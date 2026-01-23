Zadovoljna.si
Myla Rose in Charlene Riva Federer
Trači

Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja

N. Č.
23. 01. 2026 04.00
0

Štirje otroci Rogerja Federerja – dvojčici Myla Rose in Charlene Riva ter dvojčka Leo in Lenny – hitro rastejo. Dvojčici sta stari že 16 let, dvojčka pa sta stara 11 let. Kako so videti danes, si poglejte v nadaljevanju.

Roger Federer se je upokojil iz profesionalnega tenisa leta 2022, kar mu je omogočilo več časa za družino. Federerja, znanega po neverjetni karieri, oboževalci cenijo tudi zaradi njegove odprtosti glede zasebnega življenja. 

Kdo je njegova žena Mirka?

Z ženo Mirko, s katero se je spoznal na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000, ko sta oba igrala tenis za Švico, ima štiri otroke. Njihova romantična zveza se je začela s prvim poljubom na zadnji dan turnirja in sta jo sprva dve leti skrivala, preden sta se javno pojavila na Hopmanovem pokalu leta 2002. Mirka, ki je tri leta starejša od Rogerja, je bila tudi sama profesionalna teniška igralka, uvrščena med Top 100 na WTA lestvici (najvišje 76. mesto), poroča People.

Njena kariera se je leta 2002 končala zaradi kronične poškodbe stopala, a od takrat je ključna članica Federerjeve ekipe, ki mu nudi stabilnost in podporo. Par se je poročil 11. aprila 2009 v Baslu na zasebni slovesnosti, piše People.

Roger in Mirka Federer
Roger in Mirka FedererFOTO: Profimedia

Razveselila sta se dvojčic

Dvojčici Myla Rose in Charlene Riva Federer sta se rodili 23. julija 2009. To je bil za par nepozaben dogodek, ki ga je Roger opisal kot "največji dan najinih življenj". Sprva nista razkrila, da pričakujeta dvojčici, Federer je to tajil skoraj do samega konca nosečnosti, saj je želel zadržati presenečenje, je poročal New York Times. Pred očetovo upokojitvijo leta 2022 sta Myla in Charlene pogosto obiskovali njegove turnirje, še dodaja omenjeni vir.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nato sta se razveselila še dvojčkov

Poleg dvojčic sta Mirka in Roger Federer 6. maja 2014 dobila še dvojčka, Lea in Lennyja. Dečka sta v njihovo družino vnesla drugačen ritem. Roger je za Today priznal: "Ko sta se rodila fanta, je to res pretreslo barko, ker je bilo potovanje s štirimi otroki vsak teden blago rečeno težko." 

Fantje so bili tudi pogosto prisotni na očetovih tekmah, tudi ob zgodovinski osmi zmagi na Wimbledonu leta 2017. Roger je takrat priznal, da ga je pogled na otroke na tribunah resnično ganil in mu prinesel poseben pomen ob zmagi. Danes, stari 11 let, se aktivno ukvarjajo z različnimi športi, vključno s smučanjem, golfom in tudi s tenisom, čeprav je nad slednjim navdušen predvsem Leo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako sta njegovi hčerki videti danes?

Trenutno poteka Odprto prvenstvo Avstralije, ki sta se ga kot gledalki udeležili tudi Myla Rose in Charlene Riva Federer. Tako sta videti danes.

Myla Rose in Charlene Riva Federer
Myla Rose in Charlene Riva FedererFOTO: Profimedia
Vir: people.com, nytimes.com, today.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Roger Federer Myla Rose Charlene Riva mirka federer tenis hčerki
Trači

Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'

Trači

Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi

