Pevka Miley Cyrus in bobnar Maxx Morando sta se po štirih letih zveze uradno poročila. Poročni obred je potekal v soboto, 21. novembra 2026, v kalifornijskem mestu Palm Springs. Triintridesetletna glasbenica je novico potrdila dan pozneje, v nedeljo, 22. novembra, ko je na svojem profilu na Instagramu objavila prve uradne črno-bele fotografije z dogodka.

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Objava, ki je navdušila oboževalce

Pod objavo je kratko zapisala "M + M 11.21.26". Na prvi fotografiji Morando poljublja pevko na lice, poleg njiju pa sedi pes pasme zlati prinašalec. Naslednji posnetki prikazujejo par med poziranjem, sproščenim sedenjem na stolu ter med strastnim poljubom, obdanim z belimi vrtnicami. Obred se je odvijal ob bazenu pod cvetličnim lokom v letovišču, ki je bilo nekoč v lasti slavnega pevca Franka Sinatre. Pod objavo so se hitro zvrstile čestitke znanih obrazov, med katerimi so bili pevkina sestra Brandi Cyrus, glasbenica Doechii in modna oblikovalka Donatella Versace.

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Poročna obleka modne hiše Saint Laurent

Za poročni dan sta tako nevesta kot ženin izbrala oblačila francoske luksuzne modne hiše Saint Laurent, ki jih je oblikoval Anthony Vaccarello. Poročni stil je vključeval naslednje ključne elemente: Miley Cyrus je nosila dolgo belo svileno obleko z dolgimi rokavi, ki jo je kombinirala s svilenimi salonarji. Maxx Morando je izbral klasično črno obleko, ki je vključevala suknjič z enorednim zapenjanjem in ujemajoče se hlače. Posebnost poroke je bil tudi kodeks oblačenja za svate. Po poročanju medijev so se vsi gostje držali pravila, da nosijo izključno črna oblačila. Takšna izbira je ustvarila močan kontrast z nevestino belo obleko in belim cvetličnim lokom ob bazenu, pod katerim sta si zakonca izmenjala poročne zaobljube.

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Poroke so se udeležili tudi družinski člani

Poročnega obreda v Palm Springsu so se udeležili vsi ključni člani družine Cyrus, kar je za nevesto predstavljalo pomemben trenutek. Na eni izmed objavljenih fotografij sta v ozadju vidni pevkina mama Tish Cyrus in mlajša sestra Noah Cyrus.

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Na dogodku je bil prisoten tudi njen oče Billy Ray Cyrus, ki pa se na prvih uradnih fotografijah ne pojavi. Spremljala sta ga njegova partnerka, igralka Elizabeth Hurley, in njen sin Damian Hurley. Vir je za medij People razkril nekaj podrobnosti o vzdušju na poroki: "Bila je tako čudovita slovesnost. Miley je bila pred tem vznemirjena in malo nervozna." Vir je prav tako poudaril pomen družinske prisotnosti: "Najbolj poseben del je bil videti, kako se je vsa družina Miley zbrala, da bi praznovala z njo. Želeli so, da se počuti ljubljeno in da ima čaroben poročni dan."

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Koliko časa sta Miley in Maxx že par?

Razmerje med pevko in bobnarjem skupine Liily traja že več kot štiri leta. Ključni mejniki njune zveze vključujejo naslednje dogodke: Leta 2023 je Miley Cyrus za British Vogue povedala, da sta se spoznala na zmenku na slepo. Decembra 2021 so ju prvič opazili skupaj v zaodrju oddaje Miley's New Year's Eve Party na mreži NBC. Leta 2022 je Morandova skupina Liily nastopila v tej isti novoletni oddaji, skupaj z glasbenikom Davidom Byrnom in pevkino pokojno botro Dolly Parton.

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To je drugi zakon za Miley Cyrus; leta 2018 se je po desetletju zveze poročila z igralcem Liamom Hemsworthom. Zveza z Morandom se je resneje poglobila leta 2025, ko sta se med potovanjem po Aziji tudi uradno zaročila.