Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Nadia Ferreira in Marc Anthony
Trači

31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?

N. Č.
17. 09. 2026 09.19
0

Nadia Ferreira je nekdanja miss, uspešna manekenka in žena pevca Marca Anthonyja. Kdo je lepotica, o kateri se govori zaradi velike starostne razlike?

Ko sta Marc Anthony in Nadia Ferreira prvič skupaj stopila v javnost, je marsikoga presenetila kar 31-letna razlika v starosti. A slavni latino pevec in nekdanja lepotna kraljica dokazujeta, da številke zanju niso ovira.

Marc Anthony tudi uradno zahteval ločitev od Jennifer Lopez
Preberi še
Marc Anthony tudi uradno zahteval ločitev od Jennifer Lopez

Kdo je Nadia Ferreira?

27-letna Nadia Ferreira prihaja iz Paragvaja, svetovno prepoznavnost pa si je pridobila kot model in tekmovalka na izborih za miss. Leta 2021 je osvojila naziv Miss Universe Paraguay, nato pa na tekmovanju za Miss Universe dosegla največji uspeh v zgodovini svoje države, ko je osvojila drugo mesto, piše Net.hr.

Njena manekenska kariera se je začela že v najstniških letih, sčasoma pa je nastopila na številnih modnih revijah in sodelovala z uglednimi modnimi znamkami. Zaradi svoje lepote in karizme je hitro postala ena najbolj prepoznavnih južnoameriških manekenk svoje generacije.

Marc Anthony in Nadia Ferreira
Marc Anthony in Nadia Ferreira FOTO: Instagram

Skupaj sta že 4 leta

Ljubezenska zgodba z Marcom Anthonyjem se je začela leta 2022. Par je že po nekaj mesecih zveze oznanil zaroko, januarja 2023 pa sta se poročila na razkošni slovesnosti v Miamiju. Med svati so bila številna znana imena iz sveta zabave, med drugim tudi David Beckham, ki je imel posebno vlogo na poroki, piše Net.hr.

Le nekaj mesecev po poroki sta postala starša sina Marca, letos pa se je njuna družina še povečala. Julija sta pozdravila rojstvo hčerke Myle, ki je za pevca že osmi otrok. Marc Anthony ima namreč otroke tudi iz prejšnjih zvez, med drugim z nekdanjo ženo Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez navdušila v obleki, ki laska vsaki ženski
Preberi še
Jennifer Lopez navdušila v obleki, ki laska vsaki ženski

Starostna razlika ju ne moti

Čeprav njuno zvezo vse od začetka spremljajo komentarji o starostni razliki, zakonca očitno ne skrivata sreče. Na družbenih omrežjih redno delita utrinke iz družinskega življenja, skupaj pa se pojavljata tudi na številnih javnih dogodkih.

Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Preberi še
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno

Danes velja Nadia Ferreira za eno najbolj prepoznavnih mladih lepotic iz Latinske Amerike, njena zveza z večkrat nagrajenim glasbenikom pa še naprej vzbuja veliko zanimanja javnosti.

Nadia Ferreira in Marc Anthony
Nadia Ferreira in Marc AnthonyFOTO: Profimedia
Ljubita se že več kot dve desetletji, starostna razlika nikoli ni bila ovira
Preberi še
Ljubita se že več kot dve desetletji, starostna razlika nikoli ni bila ovira
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Net.hr, People, Us Weekly

Nadia Ferreira Marc Anthony starostna razlika
Oddaje

Tako uživajo otočani na Tenerifih

Moskisvet.com Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Moskisvet.com Kdo je problematična lepotica, o kateri govori ves svet?
Moskisvet.com Zvezdnik ima novo izbranko, lahko bi ji bil oče
Moskisvet.com Vsi se sprašujejo, kako lahko ljubi takšno žensko
Moskisvet.com Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Moskisvet.com Kaj se dogaja z videzom nekoč prelepe igralke?
Moskisvet.com Kdo je lepotica, o kateri govori ves Hollywood?
Priporoča
  • Carousel 309├ù513px
  • Carousel 309├ù513px 2
  • Carousel 309├ù513px 3
  • Carousel 309├ù513px 4
  • Carousel 309├ù513px 5
  • Carousel 309├ù513px 6
  • Carousel 309├ù513px 7
  • Carousel 309├ù513px 8
  • Carousel 309├ù513px 9
  • Carousel 309├ù513px 10
  • Carousel 309├ù513px 11
  • Carousel 309├ù513px 12
  • Carousel 309├ù513px 13
  • Carousel 309├ù513px 14
  • Carousel 309├ù513px 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1954