Miranda Kerr
Je sploh mogoče, da je po rojstvu štirih otrok videti tako dobro?

N. Č.
21. 04. 2026 04.00
0

Slavna manekenka Miranda Kerr znova sproža val občudovanja in vprašanje, kako ji uspe ohranjati tako mladosten videz ob družinskem življenju in uspešni karieri. Pred kratkim se je pojavila tudi na prestižni prireditvi Breakthrough Prize Ceremony 2026, kjer ni ostala neopažena.

Miranda Kerr je svojo pot začela zelo zgodaj, pri komaj trinajstih letih, ko je zmagala na avstralskem natečaju za modele. Njena kariera je hitro dobila mednarodni zagon, preboj pa je doživela kot eden najbolj prepoznavnih "angelov" znamke Victoria's Secret. Kot poroča Net.hr, je prav ta vloga utrdila njen status globalne modne ikone, saj je postala sinonim za naravno lepoto, eleganco in ženstvenost.

Svojih sivih las ne skriva več

V zadnjih letih je Miranda svojo kariero razširila tudi na podjetniško področje. Ustanovila je lastno linijo naravne kozmetike KORA Organics, ki je postala svetovno prepoznana blagovna znamka. Redno se pojavlja na naslovnicah prestižnih revij, sodeluje z velikimi modnimi hišami in ostaja ena najbolj iskanih manekenk svoje generacije.

Miranda Kerr
Miranda Kerr FOTO: Profimedia

Partner, družina in štirje otroci

Miranda Kerr je danes poročena z Evanom Spiegelom, soustanoviteljem Snapchata. Par se je poročil leta 2017, njuna zveza pa je pogosto opisana kot harmonična in stabilna. Po poročanju Net.hr sta skupaj ustvarila veliko družino, ki je zanju na prvem mestu. Miranda ima tri sinove z Evanom, poleg tega pa še sina iz prejšnjega razmerja z Orlandom Bloomom.

Osredotoča se na uravnotežen življenjski slog

Kljub štirim otrokom Miranda ostaja izjemno predana svoji karieri in osebnemu počutju. V intervjujih pogosto poudarja, da je njena skrivnost v uravnoteženem življenjskem slogu, zdravi prehrani in redni rutini nege kože. Trudi se ohranjati čim bolj naraven pristop k lepoti, kar je tudi temelj njene kozmetične linije. Prav ta kombinacija discipline, podpore partnerja in ljubezni do družine naj bi bila razlog, da je po vseh življenjskih spremembah videti tako dobro.

Na Breakthrough Prize Ceremony 2026 je ukradla pozornost

Miranda Kerr je svojo izjemno formo pokazala tudi na prestižni prireditvi Breakthrough Prize Ceremony 2026, kjer se je pojavila med številnimi hollywoodskimi zvezdnicami. Na rdeči preprogi je zasijala v elegantni črni obleki, ki je poudarila njeno vitko postavo in brezhibno kožo, poroča Aol.

Miranda Kerr
Miranda KerrFOTO: Profimedia
Vir: net.hr, aol.com

Miranda Kerr postava videz manekenka vitka vitka postava po otrocih
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

