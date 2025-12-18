Veljala je za najlepšo, danes je videti tako

Milla Jovovich, rojena Milica Bogdanovna Jovović, je 17. decembra praznovala že svoj 50. rojstni dan, poroča Net.hr. Rojena je bila leta 1975 v Kijevu v Ukrajini, v družini srbskega zdravnika Bogdana Jovovića in ruske igralke Galine Loginove. Že kot otrok se je njena družina preselila v Los Angeles, kjer se je že med šolanjem posvetila igranju, poroča Bored Panda.
Kariero je začela že zelo mlada, saj je poleg igralskega talenta kazala tudi edinstveno lepoto in močan karakter, ki sta jo izstrelila med zvezde. Njen vpliv se je raztezal tako na modni svet, kjer je bila prepoznaven obraz 90. let. Kar se tiče filmov, je izstopala po akcijskih in znanstvenofantastičnih filmih, vsi pa se je dobro spomnimo tudi iz uspešnice Vrnitev v Modro laguno (Return to the Blue Lagoon).
Prelomnica v karieri
Najpomembnejši preboj v karieri Mille Jovovich se je zgodil leta 1997, ko je dobila glavno vlogo v znanstvenofantastični uspešnici Peti element. Njena interpretacija nezemljanke Leeloo, ki je zadnje upanje za človeštvo, je postala ikonična in je utrdila njen status hollywoodske akcijske zvezde. Film je dobil globalno priznanje in Jovovichevi odprl vrata v nove, zahtevnejše vloge v omenjenem žanru.
Njen status akcijske junakinje je bil dodatno potrjen z glavno vlogo v filmski franšizi Resident Evil, kjer je upodobila neustrašno Alice.
Vstop v modni svet
Svojo naravno lepoto in karizmo je uspešno prenašala na modne revije in v oglaševalske kampanje, s čimer je postala vzor številnim mladim dekletom. A Milla se ni ustavila le pri modelingu; leta 2003 je skupaj s sodelavcem soustanovila lastno modno linijo Jovovich-Hawk, kar je dokazalo njene oblikovalske ambicije in prefinjen občutek za stil.
Izdaja dveh studijskih albumov
S to linijo je pokazala, da je njena ustvarjalnost vsestranska in ni omejena zgolj na vloge, ki jih upodablja. Poleg tega je svojo umetniško žilico izrazila tudi skozi glasbo, saj je izdala dva studijska albuma, s čimer je pokazala svoj talent kot glasbenica in tekstopiska.
Zasebno življenje
Med sodelovanjem pri filmu Resident Evil je spoznala svojega soproga, režiserja Paula W. S. Andersona. Njuna romanca, ki se je začela na snemanju, se je prelevila v dolgoletno partnerstvo. Skupaj imata tri hčerke: Ever Gabo, Dashiel Edan in Osian Lark Elliot, piše revija People.
O čem govori film Rajski oddih?
Mladoporočenca Cliff in Cydney uživata na medenih tednih na Havajih, kjer spoznata popotnika Kala in Cleo ter prijazna vodiča Nicka in Gino. A njuno popolno potovanje po barvitem otoku se konča, ko izvesta za grozljiv umor, ki se je zgodil v bližini in se zavesta, da jima sledita znanca, ki ustrezata opisu morilcev. Ali kateri izmed parov res skriva svoj pravi obraz in preži na nedolžne žrtve?
Vir: boredpanda.com, net.hr, people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV