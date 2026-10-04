Njena skrivnost pri 62? Ne šteje kalorij in obožuje špagete

Ni zagovornica odrekanja, ne preživlja ur v telovadnici in se ne skriva pred testeninami. Pravzaprav je nekoč priznala, da so špageti ena od stvari, ki se jim najtežje odpove. In prav zato je njena filozofija glede telesa nekoliko osvežujoča: "Zdravo življenje zanjo ne pomeni, da se mora ženska ves čas boriti proti lastnemu telesu."

Špageti so še vedno na njenem jedilniku

Belluccijeva je v različnih intervjujih skozi leta razkrila nekaj svojih prehranskih navad. Njena prehrana vključuje zelenjavo, ribe, meso in testenine, pri čemer ne zagovarja ekstremnih diet. Ko mora zaradi filmske vloge posebej paziti na prehrano, se zna nekaterim živilom za določen čas odpovedati. V intervjuju za italijanski La Repubblica je povedala, da takrat iz jedilnika umakne sladkarije, sir, kruh in vino. Toda to ni njen vsakdanji način življenja. "Nisem obsedena s hujšanjem," je po poročanju Corriere della Sera povedala igralka. Njeno telo pa je bilo vedno del njene prepoznavnosti in sama se nikoli ni trudila skrivati dejstva, da je ženska z oblinami.

icon-expand Monica Bellucci FOTO: Profimedia

Telovadnica? Ne ravno njena najljubša stvar

Če ste pričakovali, da Monica Bellucci vsako jutro vstane ob šestih in odide na naporen trening, boste morda presenečeni. Igralka nikoli ni bila velika ljubiteljica intenzivnega športa. V preteklosti je povedala, da se je dolgo izogibala telovadnici, po drugi nosečnosti pa je začela sodelovati s trenerjem. Danes prisega predvsem na bolj zmerne oblike gibanja, med drugim plavanje, jogo in pilates. Njeno razmišljanje je precej preprosto: "gibanje naj bo del življenja, ne kazen za to, kar smo pojedli."

Pet obrokov na dan?

Ena od navad, ki se v zadnjih letih pogosto omenja kot del njenega življenjskega sloga, je tako imenovano pravilo petih obrokov: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica in večerja. Pri tem pa ne gre za kakšno čudežno dieto. Belluccijeva poudarja predvsem zmernost in raznoliko prehrano. Italijanski Corriere della Sera je njeno prehrano opisal kot zmerno, brez pretiranega omejevanja, pri čemer so na njenem jedilniku tudi testenine. Z drugimi besedami: Monica Bellucci očitno ni ena tistih zvezdnic, ki bi rekla, da je treba za lepo postavo popolnoma pozabiti na ogljikove hidrate.

icon-expand Monica Bellucci FOTO: Profimedia

Njena največja skrivnost je morda prav sprejemanje telesa

Belluccijeva je skozi leta večkrat govorila o staranju in telesu. Njeno sporočilo je precej drugačno od obsesije, ki jo danes pogosto vidimo na družbenih omrežjih. "Nikoli nisem bila zelo suha, to je moja narava," je povedala v pogovorih o staranju in telesu. Za Britanski Vogue je svoje razmišljanje o staranju povzela zelo preprosto: pomembno je, da ostaneš radoveden, navdušen nad novimi stvarmi in da se nehaš obsesivno ukvarjati s številko, ki jo kaže koledar. Podobno je v preteklosti povedala tudi, da se ne boji staranja in da želi živeti svoje življenje brez nenehnega razmišljanja o letih, ki minevajo.

Mama, ki je prvo hčerko dobila pri 40

Pri Monici je zanimivo tudi njeno razmišljanje o materinstvu. Prvo hčerko Devo je rodila pri 40 letih, drugo, Léonie, pa pri 45. Prav po drugi nosečnosti je začela nekoliko bolj načrtno skrbeti za telesno pripravljenost, vendar tudi takrat ni zagovarjala ekstremov. O materinstvu je govorila tudi kot o obdobju, v katerem ženske pogosto nosijo ogromno bremena, od otrok in službe do gospodinjskih obveznosti. Večkrat je opozorila, da družba od žensk pričakuje preveč in jim pri usklajevanju vsega tega pogosto ne ponudi dovolj podpore.

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"Ne želim biti stara pri 20 in mlada pri 60"

Igralka ne poskuša ustvariti vtisa, da je čas zanjo obstal. Sama je govorila o tem, da se telo z leti spreminja in da je treba te spremembe sprejeti. Njena filozofija ni v tem, da bi se pri 62 letih trudila izgledati kot pri 25. Prav nasprotno. Belluccijeva želi ostati Monica Bellucci, samo nekoliko starejša različica sebe. Če pa pri tem lahko še vedno uživa v krožniku špagetov, občasnem kozarcu vina in prijetnem druženju, se zdi, da ji takšen način življenja povsem ustreza. Njena največja lepotna skrivnost je zato precej manj zapletena, kot smo pričakovali: jej zmerno, gibaj se, uživaj v življenju in se ne sovraži zaradi tega, ker tvoje telo ni popolno.

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