelji.

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Prav zato še danes ni povsem jasno, kaj se je v resnici zgodilo. Jasno pa je, da je razmerje med Tysonom in Givensovo ostalo ena najbolj burnih in pogosto omenjanih hollywoodskih ljubezenskih zgodb osemdesetih let.

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