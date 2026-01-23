Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja

Roger Federer se je upokojil iz profesionalnega tenisa leta 2022, kar mu je omogočilo več časa za družino. Federerja, znanega po neverjetni karieri, oboževalci cenijo tudi zaradi njegove odprtosti glede zasebnega življenja.

Kdo je njegova žena Mirka?

Z ženo Mirko, s katero se je spoznal na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000, ko sta oba igrala tenis za Švico, ima štiri otroke. Njihova romantična zveza se je začela s prvim poljubom na zadnji dan turnirja in sta jo sprva dve leti skrivala, preden sta se javno pojavila na Hopmanovem pokalu leta 2002. Mirka, ki je tri leta starejša od Rogerja, je bila tudi sama profesionalna teniška igralka, uvrščena med Top 100 na WTA lestvici (najvišje 76. mesto), poroča People.

Njena kariera se je leta 2002 končala zaradi kronične poškodbe stopala, a od takrat je ključna članica Federerjeve ekipe, ki mu nudi stabilnost in podporo. Par se je poročil 11. aprila 2009 v Baslu na zasebni slovesnosti, piše People.

Razveselila sta se dvojčic

Dvojčici Myla Rose in Charlene Riva Federer sta se rodili 23. julija 2009. To je bil za par nepozaben dogodek, ki ga je Roger opisal kot "največji dan najinih življenj". Sprva nista razkrila, da pričakujeta dvojčici, Federer je to tajil skoraj do samega konca nosečnosti, saj je želel zadržati presenečenje, je poročal New York Times. Pred očetovo upokojitvijo leta 2022 sta Myla in Charlene pogosto obiskovali njegove turnirje, še dodaja omenjeni vir.

Nato sta se razveselila še dvojčkov

Poleg dvojčic sta Mirka in Roger Federer 6. maja 2014 dobila še dvojčka, Lea in Lennyja. Dečka sta v njihovo družino vnesla drugačen ritem. Roger je za Today priznal: "Ko sta se rodila fanta, je to res pretreslo barko, ker je bilo potovanje s štirimi otroki vsak teden blago rečeno težko."

Fantje so bili tudi pogosto prisotni na očetovih tekmah, tudi ob zgodovinski osmi zmagi na Wimbledonu leta 2017. Roger je takrat priznal, da ga je pogled na otroke na tribunah resnično ganil in mu prinesel poseben pomen ob zmagi. Danes, stari 11 let, se aktivno ukvarjajo z različnimi športi, vključno s smučanjem, golfom in tudi s tenisom, čeprav je nad slednjim navdušen predvsem Leo.

Kako sta njegovi hčerki videti danes?

Trenutno poteka Odprto prvenstvo Avstralije, ki sta se ga kot gledalki udeležili tudi Myla Rose in Charlene Riva Federer. Tako sta videti danes.

