Frizura, ki je razvnela internet

Ko se je Miley pred dnevi pojavila na rdeči preprogi filmskega festivala v Palm Springsu, so oboževalci takoj opazili nekaj zelo znanega. Čeprav je bil njen videz na prvi pogled sofisticiran in odrasel, je nosil močan pridih nostalgije.

Med letoma 2006 in 2011 je bila serija Hannah Montana globalni fenomen. Miley Cyrus je v njej igrala Miley Stewart, običajno najstnico, ki je skrivala dvojno življenje slavne pop zvezdnice. Serija ni zaznamovala le televizijskega programa Disney Channel, temveč tudi modo, glasbo in lepotne trende tistega časa. In čeprav so bili bleščeči kostumi in nalezljive pesmi nepozabni, je bil najbolj prepoznaven simbol Hannah Montane prav njen videz: dolgi blond lasje s postriženim frufrujem. Ta frizura je postala sinonim za Mileyjine začetke in njeno najstniško obdobje. Kasneje se ji je večkrat zavestno oddaljila. Prav zato je bila njena nedavna odločitev, da se k temu videzu delno vrne, toliko bolj pomenljiva.

icon-expand Hannah Montana FOTO: Profimedia

Na rdeči preprogi v Palm Springsu je Miley nosila eleganten črn smoking, ki ga je kombinirala s sončnimi očali in minimalističnim make-upom. Celoten stajling je deloval zadržano, skoraj androgin, a izjemno samozavestno. A kljub temu je bil pogled vseh usmerjen v njene lase. Dolgi, svetli prameni so ji padali čez ramena, frufru pa ji je mehko okvirjal obraz. Videz je bil nedvomno navdihnjen s Hannah Montano, a hkrati povsem sodoben. Namesto nekoč značilne, nekoliko rumenkaste blond barve je izbrala topel, medeno blond odtenek, frufruji pa so bili oblikovani v elegantnem curtain bangs slogu, ki trenutno velja za enega najbolj priljubljenih lepotnih trendov.

icon-expand Miley Cyrus FOTO: Profimedia

Dodatno je govorice podžgala tudi sama. V kratkem pogovoru za Variety je potrdila, da sodeluje pri projektu ob 20-letnici serije Hannah Montana. Na vprašanje o svojem videzu je hudomušno pripomnila: "Saj vidite frufru." S tem je jasno namignila, da njena frizura nekaj pomeni. Čeprav za zdaj ni znano, ali gre za dokumentarec, poseben projekt ali kaj povsem drugega, je eno jasno: Miley se zavestno poigrava s svojo preteklostjo in jo reinterpretira na način, ki je zvest njenemu današnjemu jazu.

