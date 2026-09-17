31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?

Ko sta Marc Anthony in Nadia Ferreira prvič skupaj stopila v javnost, je marsikoga presenetila kar 31-letna razlika v starosti. A slavni latino pevec in nekdanja lepotna kraljica dokazujeta, da številke zanju niso ovira.

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Kdo je Nadia Ferreira?

27-letna Nadia Ferreira prihaja iz Paragvaja, svetovno prepoznavnost pa si je pridobila kot model in tekmovalka na izborih za miss. Leta 2021 je osvojila naziv Miss Universe Paraguay, nato pa na tekmovanju za Miss Universe dosegla največji uspeh v zgodovini svoje države, ko je osvojila drugo mesto, piše Net.hr. Njena manekenska kariera se je začela že v najstniških letih, sčasoma pa je nastopila na številnih modnih revijah in sodelovala z uglednimi modnimi znamkami. Zaradi svoje lepote in karizme je hitro postala ena najbolj prepoznavnih južnoameriških manekenk svoje generacije.

icon-expand Marc Anthony in Nadia Ferreira FOTO: Instagram

Skupaj sta že 4 leta

Ljubezenska zgodba z Marcom Anthonyjem se je začela leta 2022. Par je že po nekaj mesecih zveze oznanil zaroko, januarja 2023 pa sta se poročila na razkošni slovesnosti v Miamiju. Med svati so bila številna znana imena iz sveta zabave, med drugim tudi David Beckham, ki je imel posebno vlogo na poroki, piše Net.hr. Le nekaj mesecev po poroki sta postala starša sina Marca, letos pa se je njuna družina še povečala. Julija sta pozdravila rojstvo hčerke Myle, ki je za pevca že osmi otrok. Marc Anthony ima namreč otroke tudi iz prejšnjih zvez, med drugim z nekdanjo ženo Jennifer Lopez.

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Starostna razlika ju ne moti

Čeprav njuno zvezo vse od začetka spremljajo komentarji o starostni razliki, zakonca očitno ne skrivata sreče. Na družbenih omrežjih redno delita utrinke iz družinskega življenja, skupaj pa se pojavljata tudi na številnih javnih dogodkih.

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Danes velja Nadia Ferreira za eno najbolj prepoznavnih mladih lepotic iz Latinske Amerike, njena zveza z večkrat nagrajenim glasbenikom pa še naprej vzbuja veliko zanimanja javnosti.

icon-expand Nadia Ferreira in Marc Anthony FOTO: Profimedia

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