Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Millie Bobby Brown in Jake
Trači

Zaradi te obleke ni mogel umakniti pogleda od nje

N. Č.
28. 06. 2026 04.00
0

Priljubljena igralka Millie Bobby Brown je na premieri filma Enola Holmes 3 v New Yorku očarala v prefinjeni modri kreaciji, družbo pa ji je delal ljubeč soprog Jake Bongiovi.

Millie Bobby Brown je na newyorško premiero filma Enola Holmes 3 prispela v spremstvu svojega moža, Jaka Bongiovija, in takoj pritegnila pozornost vseh zbranih fotografov. Dogodek se je odvijal pred hotelom Plaza, igralka pa je svojo vlogo glavne zvezdnice večera odigrala z izjemno suverenostjo.

29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta
Preberi še
29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta

Obleka, ki je pritegnila pozornost

Za to priložnost je igralka izbrala kroj obleke, ki se v zadnjih sezonah ponovno vrača na modne brvi, piše Tportal. Obleka brez naramnic je odlična izbira za formalne dogodke, saj poudari dekolte in postavo. Millie je k svoji svetlo modri sijoči obleki kombinirala preprosto, a učinkovito ogrlico, kar je odličen praktičen nasvet za vse, ki želijo eleganco brez pretiravanja, še dodajajo.

Millie Bobby Brown in Jake
Millie Bobby Brown in Jake FOTO: Profimedia

Njene lase so stilisti spletli v ohlapno kito, kar je poskrbelo za kontrast s formalno obleko. Njen soprog Jake Bongiovi je sledil barvni paleti v modri obleki z bež mokasini, kar dokazuje, da se barvna usklajenost parov vrača v modo, ne da bi pri tem delovala preveč vsiljivo.

Par se nenehno sooča s pritiski okolice

Kljub idiličnim prizorom na premierah in družbenih omrežjih se Millie Bobby Brown in njen soprog Jake Bongiovi pogosto soočata s pritiski javnosti. Kot poroča Tportal, je Millie že večkrat poudarila, da je spletno komentiranje njunega odnosa lahko naporno, saj ljudje pogosto iztrgajo trenutke iz konteksta in iz njih ustvarijo napačne zaključke. V podkastu 'Not Gonna Lie' s Kylie Kelce je iskreno pojasnila, da se je morala v preteklosti celo javno odzvati na neutemeljene kritike, ki so bile uperjene proti Jakeu.

To je zaročenec prikupne Millie Bobby Brown
Preberi še
To je zaročenec prikupne Millie Bobby Brown

V pogovoru je izpostavila, da so posnetki, na katerih sama nosi otroški sedež ali druge predmete, medtem ko Jake hodi ob njej, pogosto napačno interpretirani. Poudarila je, da ljudje na spletu radi sklepajo na podlagi nekaj sekund videa, ne da bi poznali celotno situacijo. Kot je dejala, je takšna dinamika v njunem odnosu povsem običajna in ne odraža nobenih težav, temveč le trenutek, ki ga splet hitro izkoristi za ustvarjanje nepotrebnih kritik.

Millie Bobby Brown in Jake
Millie Bobby Brown in JakeFOTO: Profimedia
19-letna igralka se pripravlja na poroko s sinom znanega glasbenika
Preberi še
19-letna igralka se pripravlja na poroko s sinom znanega glasbenika
Zaročenka sina Bon Jovieja priznala: Poroka ni bila moja sanjska želja
Preberi še
Zaročenka sina Bon Jovieja priznala: Poroka ni bila moja sanjska želja
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Millie Bobby Brown Jake Bongiovi Enola Holmes 3 modni trendi rdeča preproga večerna obleka zvezdniški slog
24ur.com Dakota Johnson v drzni obleki pustila malo prostora domišljiji
Moskisvet.com V prosojni obleki pokazala vse, moškim se je mešalo
24ur.com Prihaja nadaljevanje zgodbe o sestri Sherlocka Holmesa
24ur.com Dakota Johnson na rdeči preprogi v drzni opravi
Moskisvet.com To se je zgodilo z deklico iz filma Krog, ki je zrasla v pravo lepotico
24ur.com Millie Bobby Brown pozirala v kopalkah
24ur.com Izolska lepotica zvezda hollywoodskega filma: 'Nismo si mislili, da se to lahko zgodi'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1819