Po štirih letih ljubezni je konec: razšla sta priljubljeni glasbenik in slavna igralka

Po poročanju portala E! News sta se razšla igralka Minka Kelly in pevec skupine Dan Reynolds. Več ameriških medijev navaja, da je par po skoraj štirih letih zveze končal svojo ljubezensko zgodbo, čeprav razlogov za razhod za zdaj nista javno komentirala.
Po skoraj štirih letih sta šla vsak svojo pot
Novica je številne oboževalce presenetila tudi zato, ker je par še pred nekaj meseci deloval zelo zaljubljeno. Julija je Minka ob njegovem rojstnem dnevu na družbenih omrežjih zapisala čustveno posvetilo, v katerem ga je opisala kot človeka, ki običajne dni spreminja v nepozabne trenutke.
"Hvala, ker vsakdanje dni spreminjaš v nekaj posebnega, ker me nasmejiš do solz in ker ljubiš tako globoko in svobodno. Slaviti tebe je nekaj, kar počnem najraje. Rada te imam, Dan. Vse najboljše," se je glasil zapis.
Ljubezenska zgodba se je začela leta 2022
Govorice o njuni romanci so se prvič pojavile novembra 2022, ko so ju fotografi ujeli na večurni večerji v Los Angelesu. Le nekaj dni pozneje sta zvezo potrdila, ko so ju opazili med sprehodom z roko v roki.
Čeprav sta svojo zvezo večinoma ohranjala stran od žarometov, sta v naslednjih letih večkrat pokazala, da sta si zelo blizu. Njuna zveza je veljala za eno bolj umirjenih in stabilnih v svetu slavnih.
Drug o drugem sta govorila z občudovanjem
Minka Kelly je v preteklih intervjujih večkrat poudarila, kako poseben človek je Dan Reynolds. Leta 2025 je za revijo People dejala, da ga ljudje zelo hitro vzljubijo in da je z njim preprosto biti v družbi.
Tudi Reynolds o igralki nikoli ni skrival občudovanja. V enem od intervjujev je razkril, da je imel priložnost prebrati osnutke njenih spominov še preden sta se zares dobro spoznala, kar je opisal kot zelo nenavaden in poseben način, da nekoga spoznaš.
Kaj sledi? Sta se na razhod odzvala?
Za zdaj ostaja neznano, kaj je pripeljalo do konca njune zveze. Predstavniki obeh zvezdnikov se na poročanja medijev še niso uradno odzvali. Kljub razhodu pa bo njuna skoraj štiri leta trajajoča zveza zagotovo ostala ena bolj opaznih ljubezenskih zgodb zadnjih let.
Vir: E! News, People
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