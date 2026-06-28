Zaradi te obleke ni mogel umakniti pogleda od nje

Millie Bobby Brown je na newyorško premiero filma Enola Holmes 3 prispela v spremstvu svojega moža, Jaka Bongiovija, in takoj pritegnila pozornost vseh zbranih fotografov. Dogodek se je odvijal pred hotelom Plaza, igralka pa je svojo vlogo glavne zvezdnice večera odigrala z izjemno suverenostjo.
Obleka, ki je pritegnila pozornost
Za to priložnost je igralka izbrala kroj obleke, ki se v zadnjih sezonah ponovno vrača na modne brvi, piše Tportal. Obleka brez naramnic je odlična izbira za formalne dogodke, saj poudari dekolte in postavo. Millie je k svoji svetlo modri sijoči obleki kombinirala preprosto, a učinkovito ogrlico, kar je odličen praktičen nasvet za vse, ki želijo eleganco brez pretiravanja, še dodajajo.
Njene lase so stilisti spletli v ohlapno kito, kar je poskrbelo za kontrast s formalno obleko. Njen soprog Jake Bongiovi je sledil barvni paleti v modri obleki z bež mokasini, kar dokazuje, da se barvna usklajenost parov vrača v modo, ne da bi pri tem delovala preveč vsiljivo.
Par se nenehno sooča s pritiski okolice
Kljub idiličnim prizorom na premierah in družbenih omrežjih se Millie Bobby Brown in njen soprog Jake Bongiovi pogosto soočata s pritiski javnosti. Kot poroča Tportal, je Millie že večkrat poudarila, da je spletno komentiranje njunega odnosa lahko naporno, saj ljudje pogosto iztrgajo trenutke iz konteksta in iz njih ustvarijo napačne zaključke. V podkastu 'Not Gonna Lie' s Kylie Kelce je iskreno pojasnila, da se je morala v preteklosti celo javno odzvati na neutemeljene kritike, ki so bile uperjene proti Jakeu.
V pogovoru je izpostavila, da so posnetki, na katerih sama nosi otroški sedež ali druge predmete, medtem ko Jake hodi ob njej, pogosto napačno interpretirani. Poudarila je, da ljudje na spletu radi sklepajo na podlagi nekaj sekund videa, ne da bi poznali celotno situacijo. Kot je dejala, je takšna dinamika v njunem odnosu povsem običajna in ne odraža nobenih težav, temveč le trenutek, ki ga splet hitro izkoristi za ustvarjanje nepotrebnih kritik.
Vir: tportal.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV