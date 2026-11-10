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Morgan Fairchild je v 80. letih navduševala v seriji Falcon Crest
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Pri 76 letih presenetila z drzno potezo in odprla račun na OnlyFansu

N. Č.
10. 11. 2026 04.00
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Pri 76 letih je igralka Morgan Fairchild, ki jo poznamo iz serij Falcon Crest in Prijatelji, presenetila z novico, da se pridružuje platformi OnlyFans, ki je znana po eksplicitnih vsebinah.

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Nekdanja televizijska zvezdnica Morgan Fairchild, ki se je številni gledalci spominjajo po vlogah v serijah Falcon Crest in Prijatelji, je pri 76 letih presenetila z novo poslovno potezo. Pridružila se je platformi OnlyFans, vendar poudarja, da njena vsebina ne bo takšna, kot mnogi pričakujejo.

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Na OnlyFans ne prihaja zaradi provokacij

Kot poroča revija People, je Morgan Fairchild svojim oboževalcem sporočila, da bo na platformi delila fotografije, videoposnetke in utrinke iz svojega vsakdana. Ob tem se je pošalila, da zagotovo ne gre za vsebino, po kateri je OnlyFans najbolj znan. Večino objav naj bi predstavljali njeni osebni pogledi, vsakdanje dogodivščine in bolj sproščena plat njene osebnosti.

Morgan Fairchild je v 80. letih navduševala v seriji Falcon Crest
Morgan Fairchild je v 80. letih navduševala v seriji Falcon Crest FOTO: Profimedia

"Objavljala bom nove fotografije in videoposnetke. In preden kdo vpraša, ne, ne takšnih," je povedala igralka. Po njenih besedah bodo naročniki predvsem spoznali njeno zabavno stran in razmišljanja o različnih temah, ki jo zanimajo.

Želi pokazati, kdo je v resnici

Igralka priznava, da jo ljudje pogosto povezujejo predvsem z glamuroznimi vlogami, značilno pričesko in videzom, ki jo je spremljal skozi desetletja televizijske kariere. Sama pa meni, da občinstvo ne pozna dovolj ženske za temi podobami.

Povedala je, da bi rada z oboževalci delila tudi svojo ljubezen do znanosti, smisel za humor in trenutke, ki jih preživlja s svojo sestro Cathryn Hartt. "Morda ne vedo, kakšna navdušenka nad znanostjo sem ali kako zelo me zna nasmejati moja sestra. Tega bi rada pokazala več," je dejala.

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Neposreden stik z oboževalci

Račun je odprla v sodelovanju s podjetjem Creators Inc., katerega direktor Andy Bachman meni, da imajo zvezdniki prek takšnih platform priložnost vzpostaviti neposreden stik z občinstvom. Po njegovih besedah Hollywood pogosto presoja priljubljenost igralcev po njihovih najnovejših projektih, oboževalci pa ostajajo zvesti tudi mnogo dlje.

V seriji Prijatelji je igrala mamo Chandlerja Binga (Matthewa Perryja)
V seriji Prijatelji je igrala mamo Chandlerja Binga (Matthewa Perryja)FOTO: Profimedia

Vse več znanih igralk se v zadnjih letih odloča za podobno potezo. Pred časom se je platformi pridružila tudi igralka Donna Mills, ki je ob odprtju računa poudarila, da želi svojim dolgoletnim oboževalcem omogočiti vpogled v bolj pristno in vsakdanje življenje.

Morgan Fairchild
Morgan FairchildFOTO: Profimedia
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Vir: people.com

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