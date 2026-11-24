Miley Cyrus in Maxx Morando sta za svojo poroko določila strog kodeks oblačenja. Vsi gostje so nosili črno, razen ene ženske, ki je zaradi rumene obleke postala tarča kritik na spletu.

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Poročila sta se Miley Cyrus in Maxx Morando

Poroka Miley Cyrus in Maxxa Moranda, ki je potekala 21. novembra v Palm Springsu v Kaliforniji, je bila sprva v središču pozornosti zaradi slavnih gostov in romantičnega obreda. Nato pa je splet začel govoriti o nečem povsem drugem: o eni sami obleki in ta ni bila poročna .

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Kot poroča revija People, sta mladoporočenca za svate določila strog kodeks oblačenja, ki je zahteval črna oblačila. Večina gostov je navodilo upoštevala, ena izmed povabljenk pa je v množici temnih oprav takoj izstopala in ni je bilo mogoče spregledati.

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Vsi v črnem, ona v rumenem

Veliko pozornosti je pritegnila Belgica Vargas, žena glasbenega producenta Shawna Everetta. Medtem ko je bil njen mož oblečen v črno, se je sama odločila za živo rumeno. Ko so se fotografije in videoposnetki s poroke pojavili na družbenih omrežjih, so številni uporabniki menili, da je prekršila eno od osnovnih pravil poročnega bontona. Posnetek, ki je opozarjal na njeno modno izbiro, je postal viralen in zbral več deset milijonov ogledov.

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Družina pojasnila, kaj se je v resnici zgodilo

Po poročanju revije People se je v razpravo vključila Grecia, sestra Belgice Vargas, ki je pojasnila, da ni šlo za namerno ignoriranje pravil. Po njenih besedah je družina prepričana, da sta zakonca preprosto spregledala podatek o zahtevanem kodeksu oblačenja.

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"Ni vedela. Moja sestra bi morala biti bolj previdna in ponovno preveriti vabilo," je med drugim pojasnila Grecia. Dodala je tudi, da je Miley glede situacije veliko bolj razumevajoča, kot so bili uporabniki interneta.

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Miley Cyrus se je odzvala povsem drugače kot splet

Čeprav se je zaradi odziva na družbenih omrežjih gostja sprva počutila neprijetno, so bili drugi svati in nevesta do nje prijazni. Po besedah njene sestre je bila najbolj presenetljiva prav reakcija neveste. Kot navaja revija People, naj bi Miley Cyrus med pozdravljanjem gostov pristopila do Belgice Vargas, jo objela in ji rekla: "Izgledaš čudovito." Prav ta gesta je po mnenju družinskih članov pokazala, zakaj mnogi pevko opisujejo kot srčno in prizemljeno osebo.

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Poroka, o kateri vsi govorijo

Sicer pa je bila poroka Miley Cyrus in Maxxa Moranda polna znanih obrazov. Med gosti so bili člani družine Cyrus, vključno z mamo Tish Cyrus, očetom Billyjem Rayem Cyrusom, sestrama Noah Cyrus in Brandi Cyrus. Prisotna sta bila tudi igralka Elizabeth Hurley in njen sin Damian Hurley.

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Čeprav je največ pozornosti po poroki nepričakovano ukradla rumena obleka ene od gostij, se je zgodba zaključila precej bolj pozitivno, kot bi lahko sklepali po odzivih na spletu. Mladoporočenca napake očitno nista vzela za zlo, internet pa je iz nje ustvaril veliko večjo dramo.

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