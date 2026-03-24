Miley Cyrus za en večer spet postala Hannah Montana

Miley Cyrus je na rdeči preprogi navdušila v stilu Hannah Montane . Nosila je majico z motivom svojega kultnega lika, ki jo je oblekla pod bleščečo verižasto obleko modne hiše Rabanne. K pričeski s stranskimi šiškami, značilni za njen alter ego, je dodala srebrno-zlate zapestnice in usklajene čevlje, ki so poudarili glamurozno in hkrati nostalgično podobo.

Tudi ona se ni mogla upreti sandalom, ki so trenutno pravi hit

Na premieri so jo spremljali najbližji: mama Tish Cyrus , zaročenec Maxx Morando , sestra Brandi Cyrus in očim Dominic Purcell. Poleg tega so se ji pridružili soigralci iz izvirne serije: Jason Earles, Moisés Arias, Shanica Knowles, Anna Maria Perez de Tagle, Cody Linley in posebni gost David Archuleta, ki je nastopil v tretji sezoni serije.

Medtem ko je bila odsotna Emily Osment, ki je upodabljala Mileyjino najboljšo prijateljico Lilly, je na družbenih omrežjih delila čustveno sporočilo: " Hannah Montana je spremenila moje življenje, naučila me je discipline, potrpežljivosti, časovne usklajenosti in spoštovanja pri delu v odraslem svetu, ko sem bila še zelo mlada. Hvala vam za vaše sladke besede in za to, da sem bila del te enkratne televizijske uspešnice ."

Premiera posebne izdaje je bila poimenovana "ljubezensko pismo oboževalcem" in ponuja poglobljen intervju Miley z gostiteljico Alex Cooper (Call Her Daddy), vpogled v arhive, presenečenja in glasbeni nastop same Miley. Dogodek je navdušil tudi druge zvezdnike, med njimi Willow in Jaden Smith, Lainey Wilson, JoJo Siwa, Ilona Maher in Dara Reneé.

Cyrusova je v pogovoru za PEOPLE spregovorila tudi o legendarni lasulji, ki jo je nosila kot Hannah, in priznala, da bi svoji mlajši različici svetovala: "Uživaj in se zabavaj, ker je delo naporno, a vredno vsakega trenutka."